Básquet Coruña
Galería | Búscate en las gradas del Coliseum durante el Básquet Coruña-Tenerife
Más de 5.500 aficionados vibraron con la remontada naranja
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El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
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El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
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