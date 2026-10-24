Carles Marco: "Hay que persistir y creer en lo que hacemos"

Carles Marco durante el Básquet Coruña-Zaragoza Carlota Blanco

Cayó por tercera semana consecutiva el Básquet Coruña en Liga Endesa. El Leyma no fue capaz de superar al UCAM Murcia (88-81) a domicilio y suma la cuarta derrota en cinco jornadas a su casillero particular. Así valoró Carles Marco el encuentro de su equipo.

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Valoración. "Creo que hemos competido mejor durante más minutos, pero no ha sido suficiente. Hay que mejorar, hay que seguir mejorando y dándole duro. Hemos hecho unos primeros dos cuartos buenos, hemos podido correr poco y nos han castigado. Hemos tenido que defender muchas veces porque no hemos cerrado bien el rebote, no hemos podido correr y han tenido segundas opciones. Eso nos ha castigado, pero no estábamos perdiendo muchos balones. Lo que nos estaba castigando era el rebote ofensivo, los cambios nos hacían daño y ellos son un equipo agresivo que va al rebote. Creo que al final se ha decidido un poco por detalles, algunas pérdidas de más que nos han penalizado, algunas normas defensivas que no hemos hecho y hemos dejado algún tiro donde no hemos hecho la norma que tocaba. Estas cosas nos van castigando y al final hemos perdido el partido. Se lo he dicho a los chicos, creo que hoy hemos dado un paso adelante. Que hemos entrenado bien toda la semana y que hay que seguir así".

Últimos dos minutos. "Estos pequeños detalles en esta liga se castigan. Hoy lo hemos controlado todo muy bien, nos hemos puesto por delante... Con 69-72 hemos tenido opciones de irnos en el marcador, no ha sido así y en dos fallos de normas nos han metido dos triples, se han puesto por delante y luego hemos perdido esos balones que han hecho que no tuviéramos opciones de partido. Yo tengo que ser positivo. Hemos entrenado bien toda la semana, vamos a hacerlo mejor, hemos competido en una cancha muy difícil contra un equipo que lo ha hecho muy bien estos últimos años. Sí, me voy con mal sabor porque nos gustaría irnos con una victoria, pero no ha sido así. Entonces, hay que persistir y creer en lo que hacemos. Minimizar esas pequeñas cosas que nos castigan para acabar sin tener esa opción real de ganar el partido".

'Solo' Jorgensen, Verge y Conditt. "Hay días que hay unos, hay días que hay otros. Nos gusta que todo el mundo participe y aporte. Hoy creo que todos los que han estado en pista lo han intentado. También nos han ido castigando esas cositas de ser nuevo en la categoría. Me gustaría que fuera todo un poquito más coral, como lo somos, pero hay días que no puede ser. Ellos también con algunas defensas hacen que juguemos dos contra dos puro y duro y que Alonzo tenga en balón. Estoy contento con el rendimiento de todos. Todos podemos mejorar, incluido yo, y a eso vamos para seguir compitiendo".