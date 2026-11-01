El 1x1 del Básquet Coruña contra el Tenerife

Alonzo Verge Jr. ataca la defensa de Bruno Fitipaldo Carlota Blanco

Alonzo Verge Jr. y Karlis Silins, dos jugadores que estaban en la picota, por motivos parecidos pero diferentes, guiaron al Básquet Coruña a la heroica victoria contra el Laguna Tenerife.

9 ALONZO VERGE JR.

El base Illinois explotó todo su potencial en este encuentro. Jugó con más cabeza de lo habitual, a pesar de cometer seis pérdidas, y supo qué necesitaba el equipo en (casi) todo momento.

6 PAUL JORGENSEN

Más entregado a las tareas defensivas, ya que Kyle Guy da muchísimo trabajo. Anotó una sola canasta, pero preciosa, y en un momento importante en los primeros compases del útimo cuarto.

6 GUILLEM JOU

Muy entonado en defensa y aportando cosas como dos faltas cometidas muy oportunas, que evitaron canastas fáciles del Tenerife cuando gozaba de rentas bastante amplias.

7 DINO RADONCIC

Trabajó a destajo durante cada segundo en cancha. Aunque volvió a hacer gala de su habitual timidez en ataque. Frenó una penetración en ventaja de Hunter, un tapón sin brazos que valió 95% del la victoria naranja.

7 CAIO PACHECO

Muy bien defensa, pese a no ser su fuerte, y en la dirección del equipo. Aunque no tuvo el día en el tiro, no dejó de intentarlo, eso sí, sin jugarse uno malo. Rubricó su sólida actuación pasando por el aro los dos tiros libres que amarraron el triunfo.

8 LUKAS ULECKAS

Nuevo doble-doble, casi silencioso, de alero lituano, que ayer como salió como ‘4’ titular. Hizo mucho trabajo sucio, tanto en defensa como en ataque, y abrió el último cuarto con un triple que el anfitrión del Coliseum necesitaba como el respirar.

8 GEORGE CONDITT IV

Primera parte sensacional del puertorriqueño, imparable para Happ. Su conexión con Verge dio muchos puntos al Básquet Coruña en el inicio y en algunos momentos delicados. Titánico en defensa: nada más y nada menos que 5 tapones, a cual más espectacular.

9 KARLIS SILINS

Por fin. No había anotado un solo triple hasta que ayer enroscó dos seguidos. A partir de ahí tomo el testigo como socio preferente de Verge. Ocho puntos llevaron su firma en el último cuarto.

6 DMYTRO SKAPINTSEV

Jugó poco pero muy bien. Su entrada en pista, en el segundo cuarto, frenó el ataque del Tenerife y permitió a su equipo correr. Los árbitros le castigaron con tres faltas en menos de cuatro, dos de ellas como mínimo discutibles.

7 DÍDAC CUEVAS

Movió con criterio y velocidad al equipo, sacando al rival de su zona de confort, y defendió muy bien a ese tratado de baloncesto llamado Marcelinho Huertas. Con partidos así se zanja cualquier duda.

7 JACOBO DÍAZ

Mucho trabajo en la sombra. Estupendo en defensa, a la hora de bloquear el rebote y capturando un par de ellos. Seleccionó muy bien sus tiros, como es norma, aunque no estuvo demasiado acertado.