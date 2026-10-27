El mejor amigo del jugador de moda en la NBA apunta al Básquet Coruña

Ty Jerome y Kyle Guy celebran una canasta en un partido de la NCAA Jack Brewster

“Soy el mejor tirador de Europa… porque me lo he trabajado”. Palabras recientes de Kyle Guy, combo guard del Tenerife que este sábado (21.00 horas) visita al Básquet Coruña en la sexta jornada de la ACB.

Guy tiene una curiosa historia detrás, compartimentada en varios capítulos. El último atañe al primero. Su gran amigo y compañero de habitación en los años en la Universidad de Virginia, Ty Jerome, está siendo la sensación de los primeros compases de la NBA 2026-27. El escolta de los Grizzlies promedia, tras los tres primeros partidos, unos galácticos 34.7 puntos (56,3% de acierto en tiros de campo), 4,3 rebotes y 5.7 asistencias. Números de MVP.

Un MVP que hace siete años se llevó Guy. El del Torneo final NCAA del curso 2018-19, donde los Cavaliers conquistaron su primer –y de momento único– título nacional, al superar en la final, por 85-77, tras prórroga, a Texas Tech.

Aunque fue Jerome, su compañero también el juego exterior, el que brilló más a la hora de la verdad, en la Final Four disputada en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis. El actual jugador de los Grizzlies, que antes pasó por Suns, Thunder, Warriors y Suns, firmó 21 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias en la ajustadísima semifinal contra Auburn (63-62).

Y 16 tantos y 9 pases de canasta en el partido por la corona universitaria, donde el máximo anotador, con 27 tantos, fue DeAndre Hunter, actualmente en los Sacramento Kings. Guy registró tres menos. El Big 3 de Virginia fue incluido en el All-Tournament Team (cinco ideal de la March Madness), que completaron Jarrett Culver y Matt Mooney, ambos de Texas Tech.

En aquellos Cavaliers estaban también Mamadi Diakite, la pasada temporada en el Baskonia, y Braxton Key, que en verano se fue del Valencia Basket rumbo al Fenerbahçe.

Alerta naranja, pero menos Más información

Jerome, en principio con menos cartel que Guy, fue seleccionado por los Philadelphia 76ers en el número 24 del draft de ese mismo año, 31 puestos por delante de su amigo Kyle, quien, pese a ser una elección muy baja, de los New York Knicks, encontró acomodo en la NBA. O incomodo. Pasó, sin pena ni gloria, por los Sacramento Kings, los Miami Heat y varias veces por la G-League antes de tirar la toalla.

De nada le sirvió en la mejor liga de baloncesto del planeta la alta valoración universitaria, ya que, además del MVP de la March Madness, fue incluido dos veces (2018 y 2019) en el Third All-American (tercer mejor quinteto del curso) por Associated Press y por la NABC (Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto).

En el verano de 2022 firmó por el Joventut de Badalona. Su carta de presentación en Europa fue excelente: 12,8 puntos, 1,8 rebotes y 2,1 asistencias. El Valencia Basket llamó a su puerta, pero la Penya igualó la oferta en el derecho de tanteo que establece la ACB cuando un jugador acaba contrato. Aunque no se lo quedó.

Más y mejor

El Panathinaikos le ofreció más y mejor (la Euroliga). En Atenas no cuajó y regresó a España en el primer mes de 2024. Para unirse a su actual equipo, donde sus guarismos anotadores subieron 14,7 tantos (37,7% en triples), y, curiosamente, clavó los de rechaces y pases de canasta de la temporada precedente.

Sin embargo, poco después de finalizada la ACB anunció que se retiraba para pasar a formar parte del staff técnico de Virginia. Una decisión sorprendente, aunque fundamentada en graves problemas familiares —así lo reconoció recientemente Guy—, aunque no es el primer caso.

El Básquet Coruña lo vivió con el escolta Ben Stelzer, que tras una magnífica campaña de debut fuera de Estados Unidos —lo hizo al mismo tiempo que Zach Monaghan— lo dejó para regresar a su universidad, Michigan Tech, para ejercer como técnico asistente. A día de hoy está en la estructura de los Golden State Warriors como coordinador principal de vídeo.

No obstante, el gusanillo no tardó en picar a Kyle Guy. Apenas catorce meses después descolgó las zapas y firmó con los Mad Ants, equipo de la G-League vinculado a los Pacers de su Indianápolis natal, demostrando no haber perdido el toque: 21,1 puntos, 4,7 rebotes y 7,5 asistencias. De ahí saltó a la bastante competitiva liga china, donde militó en los Shanxi Loongs.

Kyle Guy entra a canasta durante el partido de esta temporada contra el Baskonia Ramón de la Rocha

Y en su enderezado camino volvió a cruzarse el Tenerife, su primera opción de regreso a Europa, según dijo en una entrevista a Gigantes. No quiso fichar cuando estaba en los Mad Ants porque todavía no se sentía preparado para volver al máximo nivel.

El ‘entrenamiento’ asiático acabó de ponerlo a punto, como certifican los 15.6 tantos (44,0% desde el arco), 3,4 capturas y 3,0 asistencias que está promediando en la segunda mejor liga de baloncesto del planeta.

Tal vez Kyle Guy no sea el mejor tirador del Viejo Continente, pero ha vuelto a la élite. Por la puerta grande. La misma que abrió en su país hace siete años. Y en la que se mueve estos días su gran amigo Ty. Mucho cuidado con este killer de 29 años, pero todavía con cara de niño, vestido de amarillo y negro.