Crónica | Al Básquet Coruña vuelven a faltarle argumentos a la hora de la verdad (88-81)

George Conditt IV intenta taponar a Emanuel Cate ACB Photo / Javier Bernal

El Leyma Básquet Coruña, al igual que en la cancha del Bàsquet Girona, murió en la orilla, esta vez en la del UCAM (88-81), donde encajó un parcial de 9-0 cuando tenía opciones claras de llevarse un partido, entre dos equipos con urgencias, duro para la vista.

Tal vez estaba escrito, a la vista de los últimos acontecimientos, que el partido iba a empezar con el equipo naranja encajando un triple. Así fue. Forrest fue el autor. Gates, que ayer se estrenaba esta temporada, clavó el segundo. Y Forrest repitió para hacer el 11-1, con Verge como anotador visitante.

La primera rotación despertó al Leyma. Sobre todo la entrada en cancha de Jorgensen. El Príncipe Harry de Harlem, con una penetración marca de la casa, y un triple desde la esquina derecha, en la primera jugada naranja con sentido y pases, y dos libres redujo el hueco a la mínima expresión (11-10).

El UCAM se quedó clavado en ataque, pero evitó, con varios rebotes ofensivos seguidos, que los de Carles Marco mantuvieran la velocidad. Los de Sito Alonso no aprovecharon las segundas opciones y Pacheco, con un floater a la carrera, volteó la tortilla (11-12). El exbreoganista Nakic, con dos aciertos desde 4,60 metros, quebró el parcial de 0-11.

A los rebotes ofensivos murcianos se unieron las pérdidas herculinas y alguna acción individual innecesaria de Verge para devolver al mando a los anfitriones (18-14). El base estadounidense volvió a jugársela en solitario en la última posesión del periodo, y se comió un tapón de Pansa. Conditt erró el palmeo, Verge recogió el rechace y asistió al puertorriqueño, que con un mate sin oposición cerró el cuarto con 18-17.

Jorgensen, con su segundo triple, este desde la esquina opuesta, puso al Leyma de nuevo por delante. Conditt, con dos libres, y Verge, con una media distancia, le dieron una nueva renta máxima (18-24), lo que obligó a Sito Alonso a gastar su primer tiempo muerto.

Un par de minutos después, la preocupación cambió de acera. Carles Marco llamó a los suyos al orden tras encajar un parcial de 6-0, con cuatro puntos de un Ennis hasta ese momento desapercibido. El líder espiritual, y algo más, del UCAM, salía de la cueva. Mal negocio para los naranjas.

Cortó la racha una canasta de Silins, sus primeros puntos en el partido, tras el (solamente) segundo rebote ofensivo del equipo en estos primeros catorce minutos. Ennis siguió tirando del carro murciano, pese a no estar acertado de los 4,60 metros. Desperdició dos libres, el segundo un and one tras anotar después de ganarle el rebote a Skapintsev, 28 centímetros más alto.

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A continuación, Conditt se llevó un tremendo tapón de Rubén López cuando se disponía a machacar, aunque no tardaría en resarcirse: mate en transición tras asistencia de Pacheco. Ennis, autor de una docena de puntos en este periodo, repitió cal (canastón) y arena (libre errado), pero el rebote ofensivo, el décimo tercero del UCAM, acabó en falta a Rubén López, quien si acertó desde la línea. Boum lo hizo desde el arco y el anfitrión se fue otra vez de dos canastas (36-32).

Jorgensen salió al rescate. Primero, con un elegante tiro de media distancia; luego, con su tercer triple (en cuatro intentos), para devolver la delantera al Leyma. Verge cerró la primera mitad robando un balón y anotando al contraataque sin oposición (37-40). Tres puntos de margen a pesar del 3 de 10 desde el arco y de conceder 15 rechaces de su propio aro.

El UCAM regresó al parqué más entonado. Y abrió el marcador de la misma manera que en el inicio del choque. Este triple lo convirtió Nakic. Acompañado de dos libres de Pansa.

Verge, empeñado en lanzar, necesitó tres tiros en la misma jugada para estrenar el casillero naranja en una segunda mitad que arrancó con un baloncesto incluso más deslavazado que en los 20 primeros minutos.

Forrest puso orden con un triple y una cómoda entrada a canasta aprovechando el bloque directo. Momento delicadito. Capeado con canastas de dos jugadores que no habían anotado, Radoncic y Skapintsev.

(Des)orden

Pacheco, en penetración, y Jorgensen, con otra media distancia, devolvieron el mando al Leyma (49-52). Pero Marco dio descanso al brasileño, que había devuelto el orden al juego naranja, y puso en pista a un Verge que siguió a lo suyo, tirar mucho y acertar poco. Y Dimsa y Uleckas sin casi tocar el balón en ataque.

Sito Alonso devolvió al tablero a su rey, Ennis, y el canadiense ejerció como tal: triple y mate al contraataque. Tiempo muerto visitante con 58-52. El intercambio de golpes, con Verge jugándosela una y otra vez. Además, cometió otro error, este garrafal: cometió una falta en media pista a falta de medio segundo para el final del cuarto. Ennis perdonó uno de los tres libres (63-58).

El base de Illinois no levantó el pie. Primero para mal y luego para bien. Con seis puntos, todos los del Leyma en el inicio del último acto, frenó (66-64) el intento de escapada del UCAM (66-59).

Con 69-67, y después de ejecutar su décimo noveno tiro, Verge se fue al banquillo. Y Dimsa, que no había anotado, se estrenó con un triple casi desde la línea de banda. Contestado con otro de Forrest. El siguiente, de Pacheco, lo escupió el aro después de varias vueltas.

Sí cruzó la red el intento lejano de Nakic, tras una jugada multipases del UCAM. Las dos canastas de déficit (75-70) llevaron a Carles Marco a parar el partido a algo menos de tres minutos para el final.

Y de nuevo Jorgensen al rescate, con un triple, después de un balón recuperado por Verge, quien a continuación erró un libre para empatar a 75. El UCAM sumó de nuevo de tres, en esta ocasión con un 2+1 de Cate, el adicional por una falta innecesaria de Dimsa.

Y con otro 2+1, este de Forrest, puso la puntilla del equipo murciano. Una acción que nació de una pérdida de balón de Verge. Forrest repitió de tres, ahora con un triple que puso en el marcador la primera diferencia de dos dígitos (84-74), con solo 71 segundos por jugar.

El Básquet Coruña, al igual que en el Palau Blaugrana y hace siete días en Girona, naufragó en el último cuarto, la fase de partido que la temporada pasada fue una tortura para sus enemigos. Estos son otros, más fuertes, más rápidos y más altos. Y que no perdonan los errores. Esto es la ACB.