Alonzo Verge Jr. y TJ Bamba pasan de socios a enemigos en cinco meses

Alonzo Verge Jr. y TJ Bamba celebran una victoria del Rasta Vechta en un partido de la pasada Bundesliga BBL

El pasado 27 de mayo, el Rasta Vechta ponía fin a su temporada al perder contra el ALBA Berlín (98-89) el quinto partido de la serie de cuartos de final de los playoffs de la BBL, la primera categoría alemana. A pesar de los esfuerzos de Alonzo Verge Jr. y TJ Bamba, que se repartieron a partes iguales 38 puntos.

Cinco meses y cinco días después, volverán (en teoría) a compartir cancha, en esta ocasión como rivales. Con el base de Illinois convertido en el principal referente ofensivo del Básquet Coruña, al igual que la pasada campaña en el conjunto de Baja Sajonia. Y con el escolta-alero neoyorquino –de padres senegaleses–, tercer máximo anotador del Rasta Vechta –por detrás también del breoganista Tevin Brown– buscando un sitio en la rotación del La Laguna Tenerife, tercer visitante del curso en el Coliseum.

Y es que el técnico Jaka Lakovic apenas está contando con Bamba. Únicamente ha tocado parqué en un encuentro, el de la primera jornada, en casa contra el Zaragoza (80-81). Jugó casi trece minutos y registró cuatro puntos, un tercio de su media en la temporada 2025-26.

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El problema de Ahmed Tijani Bamba, de 25 años, 1,96 metros y que cuenta con la peculiaridad de haber pasado por tres universidades de la NCAA I (Washington State, Vilanova y Oregón), es que todavía no tiene pasaporte cotonú, algo que le penaliza porque condiciona las convocatorias del entrenador esloveno, que para el puesto de ‘2’ cuenta también con Jaime Fernández y con Kyle Guy y para el de '3' tiene a Xabi López-Arostegui y a Héctor Alderete.

En la EuroCup, donde no hay restricciones de pasaporte, es el jugador más utilizado por Lakovic. Promedia 21:45 en pista, 7,8 puntos y 2,2 rebotes.

Así pues, los integrantes del backcourt titular –con la alternancia de Tevin Brown, asimimso escolta alero– del Rasta Vechta 2025-26 podrían coincidir solo fuera del rectángulo del Coliseum, en los minutos previos al encuentro.

Eso sí el club aurinegro decide desplazar A Coruña a un TJ Bamba que en menos de medio año ha perdido el estatus de jugador importante. Todo lo contrario que su exsocio Alonzo Verge Jr., aunque su rendimiento está siendo cuestionado por una parte de la parroquia naranja.