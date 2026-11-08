Previa | Uno de esos partidos que hay que ganar sí o sí

Lukas Uleckas pasa el balón durante el partido contra el La Laguna Tenerife de la sexta jornada liguera Carlota Blanco

El Leyma Básquet Coruña encara este domingo (18.00 horas) en el Coliseum uno de esos compromisos que pueden marcar la temporada. Recibe al Andorra, uno de los teóricos rivales por la permanencia. En principio lo hará, salvo milagro de última hora, sin Tomas Dimsa, ausente también la pasada jornada.

La clasificación certifica la relevancia del duelo. Los de Carles Marco forman parte, tras el más que meritorio triunfo la semana pasada contra el Tenerife, del pequeño grupo con dos en las seis jornadas disputadas, que completan el San Pablo Burgos y –sorpresa– el Joventut. El equipo verdinegro, hace menos de dos meses campeón de la Supercopa de España, no participará, en principio, en la guerra por la supervivencia.

Precisamente en el conjunto badalonés compartieron vestuario los dos técnicos. Durante dos temporadas, la 2002-03 y la 2003-04. El expívot croata Zan Tabak llegó al club del principat el pasado enero, sustituyendo al destituido Joan Plaza. Y consiguió salvarlo gracias a una carambola a tres bandas que mandó al Gran Canaria a la Primera FEB.

El susto todavía no ha pasado en Andorra, pero ahora tiene por delante muchísimo margen de maniobra, aunque la plantilla actual no va tan sobrada de posibles para eludir el sufrimiento. Kyle Kuric, Kassius Robertson, Aaron Best y dos debutantes en la ACB, el espléndido James Akinjo y el veterano (36 años) Leon Radosevic no están siendo suficiente, a pesar de una calidad fuera de toda duda. Cierto es que su calendario ha sido bastante duro: Obradoiro, Breogán y Valencia Basket en casa y visitas al Unicaja, el Joventut y el Bilbao.

Su problema, en principio, está en un buen puñado de jugadores cuya aportación está siendo muy escasa. Falta fondo de armario, una de las claves del segundo éxito naranja, ya que Dídac Cuevas y Guillem Jou, los que menos minutos estaban teniendo, fueron importantes frente al potente Tenerife.

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Pese a todo, el Andorra ha sido capaz de sorprender a un Breogán que había empezado el campeonato como un tiro. En el Pavelló Toni Martí acabó su condición de invicto, con un 108-102 en un partido donde Kuric fue el Kuric de sus años en el Barça: 26 puntos.

Los mismos con que Alonzo Verge Jr. castigó al Tenerife y aparcó, al menos de manera temporal, las críticas recibidas por sus actuaciones en las pistas del Girona y el UCAM. Y, además, se ganó el MVP de la sexta fecha del calendario.

El base de Illinois se las verá con un casi espejo, Akinjo. El ‘1’ titular del Andorra está siendo uno de los novatos en la liga con mayor impacto. Eso sí, no parece que ninguno de los dos vaya a decidir el partido con tiros desde la larga distancia, ya que no llegan al 30% de acierto.

Ventajas naranjas

A nivel estadístico, los pupilos de Carles Marco son superiores en ataque (90,0 puntos) a los de Zan Tabak, los segundos que menos anotan (84,5), solo por delante del Manresa. Atrás, poca diferencia: los del croata han encajado 20 tantos menos que los del badalonés.

En el rebote, la diferencia en totales es bastante amplia a favor de los naranjas, que promedian 37,3 capturas, la cuarta cifra más alta del campeonato, mientras que los celestes figuran en el antepenúltimo lugar del ranking, con 33,7. Ambos equipos ocupan los mismos lugares en el apartado de rechaces ofensivos, uno de los puntos fuertes de este Leyma.

El Andorra está siendo mejor desde el arco (34,0%) que un conjunto herculino hasta ahora con el punto de mira muy desviado (30,9%, tercera peor marca de la ACB), y también ligeramente en el cuidado del balón: 14,7 perdidos por encuentro, por 15,5 del Básquet Coruña, al que solo ‘superan’ el Bàsquet Girona (16,5), el Manresa (16,5) y el Breogán (16,2).

Las claves, las de siempre. El rebote, marcar el ritmo, poder correr y tener acierto en los triples, aunque los inquilinos del Coliseum demostraron, con un flojísimo 6 de 22, que se puede ganar, además a un ‘gallito’ de la liga, sin un gran acierto desde los 6,75 metros, pese a que no es la norma.

El Básquet Coruña intentará, además de superar a un rival de ‘su’ liga, acabar con el maleficio contra el Andorra en la Asociación de Clubes de Baloncesto, ya que perdió los dos duelos de la campaña 2024-25. El segundo de ellos, en el Coliseum (94-101), seis días después de que la derrota en Bilbao (79-67) lo mandase matemáticamente de vuelta a Primera FEB.

Ahora llega por delante en la tabla y con la posibilidad de superar en dos triunfos al Andorra, un margen pequeño pero interesante de cara a una lucha que tiene como objetivo alcanzar la docena. Con tres en siete jornadas saldrían de sobra las cuentas.