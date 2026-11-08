Carles Marco: "El equipo no ha dejado de creer, esa es la identidad que queremos"

Carles Marco durante el Básquet Coruña-Andorra Javier Alborés

Segunda victoria consecutiva del Básquet Coruña, que se impuso por 103-100 a Andorra gracias a un triplazo sobre la bocina de Caio Pacheco. El Leyma suma su tercer triunfo del curso en siete jornadas. Así lo valoraron los entrenadores de ambos equipos, Carles Marco y Zan Tabak.

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Carles Marco

Valoración. "Dar las gracias a la afición, que nos ha llevado en volandas. Hemos entrado fatal, no sé por qué, pero hemos llegado a un 4-17 sin faltas, poco agresivos en ataque y menos agresivos en defensa. Muy mal, no hemos tenido reacción. Hemos estado muy bien después y nos hemos puesto por delante. Nos han castigado un poco con los miss-match, pero han tirado bastantes tiros liberados, aunque algunos casi no habían metido hasta ahora. Ellos han estado muy bien, nos han castigado y no hemos conseguido negar el pase a esquina. Lo hemos seguido haciendo bien, hemos perdido pocos balones, hemos jugado bastante bien. Al final, teniendo el partido controlado, dos triples, te empatan y vuelven a meterse en partido. Lo hemos mantenido muy firmemente y al final nos ha sonreído un poquito de flor, pero hay que mejorar para seguir ganando en esta liga".

2º cuarto. "Es difícil. Llevamos desde Girona, tres semanas entrenando muy bien. Lo que hemos visto en ese momento me ha parecido a como hemos entrenado y puede ser que me recuerde al año pasado, con similares protagonistas. El rato que sale Dídac lo hace extremadamente bien. Excepto el inicio, he visto muchas cosas que me han gustado del equipo. También hacemos cosas bien para ganar el partido. Me ha gustado el carácter, de salir y morder. Es muy difícil estar intentando percutir y defender y que te vayan asesinando a triples, pero el equipo no ha dejado de creer, esa es la identidad que queremos".

Pérdidas y robos. "Hay que cuidar el balón. Por correr y por dar un pase largo no voy a decir nada porque es lo que queremos. Si nos aturullamos y perdemos un balón tonto por miedo... Hoy lo hemos hecho bien, hay momentos que van siendo menos".

Alonzo y partido coral. "Esa coralidad se ve en que hay 7 jugadores con 10 puntos y Dídac con 8. Es de lo que se trata. Tenemos que empezar a saber quién tiene que tener el balón, quién tiene que defender un poquito más... Eso es ser un equipo y cuanto antes lo sepamos, mejor equipo seremos".

Rebote. "Cuando vamos al rebote y somos agresivos, sacamos más faltas y castigamos más. Cuando no, juegan a placer, como el primer cuarto".+

Importancia de la victoria. "A nivel anímico, muchísima, porque esto es creer en lo que hacemos y las victorias te refuerzan. La comunión del equipo con los aficionados. En cuanto a clasificación, no lo veo tan relevante ahora mismo. Vamos al siguiente partido a intentar competirlo, así vamos a ir todo el año. Hacer cábalas ahora..."

Triple de Caio. "Fantástico porque el balón lo tenía Alonzo y la ha pasado porque estaba Paul más solo y luego hemos ido todos como posesos al rebote. Se estaba quejando porque dice que llevaba dos semanas sin meter una y hoy ha metido dos y una a tablero para ganar el partido. Me alegro por todos".

¿Lo necesitaba Caio?. "Lo necesitábamos todos. Creo que eso refuerza, ha estado muy bien defensivamente. Aquí todos son importantes. El año pasado tiraba más tiros, pero lo está haciendo muy bien. Estamos confiando en él. Tiene que estar tranquilo, él y todos".

Zan Tabak

Valoración. "Ha sido un partido duro, una derrota dura para nosotros. Puedo estar contento porque el equipo ha enseñado carácter, no nos rendimos. Creo que hay varias pérdidas por ser blandos. Teníamos un buen acierto en ataque y controlamos el rebote contra uno de los mejores equipos de la liga en rebote ofensivo de la liga".

Regreso al Coliseum. "Cuando pasamos con el bus por la ciudad reconocí bastantes sitios. Este pabellón sigue igual y me trae algunas memorias muy buenas en cuanto al recibimiento y también otras muy malas porque fue un período muy difícil. Tenía 21 años y otra vez muchas gracias a toda la gente de A Coruña por hacer de una situación mala una menos mala".

Triples. "Si tiramos triples por encima del 50% y perdemos, quiere decir que hay otra cosa que hacemos mal. Creo que llegamos y superamos a Coruña, pero a dureza por momentos, no llegamos. El equipo de casa ha robado el balón 18 veces y mínimo la mitad son cuestión de dureza".

Jugada final. "Es el mejor equipo de la liga en rebote ofensivo, no es algo que no haga todas las jornadas. Creo que no lo hemos hecho mal en todo el partido".

Dureza. "Lo achaco más al nivel físico que a otra cosa. Cada partido hay fallos defensivos de reglas, pero hay algunas cosas que son muy sencillas. Creo que lo que estamos haciendo debemos hacerlo más duro".

Clave. "Si tiran un 60% en tiros de 2 y roban 18 balones, algo mal has hecho. No hay dureza física sin dureza mental".

Sensaciones. "No vale. Estamos en deporte, donde por fuera se cuenta si ganas o pierdes. Como entrenador debo hacer otro análisis porque creo que cada partido jugamos mejor, pero por fuera es otra derrota".

6 derrotas. "Preocupación no tengo, tengo retos. Debo levantar al equipo y seguir peleando, no hay otra cosa. Si tenemos un equipo que se rinde habría un problema mucho más grave, pero con esto hay que seguir trabajando".