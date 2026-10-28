Marcelinho seguirá escribiendo historia de la Liga Endesa contra el Básquet Coruña

Marcelinho defiende a Jakovics durante el Leyma-Tenerife de la temporada 2024-25 Archivo DXT Campeón

Que Marcelinho Huertas es uno de los jugadores más importantes en la historia, ya no solo reciente, sino absoluta, de la Liga Endesa está fuera de toda duda. Esta temporada cumplirá nada más y nada menos que 44 primaveras y aun así sigue siendo uno de los jugadores más determinantes, decisivos y talentosos de toda la competición.

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Marcelinho es la viva imagen de la frase que afirma que la edad es solo un número. Con 43 años promedia en este inicio de temporada 13,6 puntos y 4,2 asistencias en más de 20 minutos sobre la pista con un acierto desde el triple del 66,7% (segundo mejor dato de toda la liga), para 17,2 créditos de valoración (noveno en este aspecto).

Hace apenas dos temporadas, ya habiendo superado los 40, fue elegido como MVP en una de las votaciones más ajustadas de los últimos años. Su legado en la Liga Endesa va camino de ser histórico. Ya es el máximo asistente absoluto de la competición con (de momento) 3.434 pases de canasta y subiendo, más de 500 por encima del segundo clasificado, Pablo Laso con 2.896.

Pero Marcelinho Huertas puede superar este sábado contra el Básquet Coruña en el Coliseum (si juega) otro hito histórico. En caso de saltar a la cancha, algo que se antoja altamente probable, será el tercer jugador con más partidos disputados de la historia de la Liga Endesa, superando los 737 de Nacho Rodríguez. Por delante solo le quedarán Rafa Jofresa con 756 (podría superarlo esta temporada) y Felipe Reyes con 826.

Marcelinho debutó en ACB el 2 de octubre de 2004 de la mano del Joventut de Badalona. 22 años más tarde sigue dando guerra, y de qué manera, en las pistas de toda España. En su palmarés, además del MVP de 2025, figuran tres títulos de campeón de Liga Endesa, uno de Copa del Rey y otro de Supercopa.