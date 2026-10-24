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Básquet Coruña | Jornada 5

Así fue | El Básquet Coruña suma su tercera derrota seguida en Murcia (88-81)

El Leyma volvió a sembrar dudas con su juego durante la visita al UCAM

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
24/10/2026 18:54
UCAM Murcia-Leyma Básquet Coruña
UCAM Murcia-Leyma Básquet Coruña
acb Photo / Javier Bernal
UCAM Murcia
88-81
Básquet Coruña
4Q

Final

Final en el Palacio de los Deportes de Murcia. El UCAM se lleva el partido por 88-81 contra un Básquet Coruña que suma su cuarta derrota en cinco jornadas, la tercera de manera consecutiva

86-79

Suma Conditt desde el tiro libre. 19 segundos

86-78

Canasta en rebote ofensivo de Uleckas

86-76

Suma Forrest desde el tiro libre. 38 segundos

84-76

Mate de Conditt a la contra

84-74

Otra pérdida del Leyma

84-74

Lo mata Forrest con un triplazo. 10 abajo con 1:11 por delante, parece misión imposible para el Leyma. 15-4 de parcial

81-74

Pérdida de Jorgensen. 1:32 para el final

81-74

Otro 2+1 de Murcia. La perdió Alonzo Verge y salió como una exhalación Forrest a la contra. Otra falta de Dimsa. Anota el adicional

78-74

2+1 de Cate, le regaló la falta Dimsa tras una gran asistencia de Ennis. Anota el adicional

75-74

Suma Verge desde el tiro libre

75-73

Triiiiiple de Jorgensen en segunda oportunidad, sigue con vida el Leyma

75-70

Triple liberado de Nakic desde la esquina. Lo tiene que parar Carles a 3:25 para el final

72-70

Triple de Forrest, que no se rindió hasta encontrar el hueco para tirar

69-70

Triiiiiiple de Dimsa, primeros puntos del lituano

69-67

Suma Ennis desde el tiro libre. Cuarta de Uleckas

68-67

Canastón ahora de Alonzo

68-65

Suma Conditt desde el tiro libre

68-64

Canastón de Kaiser Gates de fuera a dentro para ganar por físico a Dino Radoncic

66-64

Triiiiple liberado de Alonzo, lo para Sito Alonso a 8:05 para el final

66-61

Dos para Alonzo, que se las sigue tirando todas

66-59

Triple de Boum

63-59

Suma Verge desde el tiro libre

4Q

Inicio

A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Uleckas, Radoncic y Conditt

3Q

Final

Final del tercer cuarto en Murcia con Ennis anotando dos de los tres tiros libres. Gana UCAM 63-58

61-58

Se mantiene la decisión. 3 libres para Ennis a medio segundo de que acabe el cuarto


61-58

Pide challenge Carles para que se cambie una falta de final de cuarto de tiro a normal, serían 3 tiros libres en principio para Ennis

59-56

Dos de Alonzo en media distancia

59-54

Suma Cate desde el tiro libre

58-54

Suma Alonzo desde el tiro libre

58-52

Suma Gates desde el tiro libre

56-52

Vuelve el Leyma de tiempo muerto con pérdida de Alonzo Verge y falta de tres tiros sobre Kaiser Gates

56-52

Mate a la contra de Ennis. Lo para Carles Marco a 2:09 para acabar el cuarto

54-52

Canastón de Ennis

52-52

Vuelve por su fueros Dylan Ennis, +3

49-52

Primeros puntos de la segunda parte para Paul Jorgensen, que sigue inspirado

49-50

Dos para Caio Pacheco, que atacó muy bien el aro de Murcia

49-48

Primeros puntos de Dyma en el partido, buena asistencia de Pacheco

47-46

Canastón de Forrest superando la intimidación de Dyma, se la devuelve Radoncic

45-44

Triple de Forrest

42-44

Tercera de Pansa (compensando los árbitros la de ataque que no le pitaron antes). Con tres también Forrest y Uleckas

42-44

Suma desde el tiro libre Conditt

42-42

Lo empata Verge a la segunda, se está tirando hasta las zapatillas el estadounidense...

42-40

Suma desde el tiro libre Pansa, era falta en ataque clara

40-40

Triple de Nakic

3Q

Inicio

A pista el Leyma con Verge, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Conditt

Descanso

Estadísticas

Al descanso, Paul Jorgensen es el máximo anotador del encuentro con 15 puntos. Le sigue Dylan Ennis con 12, Conditt con 11 y Alonzo con 10. La estadística más llamativa está en el rebote, que lo domina Murcia por 28-20 con hasta 15 ofensivos

2Q

Final

Descanso en Murcia. Una bandeja a la contra de Alonzo deja al Leyma con tres puntos de ventaja tras la primera parte, 37-40, en un partido en el que no está dejando buenas sensaciones

37-38

Triiiiiiiplazo de Jorgensen, cómo está el estadounidense

37-35

Suma Ennis desde el tiro libre. Un minuto para el descanso

36-35

Suma Conditt desde el tiro libre

36-34

Dos más para Jorgensen, el más inspirado en ataque para el Leyma

36-32

Triple de Boum, movió la bola a la perfección el UCAM

33-32

Dos para Conditt contra el cristal. Aguantó muy bien el contacto el puertorriqueño

33-30

Suma Rubén López desde el tiro libre

31-30

Otro 2+1 para Dylan Ennis, que está inspiradísimo. Canastón del canadiense, que falla el adicional

29-30

Ahora sí, mate en transición de Conditt y lo para Sito Alonso a 3:49 para el descanso. 12 rebotes ofensivos lleva Murcia...

29-28

Gorrazo espectacular de Rubén López cuando Conditt iba a por el mate

29-28

2+1 de Ennis, que sigue sumando como quiere. Falla el adicional

27-28

Suma Ennis desde el tiro libre, ganó el challenge Sito

26-28

Pide challenge Sito Alonso, de nuevo considerando que la falta sobre Ennis es de tiro. Sí que lo parece

26-26

Otra de Ennis por el patio de su casa. Tiempo muerto de Carles Marco con un 8-2 de parcial

24-26

Dos para Ennis, a uno Murcia

22-26

Facilísimo Murcia para que acabara Rubén López con un mate

20-26

Suma Verge desde el tiro libre

20-24

Suma Ennis desde el tiro libre

18-24

Dos más para Alonzo, lo para Sito Alonso con la máxima diferencia del Básquet Coruña en el partido

18-22

Suma Conditt desde el tiro libre

18-20

Triiiiiiple de Jorgensen en transición, 10 puntos para él

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Uleckas, Radoncic y Conditt

1Q

Final

Final del primer cuarto en Murcia. Dos puntos de Conditt casi sobre la bocina ponen el 18-17 en el marcador tras los primeros 10 minutos de juego

18-15

Suma Verge desde el tiro libre

18-14

Mate de Pansa a la contra para el 2+1. Falla el adicional

16-14

Triplazo de Radebaugh

13-14

Gran asistencia de Caio para la bandeja de Conditt

13-12

Suma Nakic desde el tiro libre

11-12

Buena bombita de Caio Pacheco en un ataque difícil para dar al Leyma su primera ventaja del encuentro

11-10

Suma Jorgensen desde el tiro libre

11-8

Pierde su primer challenge Sito Alonso, que pedía que una falta sobre Ennis fuera de tiro

11-8

Triiiiiiple de Jorgensen, 5 seguidos para él

11-5

Dos buenas canastas en 1vs1 seguidas del Leyma

11-1

Otro triple de Murcia, ahora de Forrest

8-1

Tres para Kaiser Gates

5-1

Suma Verge desde el tiro libre. Se tiró contra dos el estadounidense en la penetración cuando tenía solo en la esquina a Radoncic

5-0

Dos de Cate en segunda oportunidad

3-0

Triplazo de Forrest para empezar el partido

1Q

Inicio

Arranca el partido! Primera posesión para el UCAM Murcia

Previa

Quintetos

El Básquet Coruña arrancará el partido con Verge, Dimsa, Uleckas, Radoncic y Conditt. Por su parte, Murcia empezará con Forrest, Ennis, Falk, Gates y Cate

Previa

Declaraciones

Puedes consultar en este enlace las declaraciones previas al partido de Carles Marco. Y aquí, las de Sito Alonso

Carles Marco, durante un reciente entrenamiento a puertas abiertas en el Coliseum
Carles Marco, durante un reciente entrenamiento a puertas abiertas en el Coliseum
Carlota Blanco
Previa

El rival

¿Quiénes forman la plantilla del Murcia y cómo juegan? Lo cuenta Chaly Novo en este artículo

Dylan Ennis pasa el balón en el partido liguero contra el Tenerife
Dylan Ennis pasa el balón en el partido liguero contra el Tenerife
Marcial Guillén
Previa

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de Liga Endesa contra el UCAM Murcia? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Previa

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 5 de Liga Endesa entre UCAM Murcia y Básquet Coruña

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