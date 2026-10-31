El 1x1 del rival del Básquet Coruña | Los dominios de o rei Marcelinho

Marcelinho Huertas entra a canasta durante el Tenerife-Baskonia de la presente temporada Ramón de la Rocha

El baloncesto del La laguna Tenerife empieza y acaba en Marcelinho Huertas. El excepcionalmente longevo base brasileño es el termómetro, el barómetro, el anemómetro y todos metros que se quiera de un equipo que además cuenta con otros tótems de la ACB como Gio Shermadini, Aaron Doornekamp, Ethan Happ o Jaime Fernández.

[1] TJ Bamba, 1,95.

Puede jugar tanto al '2' como al '3' por poderío físico y envergadura. Muy buen defensor, posicional y en el uno contra uno; es muy difícil moverle. Manos rápidas e instinto para el robo. En ataque va mucho mejor en penetración, apoyado en su corpulencia, que desde el perímetro.

[2] Kyle Guy, 1,88.

Hace poco se autodenominó "el mejor tirador de Europa". No lo es, aunque sí está entre la élite. Por puntería y porque lanza muy rápido en cualquier situación posible y desde bastante más allá de los 6,75 metros. En defensa le penaliza su talla de base, rol que desempeñó en la universidad, y su escasa consistencia física.

[3] Jaime Fernández, 1,86.

Alma de escolta en tamaño de base, el madrileño siempre ha sabido moverse perfectamente entre ambos mundos. Porque es listo, es duro, tiene muy buena muñeca y sabe generarse sus propios tiros. Sin ser un específicamente un gran defensor, sí es pegajoso e incómodo en el cuerpo a cuerpo.

[4] Wesley van Beck, 1,92.

Un '2' de libro. Aunque no va sobrado de centímetros, lo compensa con fortaleza física. Un peligro constante desde el perímetro, donde su condición de zurdo hace un poco más complicado defenderle. El cuerpo le permite también anotar en penetración, incluso tras contacto. Atrás es mejor contra el balón que contra su par.

[6] Bruno Fitipaldo, 1,83.

El uruguayo está tirando mucho de menos de tres, pero con mucha puntería (2 de 3). Ha perdido explosividad ofensiva, pero conserva la buena cabeza para dirigir el ataque con la pausa necesaria. Los años, al igual que la estatura, le pesan en defensa. Tanto Verge como Pacheco le superan en físico.

[7] Xabi López-Arostegui, 2,00.

Ha vuelto recientemente de una lesión. Solo ha jugado dos partidos ligueros de aurinegro después de salir del Valencia Basket. Jugador de eficacia más que probada en todos los terrenos posibles, de los que gusta tener en nómina, aunque sea irregular desde el arco. Es duda por un problema lumbar.

[9] Marcelinho Huertas, 1,91.

Un prodigio de la naturaleza. A los 43 años sigue dando lecciones magistrales de baloncesto. Es el segundo máximo anotador del Tenerife y el máximo, claro, asistente. No hay nada que no pueda hacer en una cancha. Su conexión con Shermadini es una leyenda de la ACB. Un jugador para disfrutar, lleve la camiseta que lleve.

[19] Gio Shermadini, 2,17.

La torre georgiana no parece haber superado del todo una reciente lesión. Su aportación esta temporada está siendo casi residual. Aun así, no hay que concederle ni un centímetro, porque el perro viejo sigue sabiendo. Y dos MVP de la ACB (2021 y 2023) no se consiguen gratis.

[21] Tim Abromaitis, 2,03.

Otro de esos tipos que encantan a los entrenadores. No necesita demasiados balones para sumar en ataque, tanto con tiro exterior como arrimándose al aro. Muy listo y ordenado en defensa e intuitivo para rebotear. Su padre, Jim, jugó en el Real Madrid en la temporada 1980-81.

[22] Ethan Happ, 2,08.

Brilló en el Breogán en su debut (2022-23) en España y después en el Gran Canaria. Y se recuperó la pasada campaña en Burgos de un frustrante curso en Valencia. Muy hábil en el poste bajo, sabe finalizar con ambas manos y posee una notable visión de juego. Atrás sufre contra pares más altos y/o más atleticos, ya que salta más bien poco.

[32] Vince Hunter, 2,03.

Lo contrario, físicamente hablando, a Happ. Durísimo, explosivo, saltarín. Finaliza muy bien el 'pick & roll', con bandeja o en 'alley-oop'. Muy peligroso en el rebote ofensivo, en defensa también brilla: elegido el mejor de la VTB (liga con los principales equipos rusos, bielorrusos y kazajos) en 2024.

[33] Héctor Alderete, 2,03.

Puede jugar al '3' o como '4' abierto. Muy ordenado y cerebral, jamás toma un tiro que no le corresponde. Ha mejorado desde el exterior, aunque no es capaz de fabricarse sus lanzamientos. Atrás aporta intensidad.

[42] Aaron Doornekamp, 2,01.

Su inteligencia para moverse en ataque le hace parecer más alto de lo que realmente es. Excelente lanzador desde larga distancia, especialmente en 'catch & shoot' y desde las esquinas o desde 45 grados. Ha perdido protagonismo por el impacto inmediato de Hunter, pero conoce la liga (undécima temporada en la ACB) y el baloncesto como pocos.

[47] Arturs Kurucs, 1,93.

Fichaje de (pen)última hora, después de que el Breogán decidiese no renovarle. Internacional letón, no tiene el nivel de su hermano Rodions (Baskonia), aunque es un base muy base, de los que no toman malas decisiones y no se precipitan, también juega muy bien sin balón y en defensa lo da todo y más.

El técnico Jaka Lakovic también ha dado algunos minutos al joven Emilis Prekevicius (1,94 metros) y cuenta en nómina con otro jugador de la Liga U, el alero Jaume Seguí (1,96). Uno de ellos podría entrar en la convocatoria sin finalmente Xabi López-Arostegui no puede jugar.