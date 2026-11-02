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Básquet Coruña

George Conditt IV establece un nuevo récord taponador del Básquet Coruña en la ACB

El pívot puertorriqueño colocó cinco ante el Tenerife, dos más que la marca que ostentaban Atoumane Diagne y Gus Lima

Chaly Novo
Chaly NovoA Coruña
02/11/2026 17:15
George Conditt IV y sus compañeros celebran la victoria contra el Tenerife
George Conditt IV y sus compañeros celebran la victoria contra el Tenerife
Carlota Blanco
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Se quejaba hace un par de años Atoumane Diagne, el expívot del Básquet Coruña, de la poca fiabilidad estadística en uno de sus puntos fuertes, el tapón. Decía el de Dakar que, en una ocasión, la FEB le había otorgado dos 'chapas' cuando en realidad había puesto cinco más.

Sin llevar las cuentas rajatabla, lo cierto es que siempre se echa en falta alguno más en las planillas oficiales, que asimismo presentan errores en otros campos; el más común suele ser conceder a un jugador un tiro que ha ejecutado otro. 

No los hubo en el partido del pasado sábado entre el conjunto herculino y el La Laguna Tenerife, donde George Conditt IV fue el amo y señor del espacio aéreo del Coliseum. Al puertorriqueño le otorgaron los cinco tapones que colocó, cifra que lo sitúa en lo más alto del ranking de la presente ACB, con una media de 1,8, compartida con Kur Kuath (Força Lleida) y Danko Brankovic (Breogán).

En una jornada en que el madridista Walter Tavares se convirtió en el máximo taponador de la historia de la Asociación de Clubes de Baloncesto, superando por uno los 738 con que cerró su carrera un gallego, el chantadés Fran Vázquez, Conditt estableció un nuevo tope del Básquet Coruña en la ACB.

Una plusmarca, que no estaba cara, aunque es cierto que el tapón se cotiza muy alto, que tenían Gus Lima y Diagne, con tres, obviamente en el curso 2024-25.

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El senegalés, actualmente en nómina del Força Lleida, aunque en el dique seco por una grave lesión de rodilla, registró dicho guarismo en tres ocasiones. En la cuarta jornada, en casa contra el Unicaja; en la novena, en la cancha que ahora es la suya, y en la 17, en el Coliseum ante el UCAM. El brasileño hizo el hat-trick en la fecha 25, como anfitrión contra el Bàsquet Girona. En este y en el duelo en el Coliseum con el Valencia Basket, tenía el equipo, con un total de seis, su tope en la ACB, superado ante el Tenerife gracias a un 'gorro' de Dino Radoncic y otro de Karlis Silins.

George Conditt IV tapona a Nate Doornekamp en el partido contra el Laguna Tenerife
George Conditt IV tapona a Nate Doornekamp en el partido contra el La Laguna Tenerife
Carlota Blanco

En la primera experiencia en la máxima categoría, el Leyma no colocó un solo tapón en dos de los 34 encuentros, curiosamente ante el mismo rival, el Andorra, a la sazón el próximo del plantel de Carles Marco.

Esa temporada, Conditt puso dos, los mismos que el Básquet Coruña, en el primer partido que jugó en el Coliseum, con la camiseta del Gran Canaria.

Diagne lidera, con 131, el ranking histórico del club herculino. Le siguen la lista Javi Lucas (93), Sergio Olmos (59), Lotanna Nwogbo (30), Chima Valentine (27) y el actual director deportivo, Charlie Uzal (25). No hay datos de las dos primeras temporadas de vida de la entidad, 1996-97 y 1997-98. Conditt suma once en seis partidos; solamente 18 menos que en su temporada completa de debut en la ACB.

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