Crónica | Pacheco gana sobre la bocina un duelo vital por la supervivencia (103-100)

Alonzo Verge Jr. recibe una clara falta se Artem Pustovyi Javier Alborés

Caio Pacheco puso en pie al Coliseum con una canastón, triple, sobre la bocina del minuto 40, que dio al Leyma Básquet Coruña una victoria (103-100) contra uno de los presumibles rivales en la batalla por la permanencia, un Andorra tan certero desde el arco (20 de 36) que batió su propio récord de triples anotados en un partido de la ACB.

Nuevamente sin Tomas Dimsa y con Eric del Castillo, jugador del vinculado Xiria, repitiendo convocatoria, Carles Marco también repitió el quinteto titular de la jornada precedente, con Lukas Uleckas al '4' y Guillem Jou al '3'.

El equipo de Zan Tabak, en el pelotón de los torpes del ranking de puntería lejana, contradijo esa precaria condición desde el inicio. Pasó por el aro cuatro de sus cinco triples y obligó a Carles Marco a gastar su primer tiempo muerto (4-12).

Un minuto de pausa que no resolvió el problema de la esquina izquierda, donde Aaron Best, su mejor lanzador esta temporada, anotó, liberadísimo, su segundo triple, con el que redondeó un parcial de 0-11 (4-17). Mientras tanto, Alonzo Verge Jr., MVP de la pasada jornada, salía a pérdida por minuto en los tres primeros del encuentro.

Las primeras rotaciones tampoco variaron el rumbo, pese a la ganas de acelerar de Dídac Cuevas. Sí varió el panorama con la entrada de Jacobo Díaz, que mejoró al equipo en defensa, y de Karlis Silins, que lo mejoró en ataque. Seis puntos seguidos del letón, triple frontal y meritorio 2+1, dejó en poco menos de la mitad un déficit que había llegado a un máximo de once (11-22).

No obstante, un par de errores clamorosos en los cambios defensivos dejaron solo a Lazar Mutic, que castigó las facilidades con un mate entrando por el centro una bomba lejana, nuevamente desde la maldita esquina izquierda, devolviendo al cubo del Coliseum los dos dígitos de margen (19-29). Verge, con una suspensión corta sobre la bocina, cerró con 21-29 un acto inicial donde los visitantes anotaron siete triples en once intentos.

Uleckas, el otro super héroe de la victoria contra el Tenerife, apenas tuvo protagonismo en los diez primeros minutos, más allá de un rebote por aquí y un intangible por allá. En el arranque del segundo periodo hizo los mismo, pero acompañado de canastas.

Después anotar Conditt bajo el aro, el lituano robó el balón en media cancha y enfiló solito el aro para estrenar su casillero. Tabak paró el partido cuando únicamente se habían consumido 34 segundos. Confianzas, las justas.

Sin embargo, no logró detener la inercia de un Básquet Coruña muy mejorado atrás, con más actividad, más garra y una mejor y más rápida ocupación de los espacios. A Uleckas se unió un Dino Radoncic más vertical que de costumbre. Y los naranjas recuperaron el mando (36-35), que solo habían tenido con la primera canasta del encuentro, una penetración de Paul Jorgensen.

Con 42-38 el técnico visitante, que fue jugador de un equipo local en el Coliseum a principios de la década de 1990, pidió otro tiempo muerto. Su equipo se lo premió con un mate de Artem Pustovyi, pero en el siguente ataque, una excelente defensa del Leyma en media pista acabó en robo, que Cuevas, con una bonito aro pasado convirtió en dos puntos más. Radoncic, con una entrada por la izquierda, dio a los anfitriones su máxima renta de la primera mitad (46-40).

El Andorra la redujo a la mitad (41-38) gracias sendos triples de Best (4 de 5 antes del descanso) y Cameron McGriff (3 de 5). El conjunto del principat, que llegaba a esta séptima jornada promediando menos de diez de triples anotados por encuentro, se fue a vestuarios con una decena (de 17).

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Los naranjas, que en los primeros 20 minutos seleccionaron bastante bien sus lanzamientos desde el arco, se volvieron un poco locos en el comienzo de la segunda mitad. Jorgensen, desde el famoso rincón izquerdo, hizo diana a la primera. Sus compañeros erraron los cuatro siguientes, tres de ellos en la misma posesión.

McGriff, que en las seis primera jornadas había anotado cinco (de 24), enroscó su cuarto en el Coliseum, ahora desde la esquina derecha. Contestó Verge desde el frontal. Y unos segundos después, con solo tres transcurridos, el Andorra cometió su quinta falta. Siete minutos de bonus para los naranjas.

Que, durante los cuatro minutos bajo dicha premisa, apenas aprovecharon. únicamente dos libres, convertidos, de Uleckas, tras cargar por enésima vez el rebote ofensivo. El Leyma tuvo la oportunidad de pegar un pequeño estirón pero solamente sacó un punto de una falta disruptiva de Akinjo sobre Cuevas.

El base visitante, con un triple, hizo el 69-69, el primer empate desde el 33-33. Jorgensen, también desde 6,75 metros, puso de nuevo por delante, y otro acierto lejano, este de Kassius Robertson, mandó el duelo al último capítulo con el marcador en un puño (75-74).

De tres en tres

El desenlace arrancó a ritmo de tres. Abrió boca Pustovyi con un 2+1. Verge con dos libres, y Conditt, culminando un contraataque, se saltaron el guion, que restableció Robertson, en dos ocasiones, pese a la excelente defensa de Jorgensen, quien también metió el suyo.

Fueron los tres primeros de una serie combinada de cinco consecutivos, cerrada con uno al contrataque de Verge. Mal tirado, pero bien metido. Y Tabak llamó a los suyos al orden (88-83).

El propio base estadounidense tuvo la opción de dar al Leyma una nueva ventaja máxima, pero desperdició uno de los dos libres que se había ganado pidiendo al Marco que usara un challenge (89-83).

De una oportunidad perdida a un pequeño caos. Tres malos ataques naranjas y dos triples seguidos de Iwundu para restablecer las tablas (89-89) y obligar al técnico local a impartir un minuto de instrucciones.

A partir de este punto, intercambio de canastas, que no de golpes, ya que ambos equipos entraron bastante pronto en bonus. Sacó más chicha el Andorra, sobre todo gracias a un Pustovyi finísmo desde el 4,60, donde los narajas perdonaron demasiado.

Así, el macador se mantuvo muy nivelado, aunque con los visitantes sin poder ponerse por delante. A 91 segundos del final llegó un hecho muy importante, la quinta falta de Pustovyi, el principal anotador del Andorra en la segunda mitad de este cuarto.

Verge, con una penetración, hizo el 99-97 ya dentro del último minuto. Y recuperó el balón después de un pase de Best al pie derecho de Radosevic. Conditt tuvo media sentencia en sus manos, pero erró un libre. No falló Robertson, con un tripazo frontal para el empate a 100. Restaba poco más que una posesión entera. Verge esperó, amagó con atacar la canasta y dobló a Jorgensen. El aro repelió el triple del Príncipe Harry de Harlem, y entre una maraña de brazos apareció Pacheco para quedarse el rebote. Miró el rebote a la carrera mientras buscaba aire limpio para lanzar. Beste le persiguió hasta la banda, le encimó perfectamente, pero el brasileño se escabulló por debajo de su brazo izquierdo, saltó y lanzó completamente escorado y desequilibrado. El balñon describió un alto arco, besó y tablero y cayó dentro. El Coliseum explotó.

Un triunfo muy necesario, prácicamente obligado, que necesitó de esfuerzo y concentración durante los 2.400 segundos de juego. Nadie dijo que fuera a ser fácil. Bien los sabe Pacheco. Bien lo sabe un Andorra ahora a dos victorias de distancia de un Básquet Coruña abonado a la épica.