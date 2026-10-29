Margiris Normantas lanza un triple durante el Básquet Coruña-Bilbao Basket Javier Alborés

Reza el dicho usado (originalmente) en economía y geopolítica, que "si en Estados Unidos estornudan, el mundo se resfría". Una metáfora, que ha cambiado el país de las barras y las estrellas por China, con correspondencia en el baloncesto: "Si la NBA estornuda, el resto del planeta se contagia".

Los entrenadores de la ACB 2026-27 lo tienen claro y no se han cortado en declararlo: se juega a más posesiones y se lanza más de tres puntos. Ambos aspectos están respaldados, además de por las letras, por los números.

Después consumidas las cinco primeras jornadas de la segunda mejor liga de baloncesto del mundo, la tendencia confirma el alza de los tiros desde la larga distancia, una suerte que, en la mejor, ha crecido ampliamente en los últimos años, hasta frenarse ligeramente en este inicio de curso.

Y esto ha dado lugar a un hecho histórico: la ACB se equipara a la NBA. Con matices, por supuesto. El principal, y casi único, atañe al tiempo de juego, ocho minutos más en el campeonato estadounidense, lo que equivale al 80% de un hipotético quinto periodo en el baloncesto FIBA.

El nuevo orden nacional le está yendo muy bien a un equipo, el Real Madrid. El plantel entrenado por Pedro Martínez, líder y único invicto de la Asociación de Clubes de Baloncesto, es el que más triples está ejecutando por partido. Una media de 36,0. Superior a la de diez equipos de la NBA.

El equipo blanco, que el pasado domingo, en la cancha del Força Lleida, estableció un nuevo récord de la competición, con 24 dianas, sería segundo de la NBA en proyección a 48 minutos, con una media de 43,2, la misma que los Charlotte Hornets, que, a día de hoy, únicamente superan los Portland Trail Blazers (43,7). El tercero de la lista americana, los New Jersey Nets del técnico español Jordi Fernández, intentan 42,3, cifra que en la ACB, hablando de proyección al tiempo NBA, también superaría el UCAM (42,9).

El murciano, que el pasado sábado lanzó 38 (una docena pasó por el aro) contra el Básquet Coruña, promedia 35,8 netos, más que, al igual que el Real Madrid, diez equipos de la National Basketball Association.

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El plantel dirigido por Carles Marco se ubica en la segunda mitad del ranking de la máxima categoría nacional. Figura undécimo, con 28,6 lanzamientos netos, una proyección a 48 minutos de 34,3, media con la que superaría a New Orleans Pelicans (31,0), Washington Wizards (31,6), Houston Rockets (32,2), Oklahoma City Thunder (32,4) y Sacramento Kings (32,5). Los Denver Nuggets promedian los mismos que los naranjas.

En triples netos lanzados el sexto de la lista de la ACB, puesto que comparten los otros dos gallegos y el Girona, es el primero por debajo de los intentados por los Pelicans.

En la ACB figura como farolillo rojo el San Pablo Burgos, con 23 tiros lejanos por encuentro y una proyección de 27,6. El próximo rival del Básquet Coruña, el Tenerife, es segundo por la cola, con 25,2 y 30,2 a 48 minutos. Antepenúltimo aparece el Barça, con 25,8 y proyección NBA de 30,9.

De líder a cuarto

La media más alta de la pasada temporada la registró el Bàsquet Girona (32,3; progresión de 38,7), cifra que a día de hoy lo colocaría en el cuarto lugar del ranking de la ACB, por delante del Bilbao Basket (32,0). Curiosamente, en la presente el equipo entrenado por el compostelano Moncho Fernández está lanzando menos desde larga distancia: 30 intentos, los mismos que promedian el Breogán y el Obradoiro.

En la Euroliga 2026-27, lidera el París Basketball, con una media de 34,4, con la que sería podio en la ACB. El colista, Partizan Belgrado, también lo sería en la Liga Endesa, con 0,4 triples menos ejecutados que el San Pablo Burgos.

El Real Madrid, primero en la competición doméstica, baja un peldaño en la máxima continental, donde promedia 5,5 intentos menos (30,5). Por el contrario, el Barça, invierte la clasificación, de tercero por la cola en casa a tercero, con 28,9, en la Euroliga.

El Valencia Basket, cuarto en casa, con 31,8, ocupa la misma posición en el torneo europeo, pero con casi tres triples menos lanzados (2,9). Por su parte, el Baskonia mejora posición en la competición internacional, donde figura octavo, con 28,0, a pesar de intentar solo 0,4 menos que en la ACB, donde figura décimo segundo, justo por debajo del Básquet Coruña.

A efectos clasificatorios no hay una pauta positiva, salvo en el caso del Real Madrid. De los diez primeros de la Euroliga que más triples intentan solo los blancos, sextos, el Valencia (2º) y el Fenerbahce (4º) están en puesto de acceso directo a los playoffs.

En la ACB, además de líder, figuran en el top 8 el Valencia Basket (4º), el Breogán (6º) y el Zaragoza (8º). Cuatro de los diez primeros en lanzamientos lejanos ejecutados están por debajo del puesto diez en la clasificación liguera.

Luka Doncic vs Francis Alonso

A nivel individual, lidera la NBA un producto ACB, Luka Doncic. El base-escolta-alero de Los Ángeles Lakers lanza desde el arco 5,3 veces por partido. Siguen en el ranking al crack esloveno Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), con 4,5; Toumani Camara (Portland Trail Blazers), con 4,3; un compañero de este, Damian Lillard, Duncan Robinson (Detroit Pistons) y Jamal Murray (Denver Nuggets), los tres con 4,0.

Esta cifra es la proyección a 48 minutos del jugador de la ACB que más lanza desde los 6,75 metros, el breoganista Francis Alonso. El combo guard malagueño está intentando 3,4 por encuentro.

El breoganista Francis Alonso es el jugador de la ACB con la media más alta de triples intentados por partido Fernando Galindo

Michael Forrest (UCAM), Jassel Pérez (Girona) y Alex Reyes (Joventut) figuran a continuación, todos con tres triples lanzados por encuentro, una proyección NBA de 3,6. Completa el top 5 otro verdinegro, Nico Laprovittola, con 28 netos, proyección de 3,3.

Hay que darle bastante al scroll del ratón para llegar al primer jugador naranja en la lista, Paul Jorgensen. El Príncipe Harry de Harlem comparte con otros ocho –entre ellos el obradoirista Yunio Barrueta– el puesto 23, con 2,0, proyección de 2,4.

En la Euroliga, Tyson Etienne, está intentado 7,7 (proyección de 9,2). Otros trece jugadores –entre ellos el valencianista Armoni Brooks– han promediando más de 5,9 en las ocho primeras jornadas. Una verdadera locura