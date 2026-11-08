El 1x1 del Básquet Coruña contra el Andorra | La vida en un segundo

Caio Pacheco y sus compañeros celebran el épìco triunfo contra el Andorra Javier Alborés

El Coliseum vivió una catarsis colectiva. Un momento mágico. La vida en un segundo, lo que tardó el balón impulsado por Caio Pacheco en viajar hacia la red de la canasta para evitar la prórroga y dar al Básquet Coruña una victoria muy necesaria e importante.

9 ALONZO VERGE JR.

El de Illinois parece haber adoptado uno de los axiomas del rugby: “juega por nombre que llevas en el pecho, no por el que llevas en la espalda”. Más allá del doble-doble, magnífico, entendió en (casi) todo momento las necesidades del equipo.

8 PAUL JORGENSEN

Magnífico de muñeca y excelnte en defensa, donde tuvo que lidiar con toros de la peligrosidad de Kyle Kuric, Aaron Best y Kassius Robertson, gente muy difícil de frenar incluso cuando estás literalmente encima. Cada semana que pasa se le ve más cómodo en la ACB.

5 GUILLEM JOU

El cocapitán fue el segundo jugador que menos utilizó Carles Marco, pese a salir en el quinteto titular. El de Llagostera no consiguió anotar pero aportó su habitual trabajo en defensa y rebote.

7 DINO RADONCIC

Partido muy serio y completo del montenegrino. Acertado en el tiro, más agresivo, valiente y vertical que de costumbre y moviéndose muy sin el balón. Todavía no ha llegado al partido que necesita para soltarse definitivamente, pero va dando buenos pasos hacia ello.

10 CAIO PACHECO

Una canasta para la memoria colectiva de la afición coruñesa justifica por sí sola una matrícula de honor. Porque fue de la máxima dificultad y además era un partido con posible valor doble. Antes del triplazo final, supo llevar muy bien el partido, pese a jugar al ‘2’, seleccionó muy bien sus lanzamientos y aprobó en la defensa contra varios pares muy killers.

9 LUKAS ULECKAS

Una pesadilla para el rival durante los 26 minutos y medio que estuvo en pista. Defensa, puntos, rebotes, oportunismo, robos, intangibles... Hizo de todo lo que se puede hacer en una cancha de basket. Hasta un tapón. La afición naranja llegó a corear su nombre. Lo único negativo, un problema de gemelo que le dejó fuera los tres últimos minutos,

8 GEORGE CONDITT IV

Su conexión con Alonzo Verge volvió a funcionar de maravilla, también porque el puertorriqueño es muy rápido cruzando la pista. Aportó mucho en rebote y,aunque tuvo algunos problemas con la estatura de Pustovyi, su defensa en general fue de notable.

7 KARLIS SILINS

Metió su primer triple y ello le dio confianza. De nuevo jugó mejor al ‘5’ que al ‘4’. Buena defensa sobre Radosevic y más complicada sobre la torre ucraniana. Le faltó más contundencia reboteadora par subir la nota.

5 DMYTRO SKAPINTSEV

Jugó dos segundos menos que Jou.Pasó por el aro el único balón en condiciones que le llegó y tuvo beunos minutos en defensa contra su compañero de selección.

7 DÍDAC CUEVAS

El mejor partido del barcelonés en lo que va de curso. Aplicado atrás, atinado al otro lado de la pista y activando la defensa colectiva cuando ingresó en el parqué.

7 JACOBO DÍAZ

Partido pleno de intangibles del madrileño, dedicado casi en exclusiva a defender, bloquear el rebote defensivo y cargar el ofensivo para, al menos, impedir que el Andorra pudiera salir a la carrera.