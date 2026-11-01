El Básquet Coruña y una victoria contracultural

Dídac Cuevas se prepara para lanzar un triple durante el partido contra Tenerife Carlota Blanco

Consiguió regresar a la senda de la victoria el Básquet Coruña. Los naranjas se impusieron por 93-89 a todo un La Laguna Tenerife en el Coliseum en un partido al que tuvieron que darle la vuelta para terminar llevándoselo con un parcial de 29-16 en el último cuarto. Los 93 puntos anotados por el Leyma no son, ni mucho menos, una mala cantidad. De hecho, les colocaría en el sexto lugar de la liga en cuanto a puntos por partido, tan solo superados por Real Madrid, Breogán, Barça, Valencia y Murcia. Pero lo más destacado de esa cifra alcanzada por los naranjas fue la manera en la que llegaron hasta ella, nada habitual en el baloncesto actual.

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El Básquet Coruña tan solo acertó seis intentos desde la línea de tres puntos en 22 intentos para un porcentaje pobre del 22%. Tres cifras que son bajas y por debajo de las medias de hoy en día. El equipo que menos triples anota de toda la Liga Endesa es el Manresa con 7,4, seguido de Burgos (8,2) y Unicaja (8,4). En el siguiente puesto de la lista aparece ya el Básquet Coruña con 8,5. Todos ellos muy lejos de un Real Madrid que acierta más de catorce (14,2) triples por encuentro en este inicio de temporada.

El Básquet Coruña no necesitó abusar de este recurso tan utilizado en el baloncesto moderno para sumar su segunda victoria de la temporada. El conjunto naranja, ante las bajas interiores de Tenerife, apostó por atacar la pintura canaria y le salió bien. De hecho es un análisis que se ve muy fácilmente en el mapa de tiros del encuentro del sábado. El Leyma intentó 64 lanzamientos, 22 de ellos fueron de tres puntos y, de los 42 de dos, tan solo uno (anotado por Alonzo Verge) fue desde fuera de la zona. El equipo herculino fue más solidario, agresivo y coral que en anteriores encuentros y a través de esos mantras (y una gran defensa en el último cuarto) terminó encontrando el camino hacia el triunfo.

Mapa de tiro del Básquet Coruña ante Tenerife ACB

Pero la del sábado no fue la primera vez que el Básquet Coruña de Carles Marco anotó tan solo seis triples. De hecho, ni siquiera lo es de esta temporada, ya que en la derrota contra Murcia el balance fue de 6/20. Durante la temporada pasada también se dio en dos ocasiones: 6/25 contra Alicante y 6/26 ante Zamora, ambos en el Coliseum durante la temporada regular.

Sin embargo, no ha sido el caso en todos los partidos del retorno a Liga Endesa. El Leyma arrancó la temporada con un 11/26 en el Palau contra el Barça, casi idéntico al 10/26 que firmó una semana más tarde en casa ante Bilbao. Las dos excepciones llegaron después de esa primera victoria contra los hombre de negro. De nuevo en el Coliseum, el Básquet Coruña batió su récord de triples fallados en la derrota contra el Zaragoza con un paupérrimo 7/39. La semana siguiente cayó en Girona con un 11/32 en triples.

El curso pasado existió una correlación entre las (escasas) derrotas que sufrió el equipo y el número de triples intentados, así como con la imagen del equipo sobre la pista. Los dos partidos en los que intentó más lanzamientos de tres puntos (39 y 38) fueron contra Fuenlabrada, un equipo que defendía casi todo el tiempo en zona. Uno de esos partidos acabó en derrota, al igual que otros dos partidos del top-10 con más triples intentados del curso 2025-26: el derbi contra el Obra en el Coliseum de A Coruña y la debacle que sufrió el conjunto naranja a domicilio contra Palencia.