Básquet Coruña y Andorra, de la mano desde LEB Plata hasta la Liga Endesa

Lino López sube el balón durante un Básquet Coruña Andorra de LEB Plata en 2010 Archivo DXT Campeón

El siguiente escollo en el camino del Básquet Coruña en Liga Endesa esta temporada es un viejo conocido del club herculino: el Andorra. Ambos conjuntos han recorrido un camino ascendente casi de la mano, desde LEB Plata hasta la ACB pasando por más de una decena de duelos el LEB Oro antes de que los del Principado lograran subir a la máxima categoría del baloncesto nacional.

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La primera vez que se vieron las caras en LEB Plata fue en la temporada 2009-2010. Ese curso, con algunos nombres de la historia del Leyma en el roster como Antonio Pérez Caínzos o Lino López, los naranjas se impusieron en el Principado por 75-86 con 20 puntos de José Ramón Esmorís y un doble-doble (16 puntos y 11 rebotes) de Nathan Miller. En la segunda vuelta, Andorra se vengó del Leyma en la Poli con un contundente 55-82 liderados por las exhibiciones de Brandon Wolfram (26 puntos y 14 rebotes), Leonard Pigram (22 puntos) y Andreu Matali (17 puntos y 10 rebotes). Al contrario que el Básquet Coruña, Andorra consiguió meterse en los playoffs de ascenso esa temporada, aunque cayó en cuartos de final (1-3) contra Cajarioja.

En la 2010-11 se repitió el guion. El Leyma se mantuvo y el Andorra disputó playoff llegando hasta la gran final contra el Mallorca y cayendo por un punto (67-66) en el quinto y decisivo partido. A la tercera fue la vencida para los andorranos, que ascendieron en 2012 de la mano del Básquet Coruña, aunque por distintos motivos. Los del Principado lo lograron por méritos deportivos, mientras que los herculinos se aprovecharon de varias renuncias para conseguir su plaza de vuelta en LEB Oro.

El balance entre ambos equipos en la segunda categoría del baloncesto nacional favorece claramente al Andorra con un 1-5 en liga regular. Pero la ‘chicha’ está en los partidos de playoff. Coruñeses y andorranos se cruzaron como novenos y segundos, respectivamente, en los cuartos de final de la fase de ascenso de 2013, siendo ambos recién ascendidos.

El Leyma se llevó el primer partido por 81-88 y salió del Principado con factor cancha a favor pese a caer en el segundo 100-75. Tras ganar 75-56 el primero en el Palacio llegó el día del match ball para los de Antonio Herrera. El 5 de mayo del 2013 pasó a la historia como uno de los días más negros del Básquet Coruña. El Leyma se fue ganando al descanso por 47-34 y terminó cayendo por 70-84 en una segunda parte que Edu Hernández-Sonseca definió de la siguiente manera: “Me da igual si me sancionan: los árbitros han decidido tras el descanso que Andorra tiene privilegios. Cambiaron de criterio y nos estuvieron amenazando continuamente”. Una línea que siguió su entrenador: “No se puede jugar así. No entiendo cómo se puede cambiar de criterio de una parte a otra, así no te puedes centrar en el juego”. El DXT Campeón tituló en su portada del día siguiente ‘Mexan por nós’ y la crónica con ‘Tenía que ganar Andorra’. El equipo del Principado se llevó el quinto partido por 109-94 y frustró el sueño del Leyma.

Portada de DXT Campeón el 6 de mayo de 2013

Andorra regresó a ACB en 2014. Tras varias temporadas, bajó a LEB Oro en 2022 y consiguió volver a subir a las primeras de cambio. En 2024 se volvería a reencontrar con el Básquet Coruña, en esta ocasión con ambos equipos como clubes de Liga Endesa. Los andorranos fueron los primeros en dar un serio varapalo a los herculinos en el año de su debut con un 112-87 en la jornada tres. En la segunda vuelta y con el Leyma ya matemáticamente descendido a Primera FEB, Andorra rascó otra victoria a costa de los naranjas, en esta ocasión por 91-104.

Ese partido supuso el debut con la camiseta del Básquet Coruña de Alonzo Verge, uno de los dos jugadores del Leyma que repetirán este domingo (18.00 horas) en el Coliseum. El otro será Karlis Silins. Un encuentro que traerá fantasmas del pasado, pero también de un presente que para el Básquet Coruña brilla con otra luz después de haber conseguido reencontrarse con la victoria el pasado sábado ante Tenerife.