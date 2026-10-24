El 1x1 del rival del Básquet Coruña | UCAM, una familia que aún no ha encontrado el camino

Dylan Ennis pasa el balón en el partido liguero contra el Tenerife Marcial Guillén

En los últimos años, el UCAM se ha convertido en casi una familia. Diez jugadores permanecen en nómina de la plantilla que el pasado curso acabó la regular en cuarta posición. Se han ido varios importantes pero sus reemplazos también son de mucha calidad. Uno de ellos, el base Juani Marcos, es baja segura para el duelo con el Básquet Coruña.

[0] Souley Boum, 1,90.

Ha caído de pie en la ACB. Gran tirador de tres, aunque aún no lo ha demostrado en su debut en España, también hace daño en el uno contra uno y con penetraciones veloces.

[1] Michael Forrest, 1,83.

Buen pasador y capaz de anotar de todas las maneras posibles: tras bote, a pies juntos, penetración, media distancia, atrás le falta físico para defender.

[2] Sander Raieste, 2,01.

Halló en Murcia lo que no tuvo en el Baskonia. Tirador irregular desde larga distancia (este curso promedia un 11,1%), es muy buen defensor y ayuda en el rebote gracias su fuerza y envergadura.

[4] Kaiser Gates, 2,01.

Aún no ha debutado esta campaña, tras sufrir una grave lesión hace trece meses. Casi más ‘3’ que ‘4’. Tirador excelente desde el arco, especialmente a pies quietos, y correcto reboteador en los dos aros.

[8] Howard Sant-Roos, 2,01.

Jugador pegamento. Especialista defensivo muy fuerte físicamente, aunque ello no afecta a su velocidad. Puede sumar puntos si la situación lo requiere.

[12] Jonah Radebaugh, 1,91.

Completísimo. Puede ganar un partido desde la defensa y también ayudar a ganarlo con puntos. Ágil, dinámico y muy pegajoso atrás, maneja con soltura ambas manos.

[13] Wilhelm Falk, 2,03.

Otro de los puntales defensivos del UCAM. Jugador joven, en crecimiento, aporta mucho también en el rebote. Puede encargarse tantos de aleros como de ‘4’ no muy altos.

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[15] Emanuel Cate, 2,07.

Vuelve a verse las caras con Karlis Silins, quien le ‘posterizó’ hace dos cursos cuando el rumano, un ‘5’ de los de antes, de jugar cerca del aro, de fajarse, bloquear y rebotear, militaba en el Manresa.

[16] Rubén López de la Torre, 2,01.

El décimo quinto elemento de la plantilla. No ha disfrutado de un solo minuto en liga, pese a estar jugando bien, y bastante, en la BCL.

[20] Jean-Marc Pansa, 2,08.

Debutante en la ACB. Atlético, sin tiro de tres y habituado a jugar por encima del aro, tanto en ataque como en defensa. Muy buen reboteador y bastante intimidador.

[21] Moussa Diagné, 2,11.

Ha caído casi en desuso a causa de la competencia y de unos objetivos más ambiciosos del club. Muy fuerte, intimidador y con rango de tiro muy corto.

[28] Marcis Steinbergs, 2,08.

Interior de complemento, correcto lanzador tras bloqueo y potente para colaborar en tareas reboteadoras. No tiene problema asumir lanzamientos potencialmente ganadores.

[31] Dylan Ennis, 1,88.

El jefe del UCAM. Su potencia física le hace parecer más alto de lo que es. Puede anotar de cualquier manera posible. Y en cualquier momento. Su simpatía y sus vídeos en redes sociales le han convertido en uno de los jugadores más queridos de la ACB.

[99] Toni Nakic, 2,01.

Un ‘3,5’ con gran conocimiento del juego y excelente muñeca desde el exterior. En defensa sufre antes pares rápidos, por escasez de velocidad de piernas y un físico no demasiado atlético, aunque es duro en los contactos.