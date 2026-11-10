Caio Pacheco: "Hay mucho trabajo detrás"

Caio Pacheco (Rio Claro, Brasil, 1999) se convirtió el pasado domingo en el héroe del Básquet Coruña tras anotar sobre la bocina un triple que dio la victoria a su equipo contra Andorra. Una acción que refleja a la perfección la identidad del equipo de Carles Marco, pero también la del propio Caio, que nunca da un balón por perdido ni tampoco se rinde.

En un inicio de temporada con buen rendimiento, pero con complicaciones a nivel individual, Caio Pacheco se ha reivindicado tras dos semanas en las que "no le entraba una", o eso le dijo a su entrenador, Carles Marco. La llegada de Alonzo Verge le ha restado protagonismo ofensivo y las lesiones de Tomas Dimsa le han desplazado a una posición de '2' en la que se está desenvolviendo francamente bien con un gran rendimiento en defensa. Sobre su triple ganador y su nuevo rol en el Leyma ha hablado con DXT Campeón.

¿Todavía tiene resaca emocional o ya lo ha asimilado?

Obviamente después del partido estaba un poco extasiado, con bastante energía, pero la verdad que creo que soy bastante tranquilo en ese sentido. Trato de llevar las palabras de un grandísimo jugador que admiro mucho, que es Ricky Rubio, que siempre dice: never too high, never too low, y trato de llevar eso para mi vida. Estoy bastante contento, orgulloso de lo que hicimos, pero bien, tranquilo.

En el momento no se le vio muy tranquilo sobre la pista.

(Risas). Claro, en el momento no, ahí sientes las emociones a la flor de la piel y bueno, la verdad que es una energía muy especial. Ojalá pueda vivirlas muchas más veces en mi carrera, que significará que hemos ganado. La verdad es que son momentos muy especiales, difíciles de describir con palabras, creo que uno solo puede sentirlo si lo vive y afortunadamente pude vivirlos alguna vez más en mi carrera. Como dije, espero poder hacerlo muchas veces más porque es realmente algo único y es súper especial, es increíble.

Caio Pacheco celebra el triple de la victoria ante Andorra Javier Alborés

Con el Leyma ya había anotado el triple que mandó a la prórroga la final por el ascenso contra Estudiantes.

La verdad es que esos tiros me gustan, me gusta tomarlos desde siempre, desde pequeñito. Son tiros que, por suerte, me salen bien y me siento cómodo tirándolos. Soy consciente de que puedo meterlos o puedo fallarlos, pero me gusta y me siento cómodo. Así que ojalá pueda estar en la cancha en momentos así y poder seguir asumiéndolos.

Hubo gente que se preguntó por qué salió hacia el triple, ¿cómo vivió usted la jugada desde la pista?

Yo he leído un poco de eso y la verdad que me parece un poco absurdo. No va de estar focalizado con el triple y con el baloncesto moderno. Lo que realmente pasó fue que, cuando agarro el rebote, estoy en el medio de cuatro o cinco jugadores, donde me están intentando robar el balón y hay muy poco espacio y muchas manos. Lo que trato de hacer, lo primero de todo, es salir de donde hay ese montón de gente, porque al final, la zona pintada es donde están la gente más grande de la cancha. Tengo tres tíos encima, no lo sé porque están en mi espalda, pero muy probablemente son los '5' o los '4' los que están ahí, o sea que son jugadores más grandes que yo. Hacer un tiro, una bandeja o un tiro de dos sería muy complicado.

No va de estar focalizado con el triple y con el baloncesto moderno. Lo que trato de hacer, lo primero de todo, es salir de donde hay ese montón de gente

Lo que trato de hacer es salir de esa zona y, cuando logro hacer eso, es cuando miro el reloj, y en milisegundos tenía que tomar otra decisión, que era qué tiro voy a tomar. Si me falta un segundo, me giro y tiro, me faltan cinco, puedo ir para atrás y volver a atacar... Cuando miré faltaban tres segundos y la zona de la cancha donde vi que había más espacio para que yo pueda ir, era al lado derecho en el triple, que no había nadie. Entonces es para donde voy. Yo había visto el reloj y por la sensación que tuve que me siguió muy rápido el jugador, él no lo había visto.

Yo sabía que tres segundos sí es poco tiempo, pero para quien juega realmente sabe que con tres segundos hay mucho tiempo para tirar. Me daba tiempo de fintar y lo intenté, pero el rival hizo una buena defensa y no saltó, cuando normalmente la mayoría de los jugadores saltarían para intentar cambiarte el tiro, como pasó en el partido contra Estudiantes, por ejemplo. Cuando vi que no saltaba, lo único que me preocupaba era encontrar un espacio para poder soltar el balón. Luego de eso, cuando vi que había el espacio y giro las piernas, lo que buscaba era que mi tronco, mi parte de arriba, estuviese alineada porque yo sabía que las piernas no lo estarían. Trato de hacer el tiro con la parte superior del cuerpo, y pude lograr dar dirección para que el tablero me ayudase.

También se ha dicho que fueron pasos...

Lo he visto muchas veces y la verdad es que es una línea muy, muy, muy tenue, muy pequeña. Yo no soy árbitro para poder decirlo con certeza, pero yo creo que siendo la última jugada de un partido, es muy difícil que pueda pitar algo que no sea muy claro. Creo que obviamente con el instant replay o lo que sea se puede ver, pero la verdad creo que hago un movimiento de entreno, es un juego de pies. Los árbitros lo analizarán, porque es su trabajo, y podrán dar una respuesta mucho mejor de lo que yo pueda dar. En el momento obviamente estaba seguro de que no, viendo la jugada creo que tampoco.

Carles Marco dijo en rueda de prensa que usted afirmaba que llevaba dos semanas "sin meter una", ¿le sirvió para reivindicarse y seguir sintiéndose importante en el equipo?

Sí, creo que sí. Venía de semanas donde no me estaban entrando los tiros. Venía entrenando mucho, pero no me estaban entrando y a veces el básquet es así. Tuve un entrenador con la selección y él siempre nos decía que el básquet es matemático: lo que tú tires, si sigues tirando, las cosas van a ponerse en su lugar. Si tú tiras un 40%, un 35%, un 20% lo que sea, con el tiempo el básquet te va a dejar en tu porcentaje. Yo traté de tener eso en mi cabeza todas las semanas, pero claro, cuando uno trabaja, trabaja, trabaja y luego llega el partido y no lo ves... es un poco lo difícil.

Al final las personas tienen solo la posibilidad de ver los partidos y analizan lo que ven en ese día, que te pueden salir bien o mal las cosas, pero hay mucho trabajo por detrás. La verdad es que fue importante también para mí en ese sentido, personalmente, para reivindicarme. Sé que tengo un rol totalmente diferente y estoy tratando de aprender.

Creo que estoy evolucionando como jugador. Estoy teniendo que aprender con mi nuevo rol a adaptarme, a ser protagonista y tener impacto en el partido con menos balón

Creo que estoy evolucionando como jugador porque al final yo siempre fui un jugador que en mis equipos tuve un uso alto de balón, mucho tiempo con él en las manos tomando muchas decisiones. Estoy teniendo que aprender con mi nuevo rol a adaptarme, a ser protagonista y tener impacto con menos balón. Con las oportunidades que tengo durante el partido tengo que ser muy efectivo y es lo que estoy tratando de hacer.

Creo que un buen partido como el del otro día, numéricamente y en cuestión de tiros y aciertos, ponen en valor un poco todo ese otro trabajo. Muchas veces pienso que el trabajo invisible no se veía y mucha gente dijo ahora que sí se está viendo. Así que me alegro y voy a seguir haciéndolo.

¿Estamos entonces ante un nuevo Pacheco?

Es un nuevo reto para mí, para seguir evolucionando y seguir mejorando como jugador y aumentar mi arsenal. Cuando me toque tener el balón en la mano, ser efectivo. Cuando me toque estar sin balón, ser efectivo también. Ir a por el rebote, cortar sin balón, hacer que mis compañeros jueguen mejor en ataque y en defensa, seguir siendo ese jugador en el que el entrenador puede confiar en finales de partido y tener momentos en los que si algún jugador del otro equipo está bien yo pueda entrar y frenarlo. Porque al final, creo que todo eso suma y hace que sea un mejor jugador.