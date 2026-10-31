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Básquet Coruña | Jornada 6

En directo: Leyma Básquet Coruña-La Laguna Tenerife

Los naranjas apelan a su público para reencontrarse con la victoria en Liga Endesa

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
31/10/2026 20:23
Leyma Básquet Coruña-Tenerife
Leyma Básquet Coruña-Tenerife
Carlota Blanco
Básquet Coruña
41-50
Tenerife

41-50

Suma Jorgensen desde el tiro libre

39-50

Triplazo de Guy, que ni miró a ver si entraba el tiro

3Q

Inicio

A pista el Leyma con Alonzo, Jorgensen, Jacobo, Uleckas y Conditt

Descanso

Estadísticas

Al descanso Conditt lidera en anotación (12) y valoración (18) el partido. En Tenerife tanto Guy como Marcelinho llevan 9 puntos. El Leyma acumula 8 pérdidas de balón, 4 de ellas de Alonzo Verge

2Q

Final

Descanso en el Coliseum con ventaja para Tenerife. Alonzo sumó desde el tiro libre para recortar distancias hasta el 39-45, pero Kurucs puso el 39-47 en rebote ofensivo

38-43

Secuencia espectacular de Conditt. Taponazo en defensa contra tablero y matazo increíble en ataque. 12 puntos para él

36-43

Triplazo de Kyle Guy con Dídac encima

36-40

Triple de Marcelinho en transición y tiempo muerto de Carles. Se les está yendo de las manos el partido a los coelgiados, que están permitiendo jugar demasiado

36-37

Suma Marcelinho desde el tiro libre

36-35

Triiiiiiplazo de Cuevas para devolver la ventaja al Leyma

33-35

Suma Abromaitis desde el tiro libre

33-33

Triiiiiiple de Jacobo en transición para empatar el partido y activar al público del Coliseum. Lo vuelve a parar Lakovic

30-33

Suma Dyma desde el tiro libre

29-33

Dooooos más uno de Uleckas. Anota el adicional el lituano

26-33

Triiiiiiple de Alonzo, el primero de la noche para el Leyma. Lo para Jaka Lakovic

23-33

Suma Conditt desde el tiro libre. Solo ha anotado desde el 4,60 el Leyma en los más de 3 minutos que van de cuarto

21-33

3+1 espectacular de Kyle Guy, se distancia Tenerife. Anota el adicional

21-29

Triple de Fitipaldo

21-26

Otra vez Van Beck de tres

21-23

Suma Alonzo desde el tiro libre

19-23

Triple de Abromaitis y canasta fácil de Happ a la contra, lo para Carles Marco

19-18

Suma Jorgensen desde el tiro libre

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Alonzo, Jorgensen, Jou, Uleckas y Conditt

1Q

Final

Termina el primer cuarto en el Coliseum con empate a 18 en el marcador gracias a un buen tapón de Conditt sobre Happ 

18-18

Dos más de Conditt en una buena penetración, 8 puntos para él

16-18

Buen corte de Jaime Fernández para sumar de dos. Se empieza a cabrear el público con los árbitros (5-2 en faltas)

16-16

Primeros puntos de Dino Radoncic en el partido

14-14

Lo empata Caio

12-14

Por delante el Tenerife con un triple de Jaime y una canasta de marcelinho

12-9

Suma Alonzo desde el tiro libre

10-9

Triple de Van Beck, segundo para él

10-6

Suma Guillem desde el tiro libre

8-6

Canastón con rectificado de Kyle GUy y triple liberado de Van Beck

8-1

Suma y sigue la sociedad Verge-Conditt, una más para ellos en pick&roll

6-1

Tercera asistencia en tres canastas para Alonzo Verge, de nuevo para Conditt

4-1

Suma Happ desde el tiro libre

4-0

Dos para Conditt, buen pase de Alonzo

2-0

Primeros puntos del partido que suma Lukas Uleckas debajo del aro

1Q

Inicio

Arranca el partido en el Coliseum!! La primera posesión es para el Tenerife

Previa

Quintetos

El Leyma sale a pista con Alonzo, Jorgensen, Uleckas, Guillem y Conditt. Tenerife empieza con Fitipaldo, Guy, Van Beck, Doornekamp y Happ

Previa

Enfermería

Dimsa vuelve a perderse un partido por molestias mysculares, mientras que en Tenerife no jugarán Shermadini, López-Arostegi ni Bmaba

Dimsa y Marcos charlan durante el Teresa Herrera
Dimsa y Marcos charlan durante el Teresa Herrera
PATRICIA G. FRAGA
Previa

Reencuentro

El propio Carles Marco vivirá hoy un reencuentro muy especial, ya que compartió vestuario con Marcelinho Huertas durante su etapa en el Joventut de Badalona

Carle Marco, con el Joventut en la temporada 2004-25
Carle Marco, con el Joventut en la temporada 2004-25
ACB
Previa

Declaraciones

Consulta aquí las palabras de Carles Marco antes del partido de hoy

Carles Marco, durante la rueda de presa previa al partido contra el Zaragoza
Carles Marco, durante la rueda de presa previa al partido contra el Zaragoza
Carlota Blanco
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de Liga Endesa contra el Tenerife? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Caio Pacheco firma artículos de baloncesto a unos niños durante la jornada de puertas abiertas del pasado 12 de octubre
Caio Pacheco firma artículos de baloncesto a unos niños durante la jornada de puertas abiertas del pasado 12 de octubre
Carlota Blanco
Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 6 de Liga Endesa entre Básquet Coruña y La Laguna Tenerife

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