La fiebre naranja aún no rompe el termómetro de la preocupación

Alonzo Verge, durante el partido del Básquet Coruña en la pista del UCAM ACB Photo/Javier Bernal

Preocupación media-baja en el sentir general de un grupo de expertos del mundo del baloncesto, que no coinciden en si es demasiado pronto o no para hacer movimientos, pero sí en qué necesita mejorar el Básquet Coruña y qué posiciones son susceptibles de reforzar. Seis personas que responden a cinco preguntas: 1)¿Hubo brotes verdes en Murcia o fue más de lo mismo? 2) ¿Verge está restando más que sumando? 3) ¿Cuál es la principal carencia estructural y/o asignatura pendiente? 4) ¿Hay motivos ya para la preocupación? 5) ¿Es necesario un jugador más? ¿Qué perfil?

Pablo Alonso (Nordés Naranja)

1- Me dejó un poco menos preocupado de lo que estaba tras las dos anteriores derrotas. Vi otra energía y capacidad. Además de la mejora de aspectos que están más en la identidad que queremos. Aun así, hay errores repetidos que nos privaron de tener opciones reales de victoria. El rebote, las pérdidas o encajar parciales decisivos en el último cuarto.

2- Un debate interesante. Es nuestro mejor anotador y un jugador con una capacidad grande de generar sus puntos. Pero tiene dos debes importantes: está perdiendo muchos balones, algunos no forzados, y no está consiguiendo generar juego para sus compañeros. Tiene que centrarse en hacer crecer al equipo más que en sus números y aprovechar la atracción que genera para que sus compañeros sumen.

3- Aumentar la dureza defensiva, impedir que el contrario llegue fácil a sus posiciones, defender agresivo antes de que tu contrario reciba. La otra las pérdidas. Sobre todo esas en medio campo que dan puntos fáciles al rival.

4- No me preocupa tanto el 1-4 como el que se mejoren varios aspectos. Si no mejoramos eso, no competiremos. Y si no competimos, no ganaremos.

5- Desde el principio tuve dudas con la posición de ‘2’ y la de ‘4’. Y se han acrecentado. Necesitamos un ‘2’ generador para poder desviar el foco de Alonzo y tener dos vías de crear juego. Y que tenga capacidad de crearse sus tiros.

Nacho Rama (exentrenador)

1- Jugó mejor y, sobre todo, ajustado defensivamente y ante un buen perímetro consiguió bajar porcentajes de triples encajados. Compitió más minutos en una cancha difícil. Es el primer paso, pero los errores graves en el minuto decisivo tiraron por la borda los esfuerzos anteriores

2- Debe encontrar el equilibrio generando ventajas también desde el pase y haciendo partícipes a más jugadores. Necesitamos añadir más referentes ofensivos para ser más difíciles de defender. Asume mucho tiempo el balón en bote y hace un 30% de los tiros totales del equipo. Persistir en esa sola idea hace más fácil a los rivales defenderle.

3- Hay que poder defender como equipo con estructuras y soluciones claras y automatizadas. Las malas decisiones tácticas defensivas penalizan doble pues generan dudas en el que está a mi lado. El juego mostrado depende mucho de los generadores a partir del uno contra uno, apoyados en el bloqueo directo central.

4- Esta liga es muy exigente. El casi ganamos o mejoramos es insuficiente, aunque tiene que servir para afianzar lo que se hace bien y creer en las posibilidades.

5- La economía del club y cómo sea la redacción de los contratos dicta esta parcela, pero me parece muy pronto para pensar en esta solución.

Javier Codesido (entrenador)

1- La imagen fue mejor, al menos al rival parecía que le costaba más anotar, pero tampoco estaba Murcia en su mejor momento, si bien se apreció mas actitud.

2- No se puede decir que un jugador que ostenta la mayor parte de la anotación del equipo resta, pero ya se sabía que director, máximo anotador y generador de juego no pueden confluir en una misma persona. No es un base Euroliga con físico descomunal y los rivales ya lo saben. En Murcia, Básquet Coruña vivió y murió en Verge. El dato más revelador es que finaliza el 41% de los ataques. Es decir, Verge es el problema y, a día de hoy, la única solución.

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3- Estructuralmente el equipo sigue siendo blando en defensa y previsible en ataque. Sigue habiendo lagunas gigantescas en la defensa de las situaciones de bloqueo directo y primeras ayudas. Y enormes problemas para aguantar el 1x1 de los aleros rivales y eso genera grandes desequilibrios, faltas y canastas muy fáciles.

4- Un visionado a otras plantillas de equipos que podrían estar en ‘nuestra liga’ (y ojo con esas cuentas, que luego siempre salen mal) es preocupante porque parecen tener más recursos que la de Carles Marco. Bien haría el club en preocuparse y no esperar a que la rana se vaya acostumbrando al agua hirviendo.

5- La respuesta es sí, se haga a quien se haga en la liga. Si decimos “se necesita un escolta anotador” o “un pívot dominante” los agentes empezarán a reírse en nuestra cara. Pero lo obvio es que no hay un anotador exterior, ya sea escolta o segundo base, ni un ‘4’ de garantías para la ACB.

Marc Castro (Espíritu 23)

1- Las dos cosas. Por un lado, brotes porque se mejoró la defensa y la actitud del equipo en la relación a Girona, que fue un desastre, y a Zaragoza, que fue aún más desastre. Por otro, el tema del rebote, de jugadores que seguimos esperando por ellos, la individualidad de Verge, que dependemos de que un jugador esté muy bien...

2- Está empezando a restar. Empezó muy bien y encontrando muy bien a Conditt, pero ya nos dio pistas de que iba a ser un poquito chupón. Y lo está siendo. Creo que más bien es “lo que Alonzo te da, Alonzo te lo quita”. Empieza a ser un poco desesperante.

3- Si nos ceñimos únicamente al juego, la defensa: salir tan lejos a defender el pick & roll, las esquinas... No puede ganar si te meten más de 100 puntos cada partido. No somos ni Los Ángeles Lakers ni el Madrid. También me preocupan el rebote y las sinergias que pueda haber en el vestuario, tanto deportivas como fuera de la cancha.

4- Sí para que nos empiece a sonar algo lo que pasó la primera vez. Evidentemente, el dinero da para lo que da. Hay otro equipo que está peor que nosotros y el propio entrenador ya ha dicho que necesita que haya cambios. Se nos acaba de encender un pilotito del coche y vamos a ver cómo evoluciona el tema.

5- Si se trajera a alguien tendría marcar alguna diferencia en alguna de las dos posiciones donde vamos un poco más flojos. En el ‘2’, aunque me está encantado el paso adelante de Jorgensen, un perfil ‘más ACB’, más rocoso y que asegure siempre puntos. Y lo mismo con un ‘4’ que tire y defienda. Eso vale mucho dinero, y creo que el club no lo tiene.

Conditt y Pacheco realizan un dos contra uno a Normantas durante el Básquet Coruña-Bilbao de esta temporada en el Coliseum Javier Alborés

Raúl López (exjugador)

1- Soy prudente. Creo que al equipo aún le falta rodaje. La ACB es complicada y no permite desconexiones de juego prolongadas, uno de los problemas que está teniendo el equipo. En cuanto se despista un poquito y le cogen una ventaja, peca de precipitación y luego no vuelve al partido. En el último no se vieron desconexiones tan largas, pero las sigue habiendo. Es cuestión de más trabajo.

2- Juega así, rápido, arriesga y pierde balones, algo que tiene que corregir. Necesita más concentración y conocer mejor a sus compañeros porque no llevan tanto tiempo juntos.

3- Echo en falta un cambio de dinámica en el cinco para cinco estático. Deberían tener más movimientos para los interiores. Y hay que trabajar el rebote defensivo; ahí están teniendo un problemazo. Y no puede ser, el rebote defensivo es sagrado.

4- De momento, estoy tranquilo. Sí que es verdad que van pasando las jornadas y no se le está viendo un cambio al equipo, pero necesita tiempo. Creo que veremos un mejor Básquet Coruña cuando ganen ese segundo partido.

5- No creo que de momento necesite ningún refuerzo. Creo que el equipo está muy equilibrado. Donde podría haber peligro en el futuro es en el puesto de base, con solo dos potentes, porque creo que a Dídac le queda un poco grande la categoría, aunque cuando sale lo está haciendo bien. Pero la estatura le merma en esta categoría.

Julio Flores (expresidente)

1- He visto mejoría en defensa, la capacidad de volver a engancharse al partido tras algún bache y el resurgir ofensivo de Jorgensen. Sin embargo, perdieron demasiados balones y les birlaron 20 rebotes ofensivos. Eso provocó que tuviesen demasiadas segundas opciones y más tiros de campo.

2- El entrenador tiene que convencerle de que un director de juego tiene que buscar el equilibrio entre anotar y hacer jugar al equipo, además de realizar una adecuada selección de tiro y un sacrificio en defensa. Tiene que aprender a ganar y lo tiene que hacer contando con sus compañeros.

3- El reto es conseguir que el equipo sea más sólido defensivamente, que todos los jugadores cierren el rebote, control de las pérdidas, que distribuya mejor las amenazas ofensivas entre más jugadores y que aprenda a gestionar los momentos de máxima presión.

4- Es evidente que la afición y el club no están satisfechos ni con los resultados ni con la posición en la clasificación. Ahora vienen cuatro partidos importantes, dos muy complicados (Tenerife y Valencia) y otros dos donde nos jugamos muchas opciones de permanencia (Andorra y Lleida). Después habrá que hacer balance y tomar decisiones.

5- Eso depende siempre de la fortaleza económica del club, de las posibles lesiones y de las victorias que se logren. Seguro que el equipo sería más competitivo con otro anotador que sepa decidir en los momentos calientes, pero también echo de menos algo más de protagonismo de los jugadores de la pasada temporada.