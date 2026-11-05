Zan Tabak y un regreso especial al Coliseum: "La gente de A Coruña hizo que los problemas se sintieran menos"

Corría el verano del año 1991 cuando en la antigua Yugoslavia estalló un conflicto bélico que pasó a la historia como la Guerra de los Balcanes que terminó con la división del país en cinco estados (posteriormente seis tras la independencia de Montenegro de Serbia). A raíz de esa guerra, la FIBA obligó a los equipos yugoslavos a buscar ‘casas de acogida’ si querían disputar la Euroliga (por aquel entonces Liga Europea de la FIBA).

Uno de los equipos que tuvo que buscar acomodo fue la mítica Jugoplastika de Split, que venía de ganar de manera consecutiva cuatro ligas yugoslavas, dos copas y tres Euroligas. A través de la empresa Dorna, A Coruña se postuló para acoger al equipo croata, al que se le pagaron 25 millones de pesetas para acoger sus partidos como local. A la ciudad herculina se unieron otras de toda España, como Puerto Real con el Cibona de Zagreb o Fuenlabrada con el Partizan de Belgrado.

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El Hotel Atlántico y el recién inaugurado Coliseum se convirtieron en sus refugios en la ciudad. Por delante, siete partidos como local en la entonces denominada Liga Europea en los que el recinto coruñés se volcó con sus gigantes inquilinos. Enfrente, el Barça de Epi o el Cibona croata, contra el que llegó la primera victoria del 'Slobodna de A Coruña' como local el 9 de enero de 1992. Por el camino, varios amistosos en la Polideportiva de Riazor contra el que era entonces el equipo por bandera del baloncesto coruñés, el Basketmar.

'Sugar' Ray Richardson durante el amistoso entre Basketmar y Slobodna Dalmacija de la temporada 1991-92 en la Polideportiva de Riazor Archivo El Ideal Gallego

En aquel momento, un joven de 21 años llamado Zan Tabak daba sus primeros pasos en el baloncesto profesional de la mano del KK Split, equipo de su ciudad natal que tuvo que reconstruirse tras ese fatídico verano. El club cambió de patrocinador y pasó de conocerse como Jugoplastika a ser el Slobodna Dalmacija, nombre del principal periódico de la zona.

En 1990, Dino Radja puso rumbo a Roma y en 1991, un tal Toni Kukoc cambió también Croacia por Italia. Con el estallido de la guerra, la desbandada fue mayor: "Al empezar la guerra, los jugadores de origen serbio se fueron a sus países. Nosotros nos quedamos con jugadores croatas, nacidos en Split, y por primera vez tuvimos un extranjero, que era 'Sugar' Ray Richardson", recuerda Tabak.

Pero la cabeza tanto de Zan como de sus compañeros no estaba en A Coruña: "Sabía que Coruña existía en el mapa, pero no sabía nada de la ciudad en particular. En lo deportivo, quería hacerlo muy bien para irme a jugar a Italia, pero, al mismo tiempo, tenía la guerra en Croacia. Mi familia estaba metida en sótanos durante las alarmas de bombardeo y yo debía jugar un partido al mismo momento. Fue el año más complicado de mi vida".

Para la plantilla del Slobodna, el baloncesto fue una forma de dar a conocer al mundo lo que estaba pasando en su casa: "Aparte de intentar jugar bien y ganar partidos, queríamos promover nuestro país nuevo y joven, estábamos peleando por nuestra independencia", afirma Tabak. Ahí entraron en juego sus anfitriones gallegos: "Creo que la gente de A Coruña con la que estábamos en contacto cada día hizo todo lo posible para que esos problemas se sintieran menos. Nos acogieron muy bien, fueron muy buenos con nosotros".

De la ciudad, tiene claro qué es lo que más le gustaba: "Me acuerdo del puerto. Por escuela soy marinero, soy un enamorado del mar y vivo en el mar, en un barco, cuando estoy en Split. El hecho de poder salir del Hotel Atlántico y pasear por el puerto era un placer. Me acuerdo también de la cuidad vieja y de la plaza de toros (el Coliseum)".

Volver como fuera

Aún así, la situación dejó marcado a Zan y a todos los que la vivieron de cerca de por vida. Con 21 años su vida dio un giro drástico de la noche a la mañana. Tuvo que abandonar, su casa, su familia y su país por culpa de un conflicto bélico para intentar seguir persiguiendo su sueño. Pero el baloncesto pasó a un segundo plano durante esos años.

"Fue una situación difícil, pero lo que no te mata te hace más fuerte. Esto también, desde la distancia lo miras con orgullo de una manera positiva, pero en ese momento fue muy difícil. Era un niño, tenía 21 años. Siempre me quedará en la memoria, primero, esos traumas de la guerra, y luego la hospitalidad de la gente de Coruña", recuerda.

Zan Tabak hace un mate en el Coliseum durante el Slobodna-Cibona del 9 de enero de 1992 Archivo El Ideal Gallego

Durante la temporada 1991-92, A Coruña fue la base de operaciones del Slobodna Dalmacija, pero también fueron un equipo itinerante que se quedaba varios días en los países en los que les tocaba jugar, como Italia o Eslovenia. Pero en sus cabezas siempre había un destino deseado por encima del resto: Split. Sus rutas de vuelta pasaban por barco hasta Rijeka. Desde allí cogían un autobús hasta Venecia o Trieste para volar primero a Frankfurt u otra ciudad europea y a A Coruña después.

"No teníamos rutina. Algunas veces salíamos de A Coruña para volver a casa, pero no podíamos porque en ese momento había bombardeo o las carreteras que conectaban con Split estaban cortadas. Entonces, durante siete o diez días, hasta el siguiente partido en Coruña, nos quedábamos donde podíamos. Intentábamos volver a Split porque queríamos ver a la familia y éramos un club humilde que no podía permitirse quedarse todo el tiempo fuera", explica Tabak.

Zan Tabak durante un partido entre Andorra y Bilbao acb Photo/Aitor Arrizabalaga

Carrera de éxito

Tras terminar la temporada 1991-92, Zan Tabak cumplió su objetivo y se marchó a la liga italiana de la mano del Treviso, pero antes de debutar allí vivió otra experiencia única en España con los Juegos Olímpicos de 1992. Croacia se estrenaba en una competición oficial como selección independiente y una plantilla de lujo: Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Dino Radja, Aramis Naglic (también del Slobodna), Arijan Komazec o el propio Tabak.

'El Mozart del baloncesto' comandó a su selección hasta la gran final tras superar a la URSS en semifinales, pero allí, a pesar del gran partido de Petrovic, Croacia cedió contra el 'Dream Team' de Estados Unidos. "Estábamos en los Juegos Olímpicos, pero con la cabeza en otro sitio. En esos años teníamos doble rol: el de competir y el de ser embajadores de un país nuevo e independiente que estaba luchando por su lugar en el mundo. Creo que esos Juegos dieron mucha alegría a gente que estaba sufriendo durante la guerra. Estoy muy contento de haber podido cumplir esa faceta importante para nuestro país".

De Italia, Tabak puso rumbo a la NBA, donde fue campeón en su primera temporada con los Houston Rockets en 1995. En total fueron seis los cursos que el croata disputó en la liga estadounidense. El final de su carrera como jugador lo pasó en España, entre Real Madrid, Joventut (donde coincidió con Carles Marco) y Unicaja, equipo en el que se retiró tras ganar la Copa del Rey en 2005.