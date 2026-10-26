Alerta naranja, pero menos

George Conditt IV se duele de un golpe en la cabeza durante el UCAM-Básquet Coruña ACB Photo / Javier Bernal

Los nervios en el deporte aparecen, con mucha/demasiada frecuencia, excesivamente rápido. Ya los hay por el complicado inicio de curso del Leyma Básquet Coruña, pese a que las sensaciones generales en la pista, salvo el día del Zaragoza, no hayan sido para nada malas y la historia no respalde tal grado de preocupación. Aun así, el estado de alerta naranja está en parte justificado, claro, porque el 1-4 no es una marca para presumir.

Pero, ya se sabe, como decía Luis Aragonés, que solo vale "ganar, ganar y volver a ganar". O, como puntualizó años después Héctor Vázquez, base de la plantilla primigenia del primer equipo del club herculino, "A Coruña, la ciudad en la que si ganas eres forastero".

Literatura al margen, la plantilla gobernada por Carles Marco solo ha ganado uno de los cinco primeros partidos, el mismo balance que la pasada temporada presentaron tres equipos, San Pablo Burgos, Bàsquet Girona y Andorra. Los tres continúan en la ACB.

En la 2024-25, la del debut naranja en la máxima categoría, 'repitió' el Girona, que también se salvó. El otro que empezó con 1-4, el Fundación CB Granada, descendió deportivamente pero acabaría salvándose gracias al ascenso frustrado del Real Betis.

En la que el Básquet Coruña dio el histórico salto a la Asociación de Clubes de Baloncesto, la 2023-24, el Breogán y el Zaragoza permanecieron después de haber ganado solo uno de sus cinco primeros compromisos.

Solo cuatro dobletes

Únicamente en cuatro ejercicios, desde que en el 1996-97 (coincidiendo con el nacimiento del Básquet Coruña) entró en vigor el actual sistema de competición, bajaron dos equipos que arrancaron con 1-4. En el 1997-98 lo hicieron el Ourense y el Huelva; en el 2001-02, el Cantabria Lobos y el Gijón Baloncesto; en el 2007-08, el León y el Valladolid; en el 2009-10, el Obradoiro y el Murcia.

En tres de ellos al menos un equipo mantuvo la categoría después de comenzar con 0-5; solo se libra de este dato el curso 01-02. En la 09-10, fueron dos, el Unicaja y el Estudiantes.

La cuenta de equipos que cayeron a la segunda categoría tras ganar solo uno de sus primeros cinco encuentros se eleva a 24 (no cuenta la temporada pandémica 2019-20, en la que no hubo descensos), mientras que la de conjuntos que consiguieron la permanencia se dispara a 64. Y, para subir un poco más la moral de los aficionados naranjas con serias dudas, catorce equipos se salvaron pese al 0-5 inicial.

Crónica | Al Básquet Coruña vuelven a faltarle argumentos a la hora de la verdad (88-81) Más información

Carles Marco: "Hay que persistir y creer en lo que hacemos" Más información

Esta es la cuarta vez en sus 30 años de vida que el Básquet Coruña arranca con un récord de 1-4. Una de ellas se remonta a la campaña 2015-16, que acabó siendo... una de las más recordadas por los aficionados naranjas más fieles. La mala racha de salida creció se alargó hasta el 1-7 (el segundo peor comienzo de su historia), pero el plantel de Tito Díaz no se metió en los playoffs sino que tuvo un partido en casa, ante el Melilla, para avanzar a la final.

El peor inicio (1-9) data de la 2018-19, con Gustavo Aranzana al timón. Fue la última vez que el conjunto naranja no disputó la postemporada o no ascendió directamente. No cuenta, obviamente, el incompleto ejercicio 2019-20, en el que marchaba tercero cuando, tras 24 jornadas disputadas, el covid-19 obligó a cancelarlo.

El 3-2 es el comienzo más repetido en la existencia del equipo herculino: once veces. En cinco empezó con 2-3, en una menos con 4-1 y en dos con 0-5 y 5-0. Se da la curiosa circunstancia de que sus mejores puestas en acción fueron en su primera campaña, la 1996-97, con una tacada de once victorias, una menos que en su última temporada completa.