Previa | Truco o trato (de paz) en el Coliseum

Caio Pacheco firma artículos de baloncesto a unos niños durante la jornada de puertas abiertas del pasado 12 de octubre Carlota Blanco

El Leyma Básquet Coruña encara, en la noche de Halloween (21.00 horas), la complicada tarea de intentar tumbar al segundo clasificado de la Liga Endesa, un La Laguna Tenerife que se presenta en el Coliseum con cuatro victorias seguidas en la mochila.

Carles Marco necesita un truco para firmar el trato (tratado) de paz con una afición que empieza a tener dudas. La derrota en la cancha del UCAM elevó, además, el nivel de alerta acerca del rendimiento de Alonzo Verge Jr., el principal soporte ofensivo del conjunto naranja, al que se acusa de mirar demasiado al aro, en muchas ocasiones jugándosela en el uno contra cinco, en vez de hacer más partícipes a sus compañeros.

Uno de ellos, el escolta Tomas Dimsa, se pierde esta sexta cita del calendario a causa de unas molestias en el gemelo derecho, después de ser baja en las dos primeras jornadas por un problema en el izquierdo.

Una ausencia más que notable, que deja en el once el número de efectivos del preparador badalonés, contra un equipo que, por disputar también competición europea, la EuroCup, cuenta con una plantilla larguísima.

Aunque no exenta de inconvenientes. TJ Bamba, compañero de Verge la pasada campaña en el Rasta Vechta alemán, solo ha jugado un partido liguero, ya que el hecho de que todavía no ha logrado el pasaporte cotonú –por su ascendencia senegalesa– está condicionando las convocatorias de un Jaka Lakovic que ha encontrado acomodo en la otra gran isla del archipiélago después de haber descendido el pasado curso con el Gran Canaria.

Un fichaje para el banquillo que en principio no convenció a parte de la parroquia aurinegra. Y menos después de empezar la liga con derrota en casa ante el Zaragoza (80-81). A partir de ahí, cuatro victorias domésticas seguidas y tres en cuatro partidos de EuroCup, donde solo ha cedido ante el MK Lions inglés, en la segunda jornada (89-77). En la cuarta, este miércoles, superó por 82-80 al Reyer Venezia.

En la ACB han caído, por este orden, Unicaja (75-80), UCAM (77-90), Baskonia (82-77) y Obradoiro (106-76). Contra el equipo compostelano, los de Lakovic de dieron un atracón de triples. Fueron 19, nueva plusmarca histórica del equipo en la máxima categoría nacional. Además, con un fantástico porcentaje de acierto del 58%.

Una muestra de lo bien organizado que está y lo certero que es el Tenerife, el que más puntería está exhibiendo desde la larga distancia a pesar de presentar el segundo volumen más bajo de intentos, 25,2 por encuentro, cifra que únicamente ‘supera’ el San Pablo Burgos (23,0).

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En el duelo con el Obradoiro, nueve jugadores aurinegros acertaron al menos una vez desde el arco, lo que da una idea de la versatilidad del plantel de Lakovic. Solo dos interiores, Gio Shermadini y Vince Hunter, no probaron suerte. De los que lo hicieron, solo se quedó sin anotar Héctor Alderete (0 de 19).

Dos (de dos) llevaron la firma del jefe en pista, Marcelinho Huertas. El abuelo de la Liga Endesa sigue rindiendo, a los 43 años (cumplirá 44 antes de que concluya la liga regular), como un deportista en plenitud. Lo atestiguan 13,2 puntos, media que solo supera el retornado Kyle Guy (15,6). Aunque la ya legendaria conexión con Gio Shermadini se ha interrumpido —al menos de momento, ya que el georgiano sale de una complicada lesión—, el prodigioso base brasileño ha establecido otras (Vince Hunter y Ethan Happ, por ejemplo).

Además de intentar minimizar los daños que puede causar o rei Marce con sus múltiples recursos, el Básquet Coruña tiene otras dos asignaturas que urge aprobar en la mayor brevedad posible: el rebote defensivo y el cuidado del balón. Dos aspectos con una importancia instrumental la pasada semana en Murcia, donde los errores lo dejaron con una victoria que tuvo a tiro hasta el minuto 38.

También debe estar, lógicamente, muy atento a la defensa exterior, ya que en el Coliseum se citan el equipo que más triples encaja por partido y el que presenta el mayor porcentaje de acierto.

Es difícil, punto por punto, encontrar defectos en el Tenerife, también el segundo que menos balones pierde y top 5 en recuperaciones. El más acusado está en el rebote: colista del ranking en totales y antepenúltimo en capturas en el aro enemigo. Tal vez porque falla muy pocos tiros.

Un desafío de (mucha) altura para un Básquet Coruña que busca un golpe de efecto ganando a uno de los equipos que no son de su particular liga, para que, en la noche de Halloween/Samaín, no se le sigan acumulando los incómodos fantasmas.