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Básquet Coruña | Rivales

El Manresa firma al hermano de una estrella de la NBA

Isaiah Mobley y Luka Scuka refuerzan el juego interior del colista de la Liga Endsa

Efe Manresa
03/11/2026 22:49
Isaiah Mobley durante su etapa con los Cleveland Cavaliers de su hermano Evan
Isaiah Mobley durante su etapa con los Cleveland Cavaliers de su hermano Evan
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El Kids&Us Manresa anunció este martes el fichaje del ala-pívot bahameño Isaiah Mobley, que se convierte en la segunda incorporación confirmada esta semana por el conjunto catalán, colista de la Liga Endesa con pleno de derrotas tras seis jornadas.

Mobley, jugador de 2,07 metros y 27 años, firma hasta final de temporada después de estar libre tras jugar la pasada campaña en el Hapoel Jerusalén, en el que promedió 8 puntos y 5 rebotes por encuentro.

Como aspecto relevante en su carrera, en 2023 disputó la Liga de Verano de la NBA con los Cleveland Cavaliers y fue designado MVP de la final después de firmar 28 puntos y 11 rebotes. En dicha franquicia juega su hermano Evan, mejor defensor de la NBA en 2025.

El pasado lunes el club de Manresa anunció el fichaje del también ala-pívot Luka Scuka, que sí podrá jugar este miércoles ante el Lietkabelis en Lituania, pero Mobley no se espera que se incorpore al equipo hasta finales de semana, por lo que aún no podrá debutar en el próximo encuentro.

Scuka (2,06 metros y 24 años) llega a Manresa para dar un plus ofensivo y defensivo al equipo dirigido por Diego Ocampo, que es colista de la Liga Endesa con un balance de 0-6.

El esloveno firmó la temporada pasada en la Bundesliga alemana 9,2 puntos y 6 rebotes por encuentro. Pese a que en verano quiso ir a la liga universitaria de Estados Unidos, fue declarado no elegible y por ello estaba libre.

El de Mobley no será el último fichaje con la temporada ya iniciada, puesto que el Kids&Us Manresa espera incorporar un escolta en los próximos días, según informaron a EFE fuentes del club.

La temporada del equipo catalán no ha empezado con buen pie. En Liga Endesa todavía no conocen la victoria y son colistas con un balance de 0-6. Diego Ocampo fue muy crítico con el rendimiento del equipo en una de sus últimas ruedas de prensa y la directiva ha respondido con refuerzos para tratar de revertir la situación a tiempo.

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