El reto del Básquet Coruña: cerrar su aro y funcionar como un colectivo

Pacheco defiende a Marcelinho en el partido contra Tenerife en el Coliseum ADRIAN BAULDE

“No hay soluciones mágicas”, expuso el entrenador Zan Tabak después de que su Andorra perdiese de 32 contra el Valencia en el Principado. Su equipo encajó un parcial de 11-34 en el último cuarto y el técnico expresó un sentimiento similar al que pudo deslizar el Básquet Coruña tras alguna derrota de este inicio de temporada: “Competimos bien durante tres cuartos”. Pero los partidos tienen cuatro.

El Básquet Coruña encontró la pasada jornada la manera de hacerse valer en un final de partido. Lo hizo desde la defensa. Carles Marco fue lo primero que valoró tras la victoria ante Tenerife. “Hemos hecho cuatro minutos impresionantes a nivel defensivo para ganar el partido. Cuando estamos todos bien, somos algo mejores”. En los dos últimos partidos los naranjas no han permitido que sus rivales lleguen a los noventa puntos, por más que contra el cuadro insular hubiese una pizca de suerte porque unos cuantos triples liberados se fueron al limbo por el desacierto de quienes los lanzaron. Andorra viene de un 8 de 25 contra el Valencia en esa suerte y se mantiene en un 34% de acierto en lo que va de campeonato. Es una de las pocas facetas del juego en las que su estadística está por encima de la que presenta el Básquet Coruña (30,9%). Otra es la que indica lo grande que es el aro propio, donde los naranjas, pese a sus últimos esfuerzos presentan una media de 99,83 puntos encajados por partido.

El Básquet Coruña encaja 120,5 puntos por cada cien posesiones y, en toda la Liga, apenas el Lleida es peor en esa métrica. El equipo de Marco semeja muy solvente ante la canasta rival, pero tiene claro que debe cerrar la propia. Y ese es el mensaje que anida en el vestuario. Ese, y el de la vis colectivista del equipo. “Hemos vuelto a mostrar la identidad que la temporada pasada construimos y que este año nos estaba costando sacar. Tenemos que empezar a normalizar lo que el año pasado hacíamos, y es que en este equipo no hay jugador clave, que en cada partido o en momentos de cada encuentro puede aparecer un jugador. Si somos capaces de sacar eso, creo que seremos un equipo mucho más peligroso para los rivales”, resumió Dídac Cuevas después de ganarle al Tenerife. Él estaba en la pista en un tramo de cuatro minutos en el que la base del equipo del año pasado más Skapintsev sostuvo al equipo desde el esfuerzo defensivo, y en especial él como perro de presa tras Marcelinho.

Así que el Básquet Coruña llega a esta jornada y al reto del Andorra, del que Carles Marco prefiere no valorar que sea un rival directo o no, empeñado en apretar los dientes en defensa y compartir opciones en ataque, donde se aguarda que Alonzo Verge vuelva a mezclar tramos en los que reparta caramelos con otros de glotonería. El equipo ha conseguido elevar hasta el 55% el porcentaje de canastas que llegan tras asistencia y ya supera a ocho escuadras (entre ellas Andorra) en esa estadística. El concepto equipo empieza a instalarse pasadas ya unas semanas desde que llegaron nuevos integrantes a un colectivo que en los meses anteriores lucía estaba perfectamente engrasado dentro del mecánica que requería su entrenador. Ahora los roles empiezan a asentarse mientras el técnico explora soluciones alternativas para potenciar el rendimiento de jugadores como Silins, al que cada vez se espera más tiempo jugando al cinco, o Uleckas, que llegó para jugar de tres y a esta altura es el máximo reboteador de la Liga. “Tenemos que intentar reforzar las cosas buenas que hemos hecho y mejorar las que aún seguimos haciendo mal”, explica Marco. Su equipo es, todavía, el que más puntos concede a los rivales por cada tiro de campo lanzado (1,21 de media).

En esa búsqueda el entrenador apela también a la importancia del factor cancha y asume la necesidad de que el equipo sea atractivo para que la gente acuda al Coliseum, donde la asistencia flaqueó la pasada semana. En plena noche de Halloween se produjo la peor entrada desde que el equipo juega en la ACB (5.514 espectadores).