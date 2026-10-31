Carles Marco: "Hemos hecho cuatro minutos impresionantes a nivel defensivo para ganar el partido"

Carles Marco durante el Leyma Tenerife Carlota Blanco

Se reencontró con la victoria el Básquet Coruña, que superó por 93-89 a Tenerife en el Coliseum. Así valoraron los entrenadores de ambos equipos, Carles Marco y Jaka Lakovic, el encuentro.

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Carles Marco

Valoración. "Felicitar al equipo, a la gente, esto es un equipo y lo somos los de dentro y los de fuera. Hoy creo que hemos estado mejor. Partido de inicio igualado, posiblemente la primera parte hemos seguido haciendo algún error grave y luego algo de falta de comunicación. Hemos concedido canastas más fáciles de lo normal, pero estamos jugando contra un súper equipo. Estábamos activos, con buena energía y no nos hemos desmontado. Igual que al inicio del tercer cuarto. Luego hemos empezado a jugar un poquito mejor. Alonzo ha empezado a leer un poquito mejor. Hemos hecho 4 minutos impresionantes a nivel defensivo para ganar el partido. Todos hemos estado muy focus y, cuando estamos todos bien, somos algo mejores. Tenemos que mejorar mucho, pero somos algo mejores. Para nuestra confianza, seguir trabajando y mejorando con victoria es fantástico".

Juego interior. "Muchas veces nosotros (los entrenadores) hablamos mucho, pensamos mucho y claro que nos hemos equivocado en algunos partidos. Hoy hemos pensado que ellos tenían 2 cuatros completamente abiertos y hemos intentado rotar con los cincos. La semana que viene puede ser que Karlis juegue al '4', lo aviso. Es lo que queremos tener, que los minutos que cada uno salga, sea al 200%. Es lo que vamos a persistir para ser mejores y más competitivos".

Ganar desde la defensa. "Nos han metido casi 90 puntos, pero la victoria es por la defensa que hemos hecho. Hemos persistido intentando jugar con más contactos y agresividad. Al final hemos estado muy bien y ellos seguramente han estado más cansados y han fallado algún tiro de los que suelen meter. Hemos intentado ser generosos en nuestros esfuerzos y lo hemos conseguido".

Aportación de otros. "Hay un parcial que es con Dídac en el campo. Si está aquí es porque confiamos al máximo en él, yo el primero. Lo ha hecho fantástico y más después de dos partidos que ha jugado poco. Es un gustazo para mí que pueda jugar casi 15 minutos a tan buen nivel".

Papel de los entrenadores. "En las victorias y las derrotas es algo coral de staff y jugadores. Cometemos todos errores y aciertos. Cuando se gana está bien que de vez en cuando te digan que está bien".

Posición de Silins. "Se dan cosas: faltas, táctica... Podemos hacer diferentes rotaciones siempre y hoy hemos creído que era eso. Lo iremos viendo. Intentamos valorar y siempre intentamos jugar lo mejor posible y ganar. Ellos también jugaron un rato con Abromaitis al '5'. Lo buscaremos alguna vez más, no voy a dar pistas ahora (risas)".

Alonzo. "Somos un equipo con jugadores que debutan o han jugado muy poco. Necesitamos tiempo, esto no es tan fácil, y necesitamos química. Alonzo necesita también conocer más a sus compañeros. Creo que tanto él como sus compañeros han estado mejor en los entrenos. Hay momentos que interactuamos con él. Tenemos que intentar, no solo a él, sacar el mejor rendimiento y hacer mejorar a los jugadores para que nos ayuden a ser mejor equipo. Para eso estamos nosotros y sus compañeros, para que además de ser anotador sea también generador y nos ayude a ganar de otras maneras".

Le puede ganar a cualquiera. "Es importante la confianza que nos dan las victorias y las dinámicas. Cuando entras en barrena te puedes decir cosas malas. Hemos seguido intentando insistir. Lo que hay que hacer, que se lo escuché a Pedro Martínez, que no nos creamos que por haber ganado a Tenerife ya... Hay que venir a entrenar y salir contra Andorra con el cuchillo. No somos tan buenos como para no hacer cosas básicas con la máxima energía. Si no lo hacemos, no ganaremos".

Jaka Lakovic

Valoración. "Creo que ha sido un partido muy igualado, donde hemos estado arriba la mayor parte, pero no podíamos romper el partido y en el último cuarto con mala defensa hemos dejado a Coruña que nos remonte. Creo que en la segunda parte el decisivo, a parte de Verge en 1 contra 1 que no hemos podido encontrar un jugador que lo parara, lo clave ha sido Silins, 0 puntos en la primera parte y 19 en la segunda. Hasta hoy hemos jugado muy buenas defensas y eso nos ha hecho ganar partidos. Hoy no sé si hemos pensado que ganamos solo con ataque y eso nos ha costado la victoria. Hemos estado mal defensivamente y esa ha sido la razón de la derrota de hoy".

Rebote. "Han conseguido 13 rebotes ofensivos, algunos que pensábamos también era empuje en la espalda, pero los árbitros no lo han visto. Es igual, deberíamos hacer mejor trabajo. Es una parte de nuestra defensa también. Cada punto en un partido así es importante".

Remontada. "Con Silins han metido muchos puntos, Verge nos desbordaba mucho, no hemos podido encontrar maneras para pararle bien. En ataque hemos creado tiros abiertos, pero no los hemos metido. Pero repito, es en defensa donde hemos dejado escapar este partido".