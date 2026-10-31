En directo: Leyma Básquet Coruña-La Laguna Tenerife
Los naranjas apelan a su público para reencontrarse con la victoria en Liga Endesa
41-50
Suma Jorgensen desde el tiro libre
39-50
Triplazo de Guy, que ni miró a ver si entraba el tiro
Inicio
A pista el Leyma con Alonzo, Jorgensen, Jacobo, Uleckas y Conditt
Estadísticas
Al descanso Conditt lidera en anotación (12) y valoración (18) el partido. En Tenerife tanto Guy como Marcelinho llevan 9 puntos. El Leyma acumula 8 pérdidas de balón, 4 de ellas de Alonzo Verge
Final
Descanso en el Coliseum con ventaja para Tenerife. Alonzo sumó desde el tiro libre para recortar distancias hasta el 39-45, pero Kurucs puso el 39-47 en rebote ofensivo
38-43
Secuencia espectacular de Conditt. Taponazo en defensa contra tablero y matazo increíble en ataque. 12 puntos para él
36-43
Triplazo de Kyle Guy con Dídac encima
36-40
Triple de Marcelinho en transición y tiempo muerto de Carles. Se les está yendo de las manos el partido a los coelgiados, que están permitiendo jugar demasiado
36-37
Suma Marcelinho desde el tiro libre
36-35
Triiiiiiplazo de Cuevas para devolver la ventaja al Leyma
33-35
Suma Abromaitis desde el tiro libre
33-33
Triiiiiiple de Jacobo en transición para empatar el partido y activar al público del Coliseum. Lo vuelve a parar Lakovic
30-33
Suma Dyma desde el tiro libre
29-33
Dooooos más uno de Uleckas. Anota el adicional el lituano
26-33
Triiiiiiple de Alonzo, el primero de la noche para el Leyma. Lo para Jaka Lakovic
23-33
Suma Conditt desde el tiro libre. Solo ha anotado desde el 4,60 el Leyma en los más de 3 minutos que van de cuarto
21-33
3+1 espectacular de Kyle Guy, se distancia Tenerife. Anota el adicional
21-29
Triple de Fitipaldo
21-26
Otra vez Van Beck de tres
21-23
Suma Alonzo desde el tiro libre
19-23
Triple de Abromaitis y canasta fácil de Happ a la contra, lo para Carles Marco
19-18
Suma Jorgensen desde el tiro libre
Inicio
A pista el Leyma con Alonzo, Jorgensen, Jou, Uleckas y Conditt
Final
Termina el primer cuarto en el Coliseum con empate a 18 en el marcador gracias a un buen tapón de Conditt sobre Happ
18-18
Dos más de Conditt en una buena penetración, 8 puntos para él
16-18
Buen corte de Jaime Fernández para sumar de dos. Se empieza a cabrear el público con los árbitros (5-2 en faltas)
16-16
Primeros puntos de Dino Radoncic en el partido
14-14
Lo empata Caio
12-14
Por delante el Tenerife con un triple de Jaime y una canasta de marcelinho
12-9
Suma Alonzo desde el tiro libre
10-9
Triple de Van Beck, segundo para él
10-6
Suma Guillem desde el tiro libre
8-6
Canastón con rectificado de Kyle GUy y triple liberado de Van Beck
8-1
Suma y sigue la sociedad Verge-Conditt, una más para ellos en pick&roll
6-1
Tercera asistencia en tres canastas para Alonzo Verge, de nuevo para Conditt
4-1
Suma Happ desde el tiro libre
4-0
Dos para Conditt, buen pase de Alonzo
2-0
Primeros puntos del partido que suma Lukas Uleckas debajo del aro
Inicio
Arranca el partido en el Coliseum!! La primera posesión es para el Tenerife
Quintetos
El Leyma sale a pista con Alonzo, Jorgensen, Uleckas, Guillem y Conditt. Tenerife empieza con Fitipaldo, Guy, Van Beck, Doornekamp y Happ
Enfermería
Dimsa vuelve a perderse un partido por molestias mysculares, mientras que en Tenerife no jugarán Shermadini, López-Arostegi ni Bmaba
Reencuentro
El propio Carles Marco vivirá hoy un reencuentro muy especial, ya que compartió vestuario con Marcelinho Huertas durante su etapa en el Joventut de Badalona
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de Liga Endesa contra el Tenerife? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 6 de Liga Endesa entre Básquet Coruña y La Laguna Tenerife