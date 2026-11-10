El Básquet Coruña más coral está de vuelta

Pacheco, Radoncic, Verge y Uleckas son cuatro de los siete jugadores del Básquet Coruña que firmaron dobles dígitos contra el Andorra Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña sudó hasta el último segundo su tercer triunfo de la temporada, un éxito que, a nivel de producción ofensiva, recuperó el perfil coral que la plantilla gobernada por Carles Marco exhibió durante el curso 2025-26.

Siete jugadores naranjas anotaron en dobles dígitos contra el Andorra, con Alonzo Verge Jr. (20 puntos) como el que más aportó, seguido de Paul Jorgensen (16). George Conditt IV y Karlis Silins colaboraron con una docena por cabeza, Caio Pacheco y Dino Radoncic se repartieron a partes iguales una veintena y Lukas Uleckas sumó 11.

Verge (19,9), Conditt (11,7), Uleckas (10,4) y Jorgensen (10,0) están promediando dobles dígitos, guarismos de los que no está lejos Silins (9,1), jugador este que está yendo a más en las últimas jornadas. Tomas Dimsa, que solo ha podido jugar tres encuentros, a causa de problemas en los dos gemelos, promedia 8,3.

En solo siete jornadas los doce hombres de Marco han anotado al menos una vez más de nueve puntos. Verge, igualado con Jassel Pérez (Bàsquet Girona), en lo más alto del ranking anotador, con 19,86 de media, lo ha conseguido en todos las jornadas.

Le sigue su socio preferente en cancha, Conditt, con cinco anotaciones en dobles dígitos (falló en dos jornadas consecutivas, ante el Bilbao Basket y el Zaragoza). Completa el podio Uleckas, con cuatro partidos.

Pacheco, Jorgensen y Silins lo han conseguido en tres ocasiones, una más que Dimsa (en Murcia únicamente anotó un triple). Hasta los jugadores con menos minutos han alcanzado la decena una vez. Dídac Cuevas y Guillem Jou, en el Palau Blaugrana, en la primera fecha del calendario, y Dmytro Skapintsev, contra el Bilbao Basket en el Coliseum.

El segundo partido con más elementos en dobles dígitos es el inaugural frente al Barça, con seis; el que menos, la clara derrota en casa (71-92) contra el Zaragoza, duelo en el que Verge firmó 11 tantos y Dimsa uno más.

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En las otras dos victorias, ante el Bilbao y el Tenerife, fueron cuatro los elementos en dos cifras, con Verge y Uleckas como únicos que repitieron.

Jorgensen fue el máximo anotador del Básquet Coruña la temporada pasado, tanto en la fase regular como en los playoffs. El Príncipe Harry de Harlem promedió 12,1 tantos en los primeros 32 partidos y 14,5 en los seis últimos.

Otros dos jugadores naranjas alcanzaron las dos cifras de media en la regular: Joe Cremo (11,4) y Pacheco (11,4). Al brasileño, que esta campaña está jugando más al '2' que al '1', le está costando la adaptación, sobre todo a la hora de mirar al aro. La temporada pasada lanzó una media de 7,9 veces por encuentro, mientras que en la presente está en 5,7.

En la postemporada 2025-26 se unió a este trío Ilimane Diop, con 11,7 puntos de media. Jacobo Díaz (8,6) fue el quinto en discordia de esos seis partidos que llevaron al equipo herculino de vuelta a la ACB.

En la regular, la coralidad del Básquet Coruña fue casi absoluta. De los doce jugadores de la plantilla, diez promediaron más de siete puntos. Por detrás del trío de los dobles dígitos acabaron Dino Radoncic (9,3), Jacobo Díaz (8,3), Diop y Mus Barro, ambos con 8,0.

Solo uno con seis

En la presente ACB hay un solo equipo con seis jugadores promediando dobles dígitos, el Barça, actual sexto clasificado con un récord de 5-2: Kevin Punter, Tyrese Martin, Darío Brizuela, Joel Parra, Justin Robinson y Olek Balcerowski. El Breogán, por su parte, cuenta con cinco: Francis Alonso, Tevin Brown, Dominik Mavra, Rasir Bolton y Danko Brankovic, con Mihailo Andric acechando la decena.

En las filas del líder, y único invicto, el Real Madrid, hay solo tres: Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledon y Mikael Jantunen. Estos dos últimos están de baja por lesión. Pero Pedro Martínez cuenta con otros cinco elementos que promedian al menos nueve puntos.

El Básquet Coruña conforma un repóker de planteles con cuatro jugadores por encima de 9,9 tantos, que completan el Zaragoza, el San Pablo Burgos y el UCAM.

El grupo más nutrido es el de equipos con tres jugadores en las dos cifras: Joventut, Manresa, Baskonia, Tenerife, Obradoiro, Andorra, Força Lleida, Bilbao Basket, Unicaja Málaga y el propio líder liguero. Y solo dos, Mac McClung y Jassiel Rivero, tiene el Básquet Coruña. La media de la competición es de 3,5 por equipo.