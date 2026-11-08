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Básquet Coruña | Jornada 7

Cómo y dónde ver el Leyma Básquet Coruña-Morabanc Andorra: horario, TV y streaming

El conjunto herculino repite en el Coliseum en la séptima jornada de la Liga Endesa

Sergio Baltar
08/11/2026 05:00
Alonzo Verge durante su debut con el Leyma ante Andorra en 2025
Alonzo Verge durante su debut con el Leyma ante Andorra en 2025
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Básquet Coruña y Andorra se enfrentan este domingo en el Coliseum de A Coruña en la séptima jornada de la Liga Endesa, con los herculinos buscando su tercera victoria y los del Principa, la segunda. El encuentro comenzará a las 18.00 horas y podrá seguirse en directo por DAZN y las operadoras que tengan su canal correspondiente.

Datos del partido

  • Partido: Leyma Básquet Coruña-Surne Bilbao Basket
  • Competición: Liga Endesa, jornada 2
  • Fecha: Domingo, 4 de octubre
  • Hora: 12.00 h
  • Estadio: Coliseum
  • TV: DAZN
  • Streaming: DAZN

¿A qué hora es el Básquet Coruña-Bilbao? ⏰

El partido comenzará a las 12.00 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver el Básquet Coruña-Bilbao por TV? 📺

El Básquet Coruña-Bilbao Basket se podrá ver a través de los operadores de televisión que cuenten con el canal de DAZN correspondiente.

¿Dónde ver el Básquet Coruña-Bilbao online? 🖥️

El partido se podrá seguir por las plataformas de pago de DAZN y los operadores que posean los derechos del canal adecuado de DAZN.

¿Cómo seguir el Básquet Coruña-Bilbao? ✍🏻

Además de las diversas opciones de streaming, en DXT Campeón haremos una amplia cobertura con previa, directo, crónica y diversos artículos relacionados con el encuentro.

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