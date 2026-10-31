Crónica | El Básquet Coruña se regala una muy dulce chuche de Halloween (93-89)

Los jugadores del Leyma celebran la victoria contra Tenerife Carlota Blanco

El Leyma Básquet Coruña se dio un atracón de dulce con una inesperada victoria (93-89), viendo su inercia y de la Tenerife y la diferencia presupuestaria, la primera ante un rival de la 'otra' liga, la de los más fuertes de la segunda mejor liga de baloncesto del planeta. Un triunfo viniendo desde atrás que lo congratula con una afición que había empezado a dudar.

Muchas ausencias. En el bando naranja faltó, por lesión, Tomas Dimsa. En el aurinegro, Gio Shermadini y Xabi López-Arostegui por cuestiones físicas y TJ Bamba como descartado por tener pasaporte de extranjero. Y un debut en convocatoria en el Básquet Coruña: Eric del Castillo, escolta del vinculado Xiria.

Arranque inesperado. Por varios motivos. El primero, que Verge no miró al aro. Buscó a sus compañeros. Y los encontró: cuatro asistencias en las cuatro primeras posesiones, tres de ellas a Conditt, quien con un preciso pick & roll puso en el cubo del Coliseum un esperanzador 8-1.

Un arranque supersónico al que también ayudo una mayor agresividad defensiva, contra el hombre y el balón, además de un mayor control del rebote defensivo. Pero las primeras rotaciones cambiaron el panorama. Silins no pudo hacer con Hunter, pese a su ventaja en centímetros, lo que Conditt había hecho con Happ.

El Tenerife, segundo clasificado tras la quinta jornada y semifinalista la pasada temporada, no tiene el estatus que tiene porque se lo hayan regalado. Y, hablando de regalos, los naranjas concedieron tres triples liberados. Van Beck enroscó los dos primeros y Jaime Fernández embocó el siguiente (12-12). Los equipos de élite pueden castigar con muy poco.

Además, el conjunto naranja no encontró aro desde lejos. El primer intento desde el arco, fallado por Silins, no llegó hasta los siete minutos y medio. Los otros dos antes de la pausa también murieron en el hierro. Conditt, con su cuarta canasta en juego, cerró el acto inaugural con tablas (18-18).

La primera crisis local cayó en los compases inciales del segundo, en los que Verge hizo lo contrario que en los primeros del inicial; es decir, lanzar con poco criterio selectivo. Y mientras los de Carles Marco (mal)vivieron con tres tiros libres, los de Jaka Lakovic se alimentaron a base de bien: triples de Abromaitis, Van Beck, Fitipaldo y Guy, este con el aderezo de un libre, acción con la que disparó a su equipo (21-33).

Marco aguantó el chaparrón sin parar el juego. Y metió en cancha, por primera vez en el partido, a Skapintsev, adelantado en la rotación del '5' por Silins. Sabias decisiones ambas. No como las del trío arbitral, que cabrearon MUCHÍSIMO a la grada.

Por partes. La presencia de la torre ucraniana condicionó el ataque del Tenerife, que se quedó clavado. De animar el cotarro al otro lado de la cancha se encargó Cuevas. Metiendo la sexta marcha. Y un triple que cerró un parcial de 15-2 que puso de nuevo por delante al anfitrión (36-34).

Y empezó el concierto de viento. Los árbitros señalaron como falta un semi roce en un bloqueo de Skapintsev. La tercera del internacional ucraniano, que hubo de irse al banquillo. El "fuera, fuera" asomó por primera vez. Que no única.

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En la siguiente jugada, Cuevas capturó un rebote defensivo, salió velozmente al contrataque y, recién cruzada la media pista, le robaron el balón. Con falta. Sigan, sigan. Y triple, liberado, de Marcelinho. Arreció la bronca, ahora con un ruido infernal sustituyendo a las palabras. En este ambiente se movió como pez en el agua el Tenerife, con mili más que suficiente para saber cuando tiene que ir a lo suyo.

Nuevo arreón insular ante un rival más herido en estos momentos por la injusticia que el baloncesto de los visitantes, que con un canasta de Kurucs, tras rebote de ataque y sobre la bocina del cuarto, mandó el choque al descanso con 39-47. Otro castigo severo con muy poco. Y más silbidos, abucheos y "fuera, fuera" para los del silbato.

El respetable recibió a Castillo, González y Fernández tras la pausa de la misma forma que los había despedido antes. Y Guy recibió al respetable con un triple, a una pierna y bien defendido. El décimo del equipo con mejor porcentaje de acierto de la ACB y que la jornada precedente había castigado al Obradoiro con 19, tope histórico del conjunto lagunero.

Guy mantuvo los dobles dígitos de margen (45-56), con dos libres de una falta de Conditt muy protestada por él, por su entrenador y, claro, por su afición, que no tardó el recuperar el "fuera, fuera". Esta vez a raíz de un codazo de Hunter a Jacobo Díaz, no señalado, y que acabó con 2+1 del pívot visitante. Marco pidió la revisión pero, por lo que sea, no la hubo.

Mientras tanto, Verge aguantó al Básquet Coruña: diez puntos en los primeros cuatro minutos y medio. Y luego con dos asistencias seguidas a Silins, que provocaron el tiempo muerto de Lakovic porque los naranjas volvieron a agarrarse al partido (58-64).

Sin embargo, el Tenerife volvió a abrir con poco, limitándose a castigar los errores del rival. Jaime Fernández, con un floater por el medio de la pintura, y Abromaitis, solo en la esquina izquierda, en una transición tras pérdida de balón de Cuevas, obligaron al técnico local a llamar a los suyos al orden (58-69).

Del tiempo muerto salió desatado Silins. El letón, muy bien surtido de balones en el poste medio, castigó la poca movilidad de Happ con tres canastas consecutivas, aunque su par hizo lo propio en una.

Estreno triplista por duplicado

Dos libres convertidos por Jaime Fernández, después de que los colegiados legitimasen como tapón un palazo a Radoncic cuando levantaba el balón para anotar bajo el aro, completaron el tercer periodo, que el Básquet Coruña la menos pudo cerrar por debajo de la barrera psicológica de los dos dígitos (64-73).

Los naranjas mantuvieron la buena inercia. Uleckas abrió fuego con un triple, muy necesario para un equipo que no anda sobrado de ellos. Le siguió Conditt, pero falló el adicional tras una canasta de lujo, la mejor colectiva del partido: tuya mía Verge-Uleckas-Conditt-Uleckas-Conditt. Jacobo Díaz y el alero lituano fallaron sendos palmeos tras el fallo del puertorriqueño.

El Tenerife continuó a lo suyo: castigar después de que no lo castiguen. Nuevo tirón, este de la mano de Guy (73-80). Uleckas hizo muchas cosas, pero no volvió a encontrar la red desde lejos. Sí lo hizo Silins. Por primera vez esta temporada. Y por duplicado, para poner al Básquet Coruña a uno de distancia (81-84).

El tiempo muerto de Lakovic no frenó al conjunto local. Verge estrechó el cerco y Silins culminó la remontada (85-84). Marcelinho, con una media distancia de manual, paró la hemorragia, que reabrieron Radoncic y Verge, este con un semi mate a la carrera tras robo y asistencia de Pacheco.

La fortuna se alió el con el rico. Doornekamp falló desde el rincón derecho y el rebote se lo quedó Hunter, que asistió a Van Beck. Su triple cruzó la red tras botar tres veces en el aro.

Verge, que tras su 'discutible' partido en Murcia, jugó con mucha cabeza, merecía esta vez darse una alegría. Se la dio con una penetración maravillosa, de playground, que finalizó a tabla. A continuación, Hunter atacó el aro con intención de machacar, pero se topó con un muro, Radonci, que sin manos hizo LA DEFENSA del partido. Pacheco recibió falta y, con solo nueve segundos por jugar, sentenció desde el 4,60.

Una victoria no presupuestada y de sabor tan dulce como las chuches de un Hallowen/Samaín que quedará en la memoria naranja durante mucho tiempo. Por el qué y por el cómo se consiguió. Y porque demuestra que, con la actitud adecuada y los roles ajustados, este Básquet Coruña puede aspirar sin problemas al objetivo de los doce éxitos.