Previa | Necesidad de doble cara en Murcia

Acción de Dino Radoncic durante el Básquet Coruña-Zaragoza de la tercera jornada liguera Carlota Blanco

El duelo que librarán este sábado (19.30 horas) el UCAM y el Básquet Coruña responde a la perfección al estándar de equipos necesitados. O con urgencias. Por el mismo motivo, compartir récord; pero por objetivos diferentes: el conjunto murciano aspira al top 8 y el herculino a no terminar en una de las dos últimas plazas de la clasificación.

La plantilla gestionada por Carles Marco ocupa oficialmente la penúltima; la dirigida por Sito Alonso, la antepenúltima, ya que presenta un -37 en el balance entre puntos anotados y encajados, por un -56 de los naranjas.

El UCAM, que la pasada temporada regular concluyó en la cuarta posición, con las mismas victorias que el segundo, el Valencia Basket, y el tercero, el Baskonia, y solo una menos que el líder, el Real Madrid, conserva a diez jugadores de esa exitosa plantilla.

No siguen, sin embargo, el base David DeJulius (solo Timothe Luwawu-Cabarrot anotó más que él en la última regular), el versátil interior Devontae Cacock, el '4' Kelan Martin y el escolta Jaylen Hands. Cuatro jugadores, sobre todo los tres primeros, que aportaban muchísimo.

Los cambios y una (casi) lesión parecen las causas de que el equipo de Sito Alonso no haya despegado en la competición doméstica, pese que en la BCL ha ganado ya, a ambos con marcadores abultados, a dos enemigos con peso continental, el Varese italiano y el Bamberg alemán.

La casi lesión afecta a otro de los importantes en el curso 2025-26, el ala-pívot Kaiser Gates, que todavía no se ha estrenado. Hace trece meses se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco izquierdos. Su técnico asegura que físicamente está apto. No así el base Juani Marcos, única baja segura en una plantilla que cuenta con quince mimbres.

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Lidera el grupo, un año más, el carismático escolta Dylan Ennis (14,5 puntos de media). Un grupo donde ya destaca uno de los nuevos, el base Souley Boum (15,7 y 3,3 asistencias). Michael Forrest (13,0), Jonah Radebaugh (8,2), Emanuel Cate (8,8) y otro debutante en la ACB, Jean-Marc Pansa (8,5 y 6,3 rebotes) también están jugando a muy buen nivel en un equipo cuya única victoria liguera tuvo como víctima (100-94) a un ilustrísimo, el Barça, en la segunda jornada, de la que data también el único éxito de los de Carles Marco.

Bàsquet Girona, Tenerife y Valencia Basket han sido, por este orden, los verdugos de un conjunto que presenta bastantes similitudes estadísticas con el naranja, la más marcada, el porcentaje de acierto desde la larga distancia: 31,9% el UCAM y 31,7% el Leyma.

No obstante, en los triples radica también la mayor diferencia entre ambos. El UCAM es el equipo que más intenta por partido (35,2) y el que menos permite (19), mientras que el Básquet Coruña es el que más ha encajado, y además con un inasumible porcentaje de acierto enemigo del 47,5%, el segundo más alto de la liga, por delante del 44,7% de... su rival en esta quinta jornada.

El Leyma presenta la defensa más permeable de la competición, 105,5 tantos recibidos, catorce más de media de un equipo murciano que en los últimos años ha hecho de la defensa su mejor arma. Está encajando 96,0, la cuarta cifra más alta en estas cuatro jornadas.

El rebote se presenta, como en cada partido, como otras de las principales claves. El UCAM es ligeramente mejor en defensivos y el Básquet Coruña ligeramente mejor en ofensivos, aunque para su estilo de juego presta más dominar los rechaces de su propio aro para poder correr, ya que el equipo naranja está sufriendo, en más momentos puntuales de los deseables, en estático.

UCAM y Básquet Coruña, viejos rivales en la segunda categoría nacional, se reencuentran justo 17 meses después. El 24 de mayo de 2025, los de Sito Alonso vencieron por 105-93 a los de Diego Epifanio, en un duelo que los naranjas afrontaron dos semanas después de confirmarse matemáticamente su descenso. De aquel partido siguen en nómina universitaria Gates, Ennis, Radebaugh, Howard Sant-Roos, Will Falk y Moussa Diagné. En el Coliseum también hubo triunfo murciano, por 78-86.