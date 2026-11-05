Los líderes del Básquet Coruña y el Andorra son prácticamente como dos gotas de agua

Alonzo Verge Jr. y James Akinjo son dos de los jugadores más destacados de lo que va de competición en la Liga Endesa ACB Photo

El duelo entre el Básquet Coruña y el Andorra de este domingo (18.00 horas) en el Coliseum pondrá sobre el parqué a dos de los principales jugones de la ACB, Alonzo Verge Jr. y James Akinjo, ambos estadounidenses y con un estilo y filosofía del baloncesto prácticamente gemelos.

El base del Leyma es cinco centímetros más alto y 37 meses mayor que el de Andorra. Y hasta aquí las principales disparidades.

Tanto Verge como Akinjo pasaron por tres centros de educación superior. El anfitrión este domingo empezó en el Moverly Area Community College (este tipo de institución ofrece programas de dos años, capacitación laboral directa, clases nocturnas y horarios flexibles para personas que trabajan) y luego jugó dos cursos en Arizona State (alma máter de, entre otros, James Harden) y el último en la universidad de Nebraska, estas dos últimas en la NCAA I.

La carrera en college de Akinjo fue bastante más lujosa. Empezó en Georgetown (Patrick Ewing, Allen Iverson y Alonzo Mourning –fue compañero de su hijo Trey– son sus baloncestistas más ilustres). En su primer curso con los Hoyas, donde compartió vestuario con el posterior tricampeón del concurso de mates de la NBA, Mac McClung (Bàsquet Girona), fue elegido freshman (novato) del año de la Big East, una de las conferencias más potentes.

Después de dos años, al igual que Verge, cambió de aires. Y, del mismo modo que el base del Leyma Básquet Coruña, se mudó a la desértica Arizona. En su caso para militar en la universidad homónina, la privada, la que conquistó el título nacional en 1997, con Miles Simon y Mike Bibby al timón. Steve Kerr, Sean Elliott Jason Terry, Aaron Gordon, Damon Stoudamire, Gilbert Arenas, Andre Iguodala, Lauri Markkanen, Bennedict Mathurin (compartió vestuario con Akinjo) y DeAndre Ayton son otros Wildcats ilustres.

Después de entrar en el equipo ideal de la Pacific-12, quiso probar suerte en el draft de la NBA; eso sí, reservándose el derecho a regresar a la NCAA si la moneda cayese del lado de la cruz. Así fue.

Alonzo Verge Jr. recoge el testigo de Trey Thompkins Más información

Básquet Coruña y Andorra, de la mano desde LEB Plata hasta la Liga Endesa Más información

Y se comprometió con la menos afamada Baylor (Jared Butler y Davion Mitchell son sus productos más reconocidos), donde también destacó. Tanto que no solo repitió mejor quinteto, en esta ocasión de la Big 12, también fue incluido en el tercero de la toda NCAA por los cuatro principales oráculos: Associated Press, la USBWA (Asociación de Periodistas de Baloncesto de Estados Unidos), Sporting News y la NABC (Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto). Aun así, insuficiente para escuchar su nombre, ni siquiera en la parte baja de la segunda ronda, en el draft 2022.

Los Atlanta Hawks le probaron en una liga de verano; los New York Knicks, ni eso. Solo perteneció un día a la franquicia de la Gran Manzana, en cuyo vinculado de la G-League disputó su primera temporada como profesional. Siguiente paso, Sacramento, pero ni 24 horas duró; le cortaron unas horas después de contratarle. También pasó por el filial de los Kings y por el de los Denver Nuggets. Antes de dar el salto a Europa con el modesto Ironi Ness Ziona israelí. Verge lo hizo el modesto MKS Dabrowa Górnicza polaco.

Más similitudes. El base del Básquet Coruña es cuarto en la tabla de asistencias de la ACB, dos puesto por debajo del ‘1’ del Andorra, asimismo tercer jugador de la competición que más tiros de dos ha ejecutado. El que más, su compatriota del conjunto herculino, que en triples intentados figura en la 24ª posición del ranking, cuatro por detrás del base del Andorra, quien desde lejos ha pasado por el aro únicamente el 21,7% de sus tiros, por un también pobre 28,6% de Verge. Ambos son top 10 en balones recuperados, tercero el californiano y noveno el de Illinois. Y militan en equipos llamados a batallas por la permanencia y que han ganados dos partidos y han perdido cuatro.

Ofensivamente, el fuerte de ambos es la penetración y la media distancia. Verge saca algo más de partido del primer aspecto, gracias a su mayor estatura. Por ello aparece segundo en el apartados de faltas recibidas, donde Akinjo figura décimo séptimo.

Otra de las diferencias estadísticas radica en la anotación. Alonzo lidera la clasificación, con una media de 19,8 puntos, y James es vigésimo primero, con 13,0. Un punto menos que el máximo anotador del plantel entrenado por Zan Tabak, el pívot Artem Pustovyi.

Dos bases de perfil similar que en el Coliseum librarán una prometedora batalla para el aficionado. La primera de dos entre equipos con la permanencia como objetivo. Abróchense los cinturones.