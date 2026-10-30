Carles Marco: "Esto acaba de comenzar y podemos hacerlo mucho mejor"
El técnico del Básquet Coruña encara el duelo contra el Tenerife, segundo clasificado, con la sensación de que su equipo está dando pasos adelante
Carles Marco incidió en la dificultad que entraña enfrentarse a La Laguna Tenerife, que llega al Coliseum como segundo clasificado de la Liga Endesa, un equipo contra el que el técnico badalonés considera que su equipo tiene que hacerlo mucho mejor que hasta la fecha.
Estado de la plantilla. "Tenemos la baja de Tomas Dimsa por unas molestias en un gemelo; el otro [estuvo lesionado en el izquierdo]. Vamos a ver cuándo está recuperado, esperemos que sea lo antes posible, pero el sábado seguro que no. Los demás, bien, y esperando los dos entrenamientos que nos quedan".
Verge, cuestionado. "No soy mucho de leer ni redes sociales ni periódicos ni nada. Lo que me estás diciendo me viene un poco de nuevo. Intentamos que el equipo juegue como un equipo, sacar las virtudes de nuestros jugadores y en ello estamos. Esta es la segunda semana entrenando con muy buena energía, muy buena actitud, incluido Alonzo, e intentando coger los mecanismos para ser el mejor equipo posible y que florezcan las virtudes de cada jugador al servicio del equipo. Cada uno puede pensar lo que quiera; está bien que haya comentarios, que la gente piense en Básquet Coruña. Intentamos que Alonzo nos ayude a ser más competitivos cada partido".
Peor defensa del triple vs mejor porcentaje de acierto. "Intentamos mejorar las cosas que no estamos haciendo bien, tener la mentalidad para seguir haciendo mejor las cosas que hacemos bien y preparándonos para jugar una semana más contra un muy, muy, muy buen equipo. Que castiga cualquier defensa. Tiene jugadores muy listos, muy buenos, que se pasan muy bien el balón y tienen tiros liberados. Lo que hay que hacer, que es lo que estamos trabajando, es salir con la energía adecuada, más agresivos que ellos e intentar que en esos tiros que hacen, en esas situaciones con las que quieren castigar nuestra defensa, se encuentren con nuestra oposición un segundo antes, no un segundo después. Que cada canasta les cueste. Y, para competir y poder ganar, necesitamos, evidentemente, bajar sus porcentajes en los tiros de dos, en los tiros de tres. No hacer faltas tontas, porque también son de los mejores en tiros libres. Son un muy buen equipo en todo, por eso solo han perdido el primer partido de liga".
Defensa a Marcelinho Huertas. "La verdad es que está dando lecciones allá donde va. Debutó conmigo cuando yo jugaba. Fuimos compañeros [en el Joventut] en el primer año de él en la Liga Endesa. Y ahora él sigue y yo llevo quince años retirado (risas). Es difícil; seguramente son preguntas que todos los rivales nos hacemos: "A ver si intentamos que Marcelinho se quite el balón de las manos o no haga estos tiros o no dé estos pases". Tenemos que intentar que sea todo un poquito más colectivo. Que sí, que minimicemos alguna cosa de Marcelinho, pero también de Fitipaldo, que Kyle Guy haga menos tiros o con peores porcentajes, que a Happ, Shermadini y Hunter no los encuentren fácil en la pintura... Hay que minimizar muchas cosas, hay que ser muy buenos defensivamente en muchas cosas, cerrar el rebote, que no lo estamos haciendo tan bien, perder menos balones... Cada pequeño detalle, tanto en ataque como en defensa, nos va a hacer más competitivos. Y eso en lo que estamos cada día dándole a la cabeza, al físico y al basket".
La fuerza del hogar. "Ilusión de volver a jugar aquí, de dar mejor imagen que al final contra el Zaragoza, con ganas de resarcirnos. Tenemos ganas, tenemos ilusión, llevamos muchos días, porque no tenemos doble competición, entrenando y tenemos ganas de jugar delante de nuestra afición. Tenemos que ser más proactivos que ellos, tener resiliencia en la mayoría de nuestras acciones, porque va a haber momentos que ellos van a anotar. No venirnos abajo, todo lo contrario, que entre todos, nosotros y la afición, tengamos esa unión para hacer las cosas bien, tener más energía que ellos. Tácticamente, lo que he dicho: intentar que ellos tiren menos cómodos que habitualmente, intentar nosotros en ataque que pasemos mejor el balón y no perdamos balones que nos perjudican, sobre todo cuando estamos en partido, hacer más minutos mejores que en los últimos partidos".
Más autonomía. "Volvimos a repetir [en Murcia] un poquito... Pero esta vez, a falta de tres minutos, no de ocho [en Girona], ganando de uno y con opciones de poder irnos de más un par de veces. Hicimos dos buenos ataques y dos buenas defensas y luego tres malos ataques y tres malas defensas. Eso nos pasó durante todo el partido, no solo al final. Si hubiésemos estado mejor los 37 minutos anteriores, con algunos pequeños detalles y algunas pérdidas menos, no sé si hubiésemos llegado a falta de tres minutos ganando solo de uno, podría ser de más. Una pérdida, un triple; una mala defensa, otro triple, y cinco abajo. Tenemos que estar más minutos haciendo mejor las cosas; no creo que sean desconexiones, son momentos en que no elegimos bien y no estamos concentrados. Si queremos ganar partidos, tenemos que estar todos yendo en la misma dirección; no puede ser que haya cuatro en la misma y uno no en alguna situación. Y no siempre es el mismo. Esperamos que venga mucha gente para ayudarnos a seguir creciendo, porque esto acaba de comenzar y podemos hacerlo mucho mejor".
Lectura positiva de Murcia."Yo soy muy positivo siempre. Claro que hay cosas negativas; llevamos cinco partidos y hemos perdido cuatro. A todos nos gustaría haber ganado más. Esto es una carrera de largo recorrido, somos positivos y creo que vamos dando pasos. Algunas veces damos dos y retrocedemos uno; otras veces un poquito más, otras veces un poquito menos. Hay que ser más constantes. En una cancha muy difícil como Murcia, aunque me quedó mal sabor de boca, porque podríamos haber ganado, como en Girona..., y podíamos haber perdido aquí contra Bilbao. Pero el equipo, en algunas cosas, estuvo mejor; tenemos que intentar mejorar las cosas malas y positivizar las buenas y reforzarlas para hacerlas más minutos seguidos. Vamos a ver si lo podemos conseguir este sábado".
Sensación de poder haber ganado más partidos. "No (resopla). Lo puedes soñar (risas). Si estamos así es porque nos hemos merecido estar así y porque ha habido algunos minutos que no hemos hecho bien las cosas y que los otros equipos lo han hecho mejor y nos ha ganado bien. Pensar en eso, en competir a tope, hacer el mejor partido posible e intentar seguir progresando; si es con victoria, fantástico, pero sabemos de la dificultad porque jugamos contra un equipazo".