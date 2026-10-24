Así fue | El Básquet Coruña suma su tercera derrota seguida en Murcia (88-81)
El Leyma volvió a sembrar dudas con su juego durante la visita al UCAM
Final
Final en el Palacio de los Deportes de Murcia. El UCAM se lleva el partido por 88-81 contra un Básquet Coruña que suma su cuarta derrota en cinco jornadas, la tercera de manera consecutiva
86-79
Suma Conditt desde el tiro libre. 19 segundos
86-78
Canasta en rebote ofensivo de Uleckas
86-76
Suma Forrest desde el tiro libre. 38 segundos
84-76
Mate de Conditt a la contra
84-74
Otra pérdida del Leyma
84-74
Lo mata Forrest con un triplazo. 10 abajo con 1:11 por delante, parece misión imposible para el Leyma. 15-4 de parcial
81-74
Pérdida de Jorgensen. 1:32 para el final
81-74
Otro 2+1 de Murcia. La perdió Alonzo Verge y salió como una exhalación Forrest a la contra. Otra falta de Dimsa. Anota el adicional
78-74
2+1 de Cate, le regaló la falta Dimsa tras una gran asistencia de Ennis. Anota el adicional
75-74
Suma Verge desde el tiro libre
75-73
Triiiiiple de Jorgensen en segunda oportunidad, sigue con vida el Leyma
75-70
Triple liberado de Nakic desde la esquina. Lo tiene que parar Carles a 3:25 para el final
72-70
Triple de Forrest, que no se rindió hasta encontrar el hueco para tirar
69-70
Triiiiiiple de Dimsa, primeros puntos del lituano
69-67
Suma Ennis desde el tiro libre. Cuarta de Uleckas
68-67
Canastón ahora de Alonzo
68-65
Suma Conditt desde el tiro libre
68-64
Canastón de Kaiser Gates de fuera a dentro para ganar por físico a Dino Radoncic
66-64
Triiiiple liberado de Alonzo, lo para Sito Alonso a 8:05 para el final
66-61
Dos para Alonzo, que se las sigue tirando todas
66-59
Triple de Boum
63-59
Suma Verge desde el tiro libre
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Uleckas, Radoncic y Conditt
Final
Final del tercer cuarto en Murcia con Ennis anotando dos de los tres tiros libres. Gana UCAM 63-58
61-58
Se mantiene la decisión. 3 libres para Ennis a medio segundo de que acabe el cuarto
61-58
Pide challenge Carles para que se cambie una falta de final de cuarto de tiro a normal, serían 3 tiros libres en principio para Ennis
59-56
Dos de Alonzo en media distancia
59-54
Suma Cate desde el tiro libre
58-54
Suma Alonzo desde el tiro libre
58-52
Suma Gates desde el tiro libre
56-52
Vuelve el Leyma de tiempo muerto con pérdida de Alonzo Verge y falta de tres tiros sobre Kaiser Gates
56-52
Mate a la contra de Ennis. Lo para Carles Marco a 2:09 para acabar el cuarto
54-52
Canastón de Ennis
52-52
Vuelve por su fueros Dylan Ennis, +3
49-52
Primeros puntos de la segunda parte para Paul Jorgensen, que sigue inspirado
49-50
Dos para Caio Pacheco, que atacó muy bien el aro de Murcia
49-48
Primeros puntos de Dyma en el partido, buena asistencia de Pacheco
47-46
Canastón de Forrest superando la intimidación de Dyma, se la devuelve Radoncic
45-44
Triple de Forrest
42-44
Tercera de Pansa (compensando los árbitros la de ataque que no le pitaron antes). Con tres también Forrest y Uleckas
42-44
Suma desde el tiro libre Conditt
42-42
Lo empata Verge a la segunda, se está tirando hasta las zapatillas el estadounidense...
42-40
Suma desde el tiro libre Pansa, era falta en ataque clara
40-40
Triple de Nakic
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Conditt
Estadísticas
Al descanso, Paul Jorgensen es el máximo anotador del encuentro con 15 puntos. Le sigue Dylan Ennis con 12, Conditt con 11 y Alonzo con 10. La estadística más llamativa está en el rebote, que lo domina Murcia por 28-20 con hasta 15 ofensivos
Final
Descanso en Murcia. Una bandeja a la contra de Alonzo deja al Leyma con tres puntos de ventaja tras la primera parte, 37-40, en un partido en el que no está dejando buenas sensaciones
37-38
Triiiiiiiplazo de Jorgensen, cómo está el estadounidense
37-35
Suma Ennis desde el tiro libre. Un minuto para el descanso
36-35
Suma Conditt desde el tiro libre
36-34
Dos más para Jorgensen, el más inspirado en ataque para el Leyma
36-32
Triple de Boum, movió la bola a la perfección el UCAM
33-32
Dos para Conditt contra el cristal. Aguantó muy bien el contacto el puertorriqueño
33-30
Suma Rubén López desde el tiro libre
31-30
Otro 2+1 para Dylan Ennis, que está inspiradísimo. Canastón del canadiense, que falla el adicional
29-30
Ahora sí, mate en transición de Conditt y lo para Sito Alonso a 3:49 para el descanso. 12 rebotes ofensivos lleva Murcia...
29-28
Gorrazo espectacular de Rubén López cuando Conditt iba a por el mate
29-28
2+1 de Ennis, que sigue sumando como quiere. Falla el adicional
27-28
Suma Ennis desde el tiro libre, ganó el challenge Sito
26-28
Pide challenge Sito Alonso, de nuevo considerando que la falta sobre Ennis es de tiro. Sí que lo parece
26-26
Otra de Ennis por el patio de su casa. Tiempo muerto de Carles Marco con un 8-2 de parcial
24-26
Dos para Ennis, a uno Murcia
22-26
Facilísimo Murcia para que acabara Rubén López con un mate
20-26
Suma Verge desde el tiro libre
20-24
Suma Ennis desde el tiro libre
18-24
Dos más para Alonzo, lo para Sito Alonso con la máxima diferencia del Básquet Coruña en el partido
18-22
Suma Conditt desde el tiro libre
18-20
Triiiiiiple de Jorgensen en transición, 10 puntos para él
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Uleckas, Radoncic y Conditt
Final
Final del primer cuarto en Murcia. Dos puntos de Conditt casi sobre la bocina ponen el 18-17 en el marcador tras los primeros 10 minutos de juego
18-15
Suma Verge desde el tiro libre
18-14
Mate de Pansa a la contra para el 2+1. Falla el adicional
16-14
Triplazo de Radebaugh
13-14
Gran asistencia de Caio para la bandeja de Conditt
13-12
Suma Nakic desde el tiro libre
11-12
Buena bombita de Caio Pacheco en un ataque difícil para dar al Leyma su primera ventaja del encuentro
11-10
Suma Jorgensen desde el tiro libre
11-8
Pierde su primer challenge Sito Alonso, que pedía que una falta sobre Ennis fuera de tiro
11-8
Triiiiiiple de Jorgensen, 5 seguidos para él
11-5
Dos buenas canastas en 1vs1 seguidas del Leyma
11-1
Otro triple de Murcia, ahora de Forrest
8-1
Tres para Kaiser Gates
5-1
Suma Verge desde el tiro libre. Se tiró contra dos el estadounidense en la penetración cuando tenía solo en la esquina a Radoncic
5-0
Dos de Cate en segunda oportunidad
3-0
Triplazo de Forrest para empezar el partido
Inicio
Arranca el partido! Primera posesión para el UCAM Murcia
Quintetos
El Básquet Coruña arrancará el partido con Verge, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Conditt. Por su parte, Murcia empezará con Forrest, Ennis, Falk, Gates y Cate
Declaraciones
Puedes consultar en este enlace las declaraciones previas al partido de Carles Marco. Y aquí, las de Sito Alonso
El rival
¿Quiénes forman la plantilla del Murcia y cómo juegan? Lo cuenta Chaly Novo en este artículo
La previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de Liga Endesa contra el UCAM Murcia? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 5 de Liga Endesa entre UCAM Murcia y Básquet Coruña