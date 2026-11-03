Lukas Uleckas llega a la cumbre reboteadora de la ACB

Acción de Lukas Uleckas en la visita del Básquet Coruña al Bàsquet Girona ACB Photo/Sergi Geronés

Lukas Uleckas está dejando su sello en los primeros compases de su temporada de debut en la Asociación de Clubes de Baloncesto: después de la seis primeras jornadas disputadas encabeza el ranking liguero de rebotes totales, con una media de 7,6.

El jugador lituano, que no había jugado fuera de su país hasta que la entidad naranja decidió apostar por su versatilidad, tiene como tope en una campaña completa 6,4 capturas, las que promedió en los 31 partidos de fase regular que disputó el pasado ejercicio con la camiseta del Juventus Utena. En playoffs, su mejor marca es de hace dos campañas, cuando militaba en el Siauliai, con 3,5 rechaces, mientras que en competiciones continentales registró 5,2 en la Champions League 2023-24, que jugó con el Rytas Vilnius.

Uleckas, de 1,99 metros, lidera la ACB por delante del techo de la liga, con 221 centímetros, el madridista Walter Tavares. La torre caboverdiana promedia 7,3 rebotes, los mismos que el atlético Amine Noua (Unicaja), jugador tallado oficialmente en 2,02.

Completan el top 5 el obradoirista Joel Soriano, con 7,2, otro madridista, Jaime Pradilla, y Yordan Minchev (Manresa), ambos con 7,0. El dominicano mide 2,08; el zaragozano, 2,02, y el búlgaro, 2,05.

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Para encontrar en el ranking un jugador más bajo que Uleckas hay que bajar hasta el puesto 29, donde el taronja Kameron Taylor (1,98 metros) comparte marca de 4,8 con Dani Díez (San Pablo Burgos), Andersson García (Breogán), Laurynas Birutis (Zaragoza) y Mikael Jantunen (Real Madrid).

El lituano del Leyma lleva tres partidos seguidos firmando dobles dígitos en este apartado estadístico. En la pista del Básquet Girona capturó una decena, tres de ellos en ataque; repitió cifra en la del UCAM, con uno más rebañado del aro enemigo, y llegó a la docena, con dos ofensivos, contra el Tenerife.

Quién lo iba a decir después de una única captura en su partido de estreno en la ACB, en el Palau Blaugrana. Ante el Bilbao Basket bajó siete rechaces, uno más que la semana siguiente, también casa, frente al Zaragoza.

El lituano es segundo, igualado con Pradilla, en el ranking de defensivos, con 5,3, media captura menos que el líder, Tadas Sedekerskis (Baskonia), auque este ha jugado dos partidos menos.

En la lista de ofensivos, que encabeza Soriano (4,0), Uleckas figura en la séptima plaza, con 2,3, los mismos que promedian su compañero Dmytro Skapintsev, Noua, Neal Sako (Valencia Basket), Emanuel Cate (UCAM), Willy Hernagómez (Unicaja) y Nick Ongenda (Manresa).

El segundo jugador del Básquet Coruña en el ranking de rebotes totales, es George Conditt IV, con 5,0, cifra que sitúa al pívot puertorriqueño, colíder de la clasificación de tapones, en el puesto 24, compartido con cuatro jugadores.