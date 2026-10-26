Dos directivos de Estrella Galicia y el Básquet Coruña destapan sus mayores fracasos en A Coruña

Álex Hernández, director de marketing del Club Básquet Coruña, y Ramón de Meer, director de marketing de Hijos de Rivera, serán los ponentes en EF Business School

ef Business School reúne el próximo jueves 29 de octubre, en el auditorio de CESUGA , a dos de los directivos de marketing más reconocidos de Galicia para hablar, sin filtros, de sus tropiezos profesionales. Álex Hernández, director de marketing del Club Básquet Coruña, y Ramón de Meer, director de marketing de Hijos de Rivera (Estrella Galicia), protagonizarán “Tropezar, confiar y avanzar”, un encuentro que se aleja del relato del éxito perfecto para poner el foco en los errores, las caídas y, sobre todo, en lo que vino después.

Alerta naranja, pero menos Más información

Ambos ponentes repasarán momentos clave de su trayectoria en los que las cosas no salieron como esperaban, y explicarán qué aprendizajes concretos les ayudaron a seguir avanzando al frente de dos de las marcas con más presencia en Galicia. La idea no es contar una historia de superación perfecta, sino compartir experiencias reales con las que cualquier profesional, esté en el punto de su carrera que esté, pueda sentirse identificado.

Álex Hernández, director de marketing del Club Básquet Coruña, y Ramón de Meer, director de marketing de Hijos de Rivera, serán los ponentes en EF Business School

Tras las intervenciones, el evento no se cierra con un simple turno de preguntas: dará paso a una mesa redonda en la que tres alumnos de ef business school y ef ciclos formativos, cursando el Máster en Marketing Digital, el Ciclo Superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, trasladarán directamente sus propias dudas e inquietudes a Hernández y De Meer, en un cara a cara entre la experiencia directiva y la mirada de quienes están empezando su carrera.

El encuentro está abierto a cualquier persona interesada en ver el fracaso desde otro ángulo. El acceso es completamente gratuito, aunque el aforo es limitado y quedan ya pocas plazas disponibles, por lo que es necesario reservar entrada con antelación a través de este enlace.