Beqa Burjanadze regresa a Sevilla

Beqa Burjanadze firma su contrato con el Caja 87 @caja87basket

El exjugador del Básquet Coruña, Beqa Burjanadze, ya tiene nuevo equipo. El alero georgiano, que finalizó en verano su vinculación con el Granada tras descender de Liga Endesa a Primera FEB, se ha unido al Caja 87 sevillano, recién ascendido a la segunda categoría del baloncesto nacional.

Los líderes del Básquet Coruña y el Andorra son prácticamente como dos gotas de agua Más información

Este fichaje supone el retorno de Beqa a la que fue su casa durante más de cinco años. Siendo un adolescente llegó a Sevilla en 2009 y se quedó hasta 2014. Con el Cajasol pasó por sus categorías de formación y llegó a debutar tanto en ACB como en Eurocup. En 2021, tras pasar por Leyma, Andorra, Gipuzkoa o Gran Canaria, regresó a Sevilla de la mano del Betis.

El director general del Caja87, Marcos Domínguez, valoró el compromiso del jugador para hacer posible su incorporación: “Beqa ha hecho un esfuerzo por venir y eso es algo que valoramos mucho. El club está siempre trabajando y buscando las mejores opciones. Estamos satisfechos con el arranque de la temporada, pero tenemos claro que si podemos dar saltos de calidad para seguir creciendo, estaremos siempre atentos al mercado”.

Por su parte, Beqa Burjanadze no ha ocultado su satisfacción por regresar a Sevilla: “Vuelvo a casa y quiero ayudar al proyecto a crecer. Estoy muy contento de poder formar parte de este equipo y espero aportar todo lo que pueda para que sigamos dando pasos adelante”.

El conjunto hispalense es actualmente el noveno clasificado de Primera FEB, ocupando así la última plaza que da derecho a jugar playoff de ascenso. Tras seis jornadas, su balance es de tres victorias y otras tantas derrotas, aventajando en dos a los puestos de descenso a Segunda FEB.