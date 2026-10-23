Sito Alonso: "Decir que no se puede fallar el sábado es no respetar al Coruña"

Sito Alonso da instrucciones a sus jugadores durante el partido contra el Bàsquet Girona David Borrat

Sito Alonso, entrenador del UCAM, enfatizó la “mentalidad competitiva y optimista que tiene el equipo” y reiteró que “es importante mantener la calma y ser más UCAM Murcia que nunca” en el partido contra el Básquet Coruña de la quinta jornada de la ACB.

Del conjunto naranja, el técnico madrileño elogió su inicio, y añadió que “es un equipo que se conoce de maravilla, que juega a una velocidad tremenda en cuanto a anotación y que si no estás a un nivel muy alto, pierdes con casi total seguridad”.

Asimismo, subrayó que “es un equipo superofensivo, que tiene un tremendo ritmo de ejecución de sistemas, tiene jugadores muy versátiles y, sobre todo, un sello muy claro de su entrenador, que el año pasado les sirvió para hacer una temporada impresionante”, y avisó de la gran capacidad que tiene Alonzo Verge Jr., "un base de nivel altísimo; es impresionante lo que es capaz de generar".

Por ello, el madrileño considera que "hay que defender a un nivel muy alto, como hemos hecho en los últimos cinco años, que hemos estado en el top 3 o el top 5 de las mejores defensas en cuanto a posesiones por partido. Si no defendemos a ese nivel [contra el Básquet Coruña], no tendremos ninguna opción de ganar. Y cuando digo ninguna, es ninguna", enfatizó.

"Eso es lo que tenemos que buscar", prosiguió el entrenador del UCAM. "No es que lo estemos buscando porque no sabemos dónde está; claro que lo sabemos, lo hemos hecho muchas veces. Llegará el momento en que el equipo explotará; igual es en la jornada once, pero este equipo ha demostrado que no depende del acierto, depende de cosas en las que tiene que ser más estable. No puedo decir cuándo, pero lo vamos a conseguir. Todo depende de un trabajo y de una cosa que debemos respetar: los rivales también juegan. Y cada vez son más fuertes y tienen más ganas de quitar de ese sitio a un equipo que no debería estar ahí. Pero les va a costar quitarnos".

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El madrileño, que cumple su novena temporada seguida al frente del conjunto murciano, enfatizó que a su equipo no le está faltando intensidad en la pista. "Lo que tenemos que entender es que somos el UCAM, que tiene unas virtudes muy grandes, pero otras cosas que durante los partidos tiene que ocultar o disimular. ¿Cómo? Jugando por encima de lo normal en cuanto a intensidad, actividad, lucha constante en cada acción del partido, por cada una de ellas, para nosotros es una final".

Alonso dijo que no le gusta la "atmósfera de pesimismo" por el inicio liguero (1-3). "¡No se puede fallar el sábado!", dijo parafraseando a algunos aficionados y algunos periodistas, antes de aclarar: "¡Claro que se puede fallar el sábado! No poder fallar el sábado es no respetar al Coruña. Contra el Bilbao hace un partido sensacional; contra el Girona hace 32 minutos sensacionales. Lo que tenemos que hacer es buscar nuestro nivel y estar tranquilos".

El técnico valoró muy positivamente el no haber tenido esta semana partido de competición europea. "A los jugadores les gusta más jugar; pero para nosotros, lo mejor, a veces, es entrenar y ver las posibilidades que tenemos de seguir construyendo lo que queremos conseguir. Hemos aprovechado esta semana para entrenar a un nivel mucho más alto de lo normal, pero bajando la intensidad según se acerca el partido para que los jugadores estén bien".

Por último, mencionó que hay algún jugador tocado, pero van a estar todos disponibles, a excepción de Juani Marcos. "La semana no ha sido blanda; hay algunos que habrán caído, y los que caen es que no están preparados para jugar el sábado", remató.