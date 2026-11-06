Carles Marco: "Hay que tener los pies en el suelo, el de Tenerife solo fue un partido"

Carles Marco, durante una rueda de presa previa a un partido liguero Carlota Blanco

Carles Marco evitó, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (18.00 horas, Coliseum) contra el Andorra, lanzar las campanas al vuelo por el triunfo de la pasada semana ante el Tenerife, "solo es un partido", y adelantó que Tomas Dimsa, ausente en el duelo de la sexta jornada, casi seguro que se perderá también el de la séptima.

Estado de Tomas Dimsa. "La verdad es que ha mejorado, pero no ha entrenado aún con el equipo. Hoy le van a hacer una prueba antes del entreno para ver si puede hacer algo, pero difícilmente nos podrá ayudar el domingo; sin haber entrenado y con un riesgo importante de poder recaer. Ya veremos cómo se encuentra hoy, a ver qué dicen la pruebas y el doc (sic) y saber si puede hacer algo, si no, tendremos que espera. Los demás, bien. Algún resfriado, pero espero que entre hoy y mañana se recuperen y podamos estar, los que estén, para poder jugar al 100% el domingo".

¿Misma lesión que en el otro gemelo? "No entiendo mucho, pero creo que es un poco diferente. La anterior era en el sóleo y esta es en el propio gemelo, y sí que es en la otra pierna. Está en la fase final y ya veremos si se toma riesgo o si es inviable y tiene que empezar la semana que viene a hacer más cosas".

Moral por el triunfo ante el Tenerife. "Son semanas largas. Hemos entrenado y estamos entrenando bastante, y ayer y anteayer, sobre todo, entrenando muy bien. Sí que es cierto que, evidentemente, después de tres semanas de no conseguir la victoria, vienes con otra dinámica a los entrenamientos. Es verdad que la mentalidad de todos siempre ha sido muy buena, y esta semana se ve un poquito más de buen rollo, pero esto hay que ponerlo rápidamente en contexto y saber que si queremos tener más semanas tan tranquilas hay que hacer bien las cosas durante cada día para llegar al partido en las mejores condiciones para poder competir y para poder ganar".

Rival directo, ¿valor doble? "Vamos siempre con la misma línea. Todos los partidos son importantes y este es el próximo y el más importante. Sí que es cierto que aún no hemos jugado contra un equipo que tenga las mismas derrotas y victorias que nosotros; prácticamente Andorra sí. Hemos jugado contra el Zaragoza, que estaba bien; Barça, Tenerife estaba con 4-1... Pensamos en que son importantes todos, además este lo jugamos en casa e, independientemente de cuál sea el rival, hay que prepararse de la mejor manera posible para hacer un buen partido. Espero que sigamos enganchando a nuestros aficionados para que vengan y nos animen, porque con ellos somos más fuertes, y pasaremos momentos malos".

Las virtudes del Andorra. "Es un equipo que ha competido en todos los partidos que ha jugado; solo ha ganado uno pero ha competido en todos. Tiene una identidad muy clara de su entrenador, muy físico, que quiere correr, con focos en el bloque directo, focos en el bloqueo indirecto, con muchos tiradores y poste bajo, sobre todo con Pustovyi. Un equipo muy difícil de batir, y en eso tenemos que pensar, no si está en nuestra liga o no; es el más inmediato y tenemos que hacer las cosas lo mejor posible".

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Competir sin ganar, la dureza de la ACB. "Hay que estar concentrados los 40 minutos. Cualquier detalle, cualquier pérdida de concentración, cualquier cosa, de las que puedes controlar, que no hagas, te pasan por encima. Perdieron de mucho con Valencia [la pasada jornada], pero compitieron muy bien durante más de 30 minutos contra un equipo que va 7-3 en la Euroliga y que está haciéndolo muy bien. Va ganando [Andorra] hasta faltando cinco minutos en Badalona, gana al Breogán, que es uno de los equipos más en forma de la liga... Un equipo físico, con muchos focos en ataque, con muy buenos bases, con Robertson, Kuric, los aleros, cuatros atléticos, Pustovyi en el poste bajo... Tienen muchas cosas buenas, con una identidad clara, como he dicho, de su entrenador, que quieren jugar físico.Va a ser un partido muy, muy complicado".

Calidad y experiencia en el Andorra para estar mejor clasificado. "Llevamos muy pocas jornadas; o sabemos quién estará abajo y quién no; o no quiero pensar (risas), lo que sí es que los pequeños detalles cuentan y dos minutos malos es un parcial en contra y pierdes el partido. Tengo una cariño especial a los entrenadores que están allí, y me gustaría que les fueran bien las cosas, pero nosotros pensamos en lo nuestro, en que nos vaya bien a nosotros, y no he pensado mucho en qué problemas pueda tener o no, o si lo tienen. Sí he pensado en qué podemos hacer y cómo tenemos que hacer las cosas para competirles, porque es un equipo que se agarra bien a los partidos, que tiene puntos, que defensivamente es físico y que es complicado jugar contra ellos; lo vamos a ver el domingo. Espero que la gente sea consciente, y nosotros también, y que hagamos un partido de creer, de estar todos los minutos concentrados en las cosas que tenemos que hacer, en seguir mejorando, en seguir conectándonos y teniendo los 'feelings' que estamos intentando coger cada partido, que tengamos opciones de ganar y que nos ayude la gente".

Mejoría sobresaliente de Silins y Verge. "Intentaremos reforzar las cosas buenas que han hecho, mejorar las cosas que aún seguimos haciendo como equipo. Creo que en líneas generales estuvimos todos bien [contra el Tenerife], incluso los que jugaron menos; Dyma [Skapintsev] estuvo fantástico los cuatro minutos que jugó. Y por eso Karlins jugó al nivel que jugó, George [Conditt] estuvo muy bien y Alonzo va dando pasos en la conexión con sus compañeros. Ya sabemos que es anotador y además puede hacernos mejores como equipo, y en eso estamos. Que este fin de semana se encuentre mejor, porque es uno de los que están un poco griposos, y que pueda seguir dando pasos adelante, porque es mejor para él, y queremos que sea mejor jugador; y mejor para nosotros, porque nos hace mejores como equipo. Intentamos tener los pies en el suelo, solo es un partido [el de Tenerife] y el lunes vinieron a entrenar con la mentalidad adecuada para seguir ayudando a ganar partidos".

Nuevo reencuentro con un excompañero en el Joventut. "Cada semana es... (risas). Con Zan he tenido más contacto que con Marcelinho [Huertas]. El año pasado, hasta que no fichó por Andorra, hicimos varias vídeollamadas, hablando de baloncesto siempre. Sí que mantenemos el contacto. También está Paco Vázquez[asistente de Tabak], que fue compañero mío en la Penya con Zan, que compartimos piso en Gijón en mis primeros años como profesional; Jandro [González], que era el delegado mío en el Oviedo... Hay muchas cosa, cada fin de semana te reencuentras con alguien. Eso es lo que pasa cuando te haces mayor (risas) y hay muchos años de trabajo; pero eso es bueno porque seguimos estando aquí y trabajando en lo que nos gusta. Es importante; si nos seguimos viendo es que las cosas van bien".