Carles Marco y Marcelinho Huertas: reencuentro en el parqué 21 años después

Carles Marco, con el Joventut en la temporada 2004-25 ACB

Carles Marco y Marcelinho Huertas compartieron vestuario en el Joventut hace más de 20 años. Entonces, en el preparador del Básquet Coruña ya veía que el longevo base brasileño era un jugador especial. Este sábado, en el Coliseum, volverán a coincidir en una cancha de baloncesto. Nada más y nada menos que 21 años después.

"Supongo que se cuida más ahora que cuando tenía 18 años (risas)", indica el badalonés sobre su excompañero. "Físicamente fue un avanzado en sus tiempos, porque cuando coincidimos, y creo que su primera temporada fue la 2004-05, que estábamos en el Joventut, donde éramos los dos bases, y con 17 ó 18 años tenía unas condiciones físicas... Recuerdo en la pretemporada, en Andorra, decirle: "Marcelinho, frena un poco que no te sigo, ni en ataque ni en defensa" (risas). Él era muy bueno físicamente y yo tenía otras cosas".

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Marco subraya que al crack brasileño "le han respetado las lesiones, tiene una cabeza privilegiada, le gusta lo que hace, que es lo más importante. Tiene un carácter fantástico, es muy competitivo y ha querido ir aprendiendo y evolucionando con el basket. Yo solo tengo palabras buenas, como todo el mundo. Tuvimos un año fantástico y seguimos hablando. A veces, casualidades, cuando dejas de hablar con compañeros tuyos, hace dos años, cuando yo estaba con Tiago [Splitter, en el París Basketball], que es íntimo amigo de él, volvimos otra vez a hablar. Tengo muchas ganas de verlo, de darle un abrazo, y espero que tenga otra temporada de éxitos, no mañana (risas).

El preparador catalán considera que "va en camino" de ello [los números en la ACB lo corroboran], "aunque todo el mundo piensa que será su último año, pero lo ves jugar y no parece que tenga la edad que tiene. Tiene la cabeza muy bien amueblada y, lo más importante, para esta edad, es que tiene ganas. Y seguro que tiene ganas de ir a cada entrenamiento como tenía con 17 o 18 años. Y esto, en nuestros trabajos, cada uno en lo suyo, la gente dice: "tengo que entrenar otra vez o tengo que hacer un artículo de brrrrr... Y lo de él debe ser levantarse, cuidarse y tener ganas de entrenar y de jugar al baloncesto. Me pasaba a mí, pero, claro, las condiciones físicas son diferentes. Respeto máximo por un jugador y una persona como la que es Marcelinho".

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En la mencionada campaña 2004-05, con Aíto García Reneses al timón de la Penya, Carles Marco ejerció como base titular. Disputó 38 partidos ligueros, promediando 10,8 puntos, 2,2 rebotes, 3, asistencias y 1,0 robos en 24 minutos y medio en cancha.

Marcelinho Huertas también participó en 38 encuentros, aunque su minutaje fue menor: algo más de 17 minutos de media, tiempo en el que registró 7,1 tantos, 1,4 rechaces y 2,2 pases de canasta. Primeros pasos profesionales muy sólidos.

El Joventut acabó séptimo la fase regular y en cuartos de final de los playoffs cedió por 1-3 ante el posterior campeón liguero, el Real Madrid.

En el verano de 2025, sus caminos se separaron. Marco fichó por el Caja San Fernando (Baloncesto Sevilla) y Huertas siguió dos años más de verdinegro. Luego pasó por el Bilbao Basket, el Fortitudo Bolonia, el Baskonia y el Barça, antes de emprender, en 2025, la aventura NBA. Dos temporadas en Los Ángeles Lakers y regreso a España vía Vitoria. Desde 2019 defiende la camiseta aurinegra del Tenerife.

Así pues, 21 años después el badalonés y el paulista volverán a coincidir en una cancha de baloncesto. El primero, en su décimo cuarta campaña en el banquillo, entre asistente y entrenador jefe; el segundo, en su vigésimo quinto curso vestido de corto. Que se dice muy pronto.