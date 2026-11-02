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Básquet Coruña

Alonzo Verge Jr. recoge el testigo de Trey Thompkins

El base estadounidense es el segundo jugador del Básquet Coruña que logra un MVP de la jornada en la ACB

Chaly Novo
Chaly NovoA Coruña
02/11/2026 12:36
Alonzo Verge Jr. ataca la defensa de Bruno Fitipaldo durante el Básquet Coruña-Tenerife
Alonzo Verge Jr. ataca la defensa de Bruno Fitipaldo durante el Básquet Coruña-Tenerife
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Alonzo Verge Jr., discutido por una parte de la afición naranja a causa de sus actuaciones en Girona y Murcia, se resarció de la mejor manera posible: victoria de muchísimo mérito y más trabajo contra el Tenerife (93-89), y MVP de la sexta jornada de la Liga Endesa.

El base nacido en el estado de Illinois toma así el testigo de Trey Thompkins, el único jugador del Básquet Coruña que había conseguido este galardón en la máxima categoría.

El ala-pívot estadounidense se coronó en la novena jornada del curso 2024-25, con 36 créditos de valoración en la pista del Força Lleida, donde el conjunto naranja ganó por 101-106 tras una prórroga. El ex del Real Madrid registró aquel día 32 puntos (6 de 7 en tiros de dos, 5 de 6 en triples y 5 de 5 en libres), 4 rebotes, 1 asistencia y 3 faltas recibidas.  

A Verge no le hizo falta tiempo extra para alcanzar los 34 créditos, una valoración menguada por los seis balones que perdió.

El nativo de la ciudad de Aurora empezó el partido del pasado sábado focalizado en hacer jugar a sus compañeros: cuatro asistencias en las cuatro primeras posesiones del equipo de Carles Marco. En la quinta, con todo a favor para meter la bandeja, prefirió doblar a la esquina. Y perdió su primer balón.

En el primer periodo solamente anotó los dos libres que intentó. En los compases iniciales del segundo amagó con volver a hacer la guerra por su cuenta, pero enseguida aceptó que ese no era el camino. Al menos por el momento. Eso sí, convirtió un triple. Y un libre de dos. Se fue a vestuarios con los mismos puntos, seis, que pases de canasta.

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Tras la reanudación se encontró más cómodo en ataque. Y entendió que el equipo le necesitaba cuando el Tenerife amagó con escaparse para no volver. Verge rescató, con diez puntos en los primeros cuatro minutos y medio, a un Leyma con el agua al cuello (45-56).

Después de un breve descanso en el banquillo, volvió al parqué para montar su segunda sociedad (en la primera mitad se había entendido a la perfección con George Conditt IV), esta vez con Karlis Silins, receptor de tres de sus asistencias, aunque la aportación de ambos no bastó, ni de lejos, para culminar la remontada (64-73).

En el periodo final supo esperar su momento. Después de que Silins anotase dos triples seguidos, Verge, con una de sus penetraciones habituales, puso al Leyma a rebufo (83-84), con un casi mate al contraataque le dio tres puntos de margen (89-86) y con otra entrada de luxe, y después de aguantar en el aire un contacto con el rocoso Vince Hunter, hizo el 91-89. Se cuadró, miró a la grada, se señaló el escudo y dejó entrever un enérgico "yo, aquí".

La cuenta final ascendió a 26 puntos (8 de 13 en tiros de dos, 1 de 2 en triples, 7 de 8 en libres), 4 rebotes, 12 asistencias, 8 faltas recibidas y 34 créditos, seis más que los segundos más valorado de la jornada, precisamente un homólogo con el que se las verá el próximo domingo, James Akinjo (Andorra), y el alero Howard Sant-Roos (UCAM). Con 27 acabó Kobi Simmons (Baskonia).

Verge está promediando 19,8 tantos, 2,8 rebotes, 6,7 asistencias 1,2 robos. En los apartados anotador y pasador ocupa el cuarto puesto liguero. En su debe están los balones perdidos: con 4,7 por encuentro lidera, para mal, el ranking de la competición.

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