Caio Pacheco, otro triple para la historia del Coliseum

Caio Pacheco celebra el triple de la victoria ante Andorra Javier Alborés

Volvió a escribir una nueva página de sus treinta años de historia el Básquet Coruña. La victoria contra el Andorra (103-100) dejó otro momento que no se borrará fácilmente de las retinas de los seguidores naranja, como fue el triple a tabla sobre la bocina de Caio Pacheco que dio el triunfo.

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“Me doy la vuelta para ver el tiempo, porque cuando cogí el rebote estaba de espaldas. Miro el reloj y veo que quedan tres (segundos) y sabía que no tendría la posibilidad de crear nada para otro compañeros, sabía que tenía que tirar. Intenté salir rápido del defensor que tenía, pero estaba cerca. Intenté fintarle y tuve la fortuna de meterlo”, recordó el protagonista en declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar el encuentro.

La jugada la comandó, por supuesto, Alonzo Verge, pero el base estadounidense estuvo lo suficientemente lúcido como para ver que quien estaba solo era Paul Jorgensen. Su triple se salió, pero ahí fueron todos sus compañeros como cosacos para mantener vivo a su equipo. Fue Caio, pero bien pudo haber sido Dino el que cogió el rebote. El brasileño sorprendió a propios y ajenos yéndose hacia fuera, mató el bote, fintó y se deshizo como pudo de una gran defensa de Akinjo. Lanzó de una manera no muy ortodoxa y, tras rebotar en el tablero, el balón acabó en el fondo de la red provocando el estallido de todo el Coliseum.

“El balón lo tenía Alonzo y la ha pasado porque Paul estaba más solo. Luego hemos ido todos como posesos al rebote. Caio se estaba quejando porque decía que llevaba dos semanas sin meter una y hoy ha metido dos, una a tablero para ganar el partido. Me alegro por él y por todos”, dijo sobre la jugada Carles Marco.

Una jugada que refuerza la identidad que el técnico catalán ha imprimido a este equipo desde su llegada, de no rendirse nunca y no dar ningún balón por perdido. “Cada vez este equipo nuevo va agarrando la identidad del Básquet Coruña. El año pasado lo teníamos claro y este nos estaba costando. Los chicos cada vez lo van entendiendo más y estoy contento porque el equipo cada vez representa más lo que yo el entrenador creemos que es el basquet, que es jugar cada posesión como si fuera la última”, dijo Caio a este respecto.

En buena compañía

El base brasileño se une con este triple a una lista de jugadas ilustres vividas en el (todavía) corto espacio de tiempo que lleva el Básquet Coruña en el Coliseum. En el estreno del club en el recinto, durante el partido de presentación contra el Porto, Yunio Barrueta mandó el choque a la prórroga con un triple en una acción de pizarra a saque de banda. Poco después se repitió el protagonista, pero con un escenario ya mucho más importante como fue el debut del Leyma en Liga Endesa contra el Real Madrid. El ‘Barruetazo’ ya es historia del baloncesto coruñés, un 3+1 que dio el triunfo a los herculinos.

Ya en la era Carles Marco, el Coliseum acogió la Copa Galicia 2025. En la gran final, el Básquet Coruña le plantó cara al Breo (aunque acabó cediendo), tanto que forzó la prórroga con un triple de Guillem Jou a pase de Caio Pacheco. Esa misma temporada acabó de la mejor manera posible, que fue el ascenso en casa durante la Final Four. La gran final contra el Estudiantes parecía perdida, pero el Leyma no se rindió y forzó la prórroga con un triple de Caio Pacheco.

El brasileño, entre el triple en la Final Four y el de ayer contra Andorra, se está abonando a los momentos decisivos con la camiseta naranja en el Coliseum. El de ayer fue más reivindicativo que ninguno, en un inicio de curso con menos protagonismo y en el que está jugando de ‘2’. Eso sí, no puede prometer que sea el último: “Ojalá vivamos muchos milagros y yo esté presente en todos. Juego a este deporte por momentos como este, de los que me voy a acordar cuando me retire”, afirmó Pacheco.