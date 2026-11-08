El 1x1 del rival del Básquet Coruña | Un Andorra rebosante de poderío físico

Kassius Robertson entra a canasta durante el partido entre el Andorra y el Valencia Basket Fernando Galindo

Zan Tabak, entrenador del Andorra, maneja una plantilla muy física, con los referentes ofensivos muy focalizados y una serie de elementos de rol que se aplican más en la defensa del aro propio que en atacar el enemigo.

[0] Cameron McGriff, 2,01.

Novato en la Liga Endesa, aunque no en esto del baloncesto. Después de pulular por la G-League, Grecia, Francia y América del Sur, con 29 años le ha llegado la oportunidad de su vida. Interior de mucha potencia y capacidad de salto. Puede lanzar desde fuera, aunque a lo largo de su carrera se ha mostrado muy irregular.

[1] Lazar Mutic, 2,01.

Tan fuerte como limitado en ataque, sus principales virtudes atañen a la defensa, donde puede coger tanto a aleros como ala-pívots. Buen reboteador y granítico en las pantallas, ya que su corpulencia hace muy complicado moverle. La condición de JFL le ayuda a estar en la máxima categoría.

[3] Aaron Best, 1,93.

Excelente lanzador desde la larga distancia (57,9% de acierto en lo que va de curso), es también muy fiable en defensa, por físico y por una buena lectura de líneas de pase. En ocasiones puede ser bastante predecible en ataque, ya que su fuerte no es precisamente alimentar de balones a sus compañeros.

[7] Chumi Ortega, 1,90.

Otro jugador beneficiado por la condición de cupo. Especialista defensivo, responde al perfil de elemento potente físico que le gusta a Zan Tabak. Su participación está temporada está siendo muy baja, apenas seis minutos por partido. No tiene mala mano exterior, aunque no es lo suyo.

[8] Owen Aquino, 2,03.

Internacional español en categorías de base, el '4' madrileño, criado en la cantera del Real Madrid, se estrena en la máxima categoría nacional tras cinco de años de formación en Estados Unidos. Mejor en defensa que en ataque, aunque no carece de muñeca exterior. Intenso e inteligente. A pesar de ello, Tabak le está dando muy poca cancha.

[11] James Akinjo, 1,85.

El faro del Andorra. Fue una casi estrella universitaria, pero la NBA no le dio la oportunidad. Rapidísimo, eléctrico y con un imparable primer paso, aunque la estatura le puede complicar las cosas entre el tráfico pesado, y su tiro de tres no es fiable. Gran pasador, sobre todo en situaciones de pick & roll, atrás sufre por la escasez de centímetros.

[13] Artem Pustovyi, 2,19.

Uno de los pívots más sólidos de la ACB en los últimos años. Y de los más altos. Y de los más delgados. Se mueve casi como un alero a pesar de sus 219 centímetros. Ágil, inteligente, con muchos recursos ofensivos y buen reboteador. No tira de tres, pero en la pintura puede finalizar de muchas maneras. Máximo anotador del equipo del principat.

[24] Kyle Kuric, 1,93.

Un viejo cañonero de 37 años que, sin embargo, no ha perdido puntería. Está en un 50% de acierto desde el arco. Juega de maravilla sin balón para conseguir tiros liberados y tiene (o tenía) más atleticismo del que aparenta. La defensa no es lo suyo, aunque suele aplicarse.

[25] Wes Iwundu, 1,98.

Otra jugador con cierto nombre en la NCAA, en una época más lejana en el tiempo que Akinjo. Tuvo su oportunidad en la NBA (cuatro equipos entre 2017 y 2022), pero no llegó a cuajar. Buen defensor y reboteador, gracias a sus largos brazos, ha mejorado con los años en el tiro de larga distancia.

[30] Kassius Robertson, 1,90.

Anotador puro y duro. Perfil bastante similar al de Kuric, pero algo menos sacrificado en defensa. También juega muy bien sin balón y encuentra espacios con relativa facilidad. Puede lanzar desde el arco de cualquier manera posible: tras bote, tras bloqueo, a pies juntos...

[40] Luka Bottiroli, 1,85.

El segundo jugador más joven inscrito de pleno derecho en la competición, por unos meses de diferencia con Matija Lukic (Zaragoza). Sin embargo, sigue esperando la oportunidad de debutar mientras juega con el equipo de la Liga U. Base puro, estupendo director y muy listo. Atrás se emplea, como él mismo dice "muriendo en defensa".

[43] Leon Radosevic, 2,08.

El debutante de más edad (36) en la presente ACB. Pívot móvil, con mucho oficio y amplia experiencia en la Euroliga. Inteligente, con muy buen spacing en ataque, donde su fuerte está en rematar el pick & roll, pese a que no desdeña un triple abierto. Fiable en el rebote, por colocación, instinto y oficio.

[88] Rati Andronikashvili, 1,94.

Fichado el mismo día que empezó la liga para reforzar el puesto de base en ausencia del lesionado Rafa Luz, la aportación del georgiano está siendo residual, al igual que en sus dos campañas anteriores en la ACB, con el UCAM (2022-23) y el Zaragoza (2023-24).

El veterano base internacional brasileño Rafa Luz (34 años, 1,88 metros), que esta temporada solamente ha participado en un encuentro, es la única baja segura en el Andorra.