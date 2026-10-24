El 1x1 del Básquet Coruña en Murcia | Verge condiciona al resto

Paul Jorgensen desborda a Souley Boum ACB Photo/Javier Bernal

A pesar de no haber hecho un buen partido, aunque tampoco malo, y de lo mucho que el individualismo de Alonzo Verge condicionó, a veces para bien, pero más veces para mal, al resto del equipo, el Básquet Coruña tuvo en su mano lograr el segundo triunfo del curso.

4 ALONZO VERGE JR.

Bastantes más sombras que luces. Demasiado individualista, empeñado en jugar uno contra cinco, algo que le funciona a veces, pero no durante todo un partido. En un equipo eminentemente coral, que un jugador ejecute 21 tiros de campo no es de ley. Y no es la primera vez.

8 PAUL JORGENSEN

El partido que necesitaba para despejar las dudas que muchos tienen sobre si es o no jugador para la ACB. Empezó enchufando, salió al rescate varias veces, aunque acabó algo falto de energía. Y muy bien defendido por Kaiser Gates.

- GUILLEM JOU

Otro partido sin protagonismo del capitán elegido por el cuerpo técnico. Muy pocos minutos para poder entonarse en defensa y menos balones para poder aportar algo tangible al equipo.

5 DINO RADONCIC

Volvió a mostrarse excesivamente tímido a la hora de atacar el aro, aunque es cierto que Verge dejó muy poco para los demás. Aprueba por la lucha, la garra y la intensidad defensiva. Tiene que dar más.

6 CAIO PACHECO

El Básquet Coruña jugó mejor, más ordenado, con el brasileño en pista, pese que a perdió cuatro balones. Al igual que Radoncic, aunque a otro nivel, no se prodigó todo lo que debe, y puede, en ataque.

6 LUKAS ULECKAS

Máximo reboteador del equipo, con diez capturas, a pesar de la sensación de que pasó de puntillas por el encuentro. Después de padecer problemas de faltas y una hambruna de balones a causa del individualismo exacerbado de Verge, el alero lituano pudo maquillar un poco su aportación anotadora.

7 GEORGE CONDITT IV

Mejor en ataque que en defensa, el puertorriqueño adoleció en el Palacio de Deportes de Murcia de falta de dureza y contundencia para proteger el rebote defensivo. Al otro lado de la cancha, sin embargo, produjo mucho y con buenos porcentajes.

3 KARLIS SILINS

Cada día se le ve más desubicado jugando al ‘4’. Llega muy tarde a las ayudas exteriores y sigue sin encontrarse con una de sus principales armas, el triple. Ya para ‘5’, en esta liga, va algo corto.

5 TOMAS DIMSA

Otro de los damnificados del ‘chuponismo’ de Verge. Apenas olió el balón en ataque durante los tres primeros cuartos. Anotó su primera canasta, un triple, mediado el último, donde intentó recuperar, sin éxito, el terreno perdido. En el resto cumplió en todo.

3 DMYTRO SKAPINTSEV

El jugador más alto, de largo, del encuentro, se fue a la ducha con solo dos rebotes en su hoja de servicios. No sumó más porque estuvo blandísimo. En ataque recibió un balón y lo pasó por el aro.

4 JACOBO DÍAZ

El madrileño no llegó a entrar en partido en ningún momento. En casi once minutos en pista ni siquiera pudo lanzar a canasta.