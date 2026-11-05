Andorra, primer ‘match ball’ de tres en apenas un mes para el Básquet Coruña

Los jugadores del Básquet Coruña realizan el ritual con la afición tras ganar al Tenerife Carlota Blanco

El partido de este domingo (18.00 horas en el Coliseum) será el primer match ball de la temporada para el Básquet Coruña. De toda la Liga Endesa, tan solo cinco no disputan ninguna competición europea (ahora seis tras la eliminación del Breogán en la fase previa de la BCL) y el Leyma se enfrentará a dos de ellos, previstos a estar en sus mismas aspiraciones, en apenas un mes.

Básquet Coruña, Obradoiro, Andorra, Lleida y Zaragoza fueron los equipos con mayores dificultades para fichar durante el pasado por ser los únicos que no figuraban inscritos en competiciones europeas. Contra el equipo maño, el Leyma ya cayó en el Coliseum, pero ahora recibe de nuevo en su feudo a otro integrante de ‘su liga’ como es el Andorra. Tras visitar la próxima semana al Valencia Basket en el Roig Arena, el equipo de Carles Marco recibirá en el recinto coruñés al Lleida el domingo 22 de noviembre.

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Después de esa novena jornada, la Liga Endesa se tomará su primer descanso por ventana FIBA. Una vez acabada, el Leyma tendrá otro match ball. En esta ocasión será contra un equipo que juega en Europa, pero que ha empezado la competición doméstica como colista y que todavía no sabe lo que es ganar: Manresa.

Después de disputar ese partido en tierras catalanas el 6 de diciembre, al Básquet Coruña le llegan una serie de puertos de montaña para terminar la primera vuelta con tres partidos lejos de A Coruña: Real Madrid, Baskonia, Obradoiro en Sar, Unicaja, Breogán en el Pazo, Joventut y San Pablo Burgos. Un calendario, ni mucho menos, sencillo.