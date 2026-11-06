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ACB

Lukas Uleckas, primer Jugador Estrella de la temporada

El alero lituano, actual máximo reboteador de la Liga Endesa, fue el más votado por los medios de comunicación y los aficionados

Chaly Novo
Chaly NovoA Coruña
06/11/2026 10:50
Lukas Uleckas posa con el trofeo al Jugador Estrella de octubre
Lukas Uleckas posa con el trofeo al Jugador Estrella de octubre
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Lukas Uleckas es el primer Jugador Estrella de la temporada 2026-27, un galardón que eligen los periodistas y los aficionados, superando en la votación del mes de octubre al base Alonzo Verge Jr. y al pívot George Conditt IV.  

Uleckas, actual máximo reboteador de la Liga Endesa, es una de las seis caras nuevas en la plantilla naranja. Un jugador capaz de jugar tanto al '3' como al '4'cuyo trabajo ha conquistado a los periodistas y a los aficionados. 

"Estoy muy agradecido a los aficionados por este premio, siento que esto me motiva para esforzarme más aún y ganar en consistencia", comentó el jugador lituano, que en los seis partidos disputados ha promediado 10,3 puntos (80,0% en tiros de dos), 7,7 rebotes, 1,2 asistencias y 1,0 balones recuperados.

De cara al partido de este domingo ante el Andorra, Uleckas indicó:  "Debemos ir aún más fuerte y con más energía, abordando cada encuentro como si fuera el último, como una final, para tratar de ganar".

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