Cómo y dónde ver el Leyma Básquet Coruña-Morabanc Andorra: horario, TV y streaming
El conjunto herculino repite en el Coliseum en la séptima jornada de la Liga Endesa
Básquet Coruña y Andorra se enfrentan este domingo en el Coliseum de A Coruña en la séptima jornada de la Liga Endesa, con los herculinos buscando su tercera victoria y los del Principa, la segunda. El encuentro comenzará a las 18.00 horas y podrá seguirse en directo por DAZN y las operadoras que tengan su canal correspondiente.
Datos del partido
- Partido: Leyma Básquet Coruña-Surne Bilbao Basket
- Competición: Liga Endesa, jornada 2
- Fecha: Domingo, 4 de octubre
- Hora: 12.00 h
- Estadio: Coliseum
- TV: DAZN
- Streaming: DAZN
¿A qué hora es el Básquet Coruña-Bilbao? ⏰
El partido comenzará a las 12.00 horas (hora peninsular española).
¿Dónde ver el Básquet Coruña-Bilbao por TV? 📺
El Básquet Coruña-Bilbao Basket se podrá ver a través de los operadores de televisión que cuenten con el canal de DAZN correspondiente.
¿Dónde ver el Básquet Coruña-Bilbao online? 🖥️
El partido se podrá seguir por las plataformas de pago de DAZN y los operadores que posean los derechos del canal adecuado de DAZN.
¿Cómo seguir el Básquet Coruña-Bilbao? ✍🏻
Además de las diversas opciones de streaming, en DXT Campeón haremos una amplia cobertura con previa, directo, crónica y diversos artículos relacionados con el encuentro.