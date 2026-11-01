Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Galería | Búscate en las gradas del Coliseum durante el Básquet Coruña-Tenerife

Más de 5.500 aficionados vibraron con la remontada naranja

Carlota Blanco
01/11/2026 12:13
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
1.
El Coliseum vibró con la remontada del Básquet Coruña
Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife
CARLOTA BLANCO

Lo más leído

Te puede interesar

Más de 5.500 seguidores naranjas celebraron la victoria ante Tenerife

Galería | Búscate en las gradas del Coliseum durante el Básquet Coruña-Tenerife
Carlota Blanco
Los jugadores del Leyma hicieron las delicias de la afición naranja presente en el centro comercial

Las mejores imágenes de la presentación del Básquet Coruña en Marineda City
Carlota Blanco
1.352 personas acudieron este viernes al Palacio

¿Estuviste en el Teresa Herrera de baloncesto? Búscate en nuestra galería
Patricia G. Fraga
La afición del Leyma arropó a su equipo durante la final contra el Breogán

¿Estuviste en la final de Copa Galicia entre Básquet Coruña y Breogán? Búscate en nuestra galería
Patricia G. Fraga