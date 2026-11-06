Zan Tabak: "Al Básquet Coruña se le nota la mano de su entrenador"

Zan Tabak (Split, Croacia, 1970) tomó las riendas del banquillo del Andorra el pasado mes de enero. Desde su llegada, el equipo del Principado consiguió seis victorias que le terminaron dando la permanencia en Liga Endesa una temporada más.

Tras un verano con muchos cambios en la plantilla y hasta siete caras nuevas, el técnico croata llega al Coliseum con un balance de 1-5, pero con su equipo ganando sensaciones con cada partido. En los días previos a un partido que le reencontrará con su excompañero de vestuario en el Joventut, Carles Marco, Zan Tabak ha atendido a DXT Campeón.

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¿Qué tal les está yendo la semana de entrenamientos?

La semana de entrenamientos es buena, la dinámica es buena. Estamos entrenando a buen ritmo, preparándonos para el siguiente partido contra Coruña.

Lleva desde enero en Andorra. Consiguieron la salvación y sufrieron muchos cambios en la plantilla durante el verano.

Sí, somos uno de los equipos con más fichajes nuevos este año, especialmente jugadores que no tienen experiencia previa en ACB, y creo que ese factor es importante. Fue un verano muy movido, pero con intención. Hubo jugadores que no podíamos mantener y, por otro lado, algunos jugadores que queríamos cambiar para refrescar la plantilla. En esa dirección nos fuimos. Tuvimos una pretemporada muy difícil, con muchas lesiones, y nuestra entrada en la liga en cuanto a pico de forma llega con retraso. Creo que ahora estamos jugando a un nivel bueno, tengo mucho optimismo con nuestro futuro.

Van 1-5, pero esa victoria fue contra una de las sensaciones del inicio de temporada como el Breogán.

Yo no lo miraría así. En nuestros partidos, después de los análisis, yo veo que estamos mejor en las cosas que les pedimos a los jugadores que hagan. Después, en todos los partidos estamos durante tres cuartos en partido, peleando, y después tenemos un bajón tanto en ataque como en defensa, donde el otro equipo se despega. Esto es mentalmente en lo que necesitamos trabajar, que en momentos difíciles sigamos remando todos en la misma dirección, y es algo difícil teniendo en cuenta que tenemos muchos jugadores nuevos.

¿El hecho de no jugar competición europea les penalizó en el mercado?

Nosotros fichamos en el mercado con nuestras capacidades. Andorra siempre ha sido conocido porque con menos podía hacer más. Y para hacer esto tú debes hacer apuestas. Nosotros estamos haciendo apuestas con paciencia para ver cuándo nos van a dar lo que se espera de ellas.

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¿Qué le parece el estilo de juego de su rival de este domingo, el Básquet Coruña?

Carles Marco fue mi compañero de equipo durante dos años en el Joventut y tengo mucha amistad con él. Veo que está jugando un baloncesto muy moderno, muy rápido. También se ve la mano del entrenador, se sabe qué equipo está jugando. Es una cancha muy caliente y con muchas personas que apoyan. Debemos tener todo esto en cuenta para prepararnos contra ellos.

¿Dónde cree que van a estar las claves del partido?

En eso que yo llamo 'puntos de nada': contraataques, rebotes ofensivos y uno contra uno.