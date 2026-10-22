Carles Marco: "El resultado tiene que ser consecuencia de lo que hacemos los 40 minutos"
El técnico del Básquet Coruña considera que su equipo necesita ser más consistente para poder sacar algo positivo de la visita al UCAM
Carles Marco admitió en la rueda de prensa previa a la visita este sábado (19.30 horas) al UCAM, en la quinta jornada de la ACB, que el Leyma Básquet Coruña necesita seguir mejorando cosas para "ser competitivos los 40 minutos", y puntualizó que el estilo no se negocia y que "el resultado tiene que ser consecuencia de lo que hacemos".
Estado físico del equipo. "Bien. Faltan el entreno de hoy y el de mañana en Murcia, pero hemos entrenado desde el primer día todos y bien. Físicamente bien y esperando hacer las cosas".
Estado mental. "Estamos todos intentando pensar en las cosas que tenemos que mejorar, en las cosas que hacemos mal, y ya hemos dejado atrás este partido [en la pista del Girona]; ya hicimos el post el lunes, el martes... Focalizados en el siguiente y en hacer las cosas mucho mejor si queremos competir".
Irregularidad. "Necesitamos más consistencia, ser más regulares más minutos. No es un cuarto, como el del otro día, sino que es ya desde el principio. Recibimos golpes y los devolvemos durante todo el partido; por ejemplo, en Girona, y al final no podemos devolverlos. En el primer cuarto nos hacen 28 puntos con facilidad... Hay que minimizar cosas, momentos, pérdidas... En esta liga te castigan mucho más tus errores, y nosotros encadenamos algunos en diferentes cuartos, lo que hace que encajemos algún parcial. También es verdad que, con la manera y el ritmo con que jugamos, hay parciales, porque nosotros los devolvemos, pero el último día hubo un punto en que vamos empatados, se van de seis, nos ponemos por delante, incluso tenemos dos o tres ataques para ponernos cinco o siete por arriba; no lo hacemos, nos hacen otro parcial y no reaccionamos. Primero, hay que ser más constantes en cada minuto de juego, en todos los cuartos, sobre todo a nivel defensivo; y luego, tener la mentalidad adecuada para que no nos pase lo que nos pasó al final. Seguir trabajando, porque nos debemos a nuestro público, al club..., para intentar que no pasen las cosas que pasaron. Estamos trabajando bien y la gente está mentalizada para intentar hacer un buen partido en una cancha difícil".
¿La falta de fondo representa la diferencia física entre FEB y ACB? "Bueno... Tampoco quiero compararlo mucho, porque son diferentes jugadores y es una liga diferente. No debería ser así, porque intentamos que todos estén frescos para todos los minutos que juegan. Creo que en los últimos partidos son momentos, diferentes contextos [Barça y Girona]. Analizamos más el porqué, lo que estamos haciendo mal, lo que nos frustra, no la diferencia de categoría. No sacamos ese carácter que el año pasado sí que sacábamos; queremos ganar, pero no somos del todo competitivos los 40 minutos, y eso es lo que hay que intentar buscar".
Enfado en un tiempo muerto en Girona. "No creo que faltara actitud. Entrenamos bien, especialmente esta semana, porque hemos estado todos, para intentar hacer las cosas mejor, pero no es una cuestión de que perdamos actitud, sino energía. Y esa energía es la que necesitamos actitudinalmente (sic) perfectos, no pararnos. Si hace falta, en vez de llegar a un metro, llegar a medio metro y poner una mano para puntear un tiro. Eso es lo que nos está costando, porque durante los partidos hay momentos en que los equipos castigan nuestros errores, perdemos demasiados balones fáciles, nos hacen una canasta por fallo nuestro... Cosas que nos van calando un poquito. No es actitud, es energía negativa que hace que bajemos un poquito los brazos, y eso es lo que no podemos permitirnos con el ADN del club y del equipo. Es una de las cosas que tenemos que mejorar. Y ser competitivos 40 minutos para llegar con opciones; luego ganaremos o perderemos, pero tener posibilidades. No como en Girona, que nos llegamos a los últimos tres minutos con opciones. Lo que vino antes de esos tres minutos nos hizo no tener la energía y la actitud adecuadas al final".
La defensa del triple. "Supongo que hay un poquito de todo. No hacemos las cosas del todo bien y tenemos que construir para hacerlo mejor. Y luego, hay gente que tiene calidad. Lo que no puede ser es que esos tiros fáciles que nos hacen al principio, y que les dan confianza, al final ya no sean tan fáciles porque los punteamos, pero nos los meten igual. Lo hemos analizado. Los tiros vienen de diferentes maneras. El Zaragoza nos castigó con el bloque directo, y en otros partidos nos castigaron con pérdida-contraataque-triple, en uno contra uno... No viene todo de una sola cosa. Estamos haciendo las cosas mal y hay que mejorar; hay que pensar más en esto que en que nos meten triples porque son muy buenos o tienen suerte. Vamos a intentar mejorar cosas que estén en nuestras manos, para que no pasen los triples o que nos metan canastas fáciles debajo del aro".
Matizar el estilo. "Llevamos muy poco. Lo que hay que hacer es construir sobre lo que creemos nosotros y los jugadores. El año pasado, con este mismo estilo, perdimos menos balones. Muy pocos. El otro día perdimos 18, pero no fueron muchos de ellos corriendo, fueron en estático. Matizaremos cosas que podemos hacer mejor, pero no cambiaremos el estilo. Es el que nos ha llevado aquí, lo que a la gente le gusta y en lo que nosotros creemos. No tenemos que cambiarlo, tenemos que mejorarlo".
El UCAM es el equipo que más triples lanza y el que menos permite. El Leyma es el que más recibe. ¿Reto táctico a mayores? "No sé lo que harán ellos. Para nosotros supone un reto el ir a jugar a una cancha superdifícil, contra un equipo que juega duro y que lo ha hecho muy, muy bien las últimas temporadas. El otro reto es mejorar muchas cosas, que miramos y remiramos; lo que estamos haciendo mal, hacerlo mejor, y lo que hacemos bien, hacerlo mucho mejor. El staff tenemos que ayudar a los jugadores a que tengamos tiros liberados contra un equipo que defiende agresivo, que no te deja recibir, que te hace jugar a ocho o nueve metros... Intentar jugar bien y defensivamente dar un paso adelante, evidentemente, porque nuestra capacidad defensiva ahora mismo no nos está permitiendo competir. Pasa por defender mejor los uno contra uno, porque tienen jugadores como los bases Ennis, Radebaugh..., con mucho uno contra uno. Tienen buen 'pick & roll', juegan muchas, muchas cosas, entonces hay que hacer bien muchos básicos y mejorar cada día. Pensar en poder hacer buenos tiros y que ellos estén incómodos y, si tiran muchos triples, bajar sus porcentajes porque estamos con una buena disposición defensiva".
El UCAM ha ganado a tres rivales de categoría: Barça, Varese y Bamberg. ¿Enfatiza esto la dureza de la ACB? "Ha tenido algunos problemas de lesiones, tienen algún jugador nuevo... Es un equipo supercompetitivo, con un entrenador supercompetitivo; hacen las cosas muy bien, pero muchas veces coges una dinámica y en esta liga cada partido es superduro. Europa a veces te castiga y a veces te da aire y victorias para construir, aunque perdiendo también puedes construir. La lectura es que también ha jugado contra Tenerife, ha ido a Valencia... Ha jugado contra muy buenos equipos. Pero pensamos más en nosotros que en lo que le pueda pasar por la cabeza a ellos, porque ya tenemos bastante con lo que tenemos, que es mejorar en el día a día, en los partidos, ser competitivos... Y así será cada semana. No puedo dar una explicación más allá porque no estoy en la piel de ellos".
El peso de las dinámicas. "Si fuéramos 4-0, estaríamos diferente (risas). Perdimos uno, ganamos uno, perdimos dos; vamos a ver si cortamos, cuanto antes mejor, esta dinámica de derrotas. Podemos perder o ganar, pero lo que tenemos que intentar cortar rápidamente es el no dejarnos llevar por el resultado. El resultado tiene que ser consecuencia de lo que hacemos los 40 minutos. Y en los 40 minutos tenemos que tener actitud, energía y mentalidad para darlo todo en cada acción; que cada ataque y cada defensa cuenten. En esto estamos. Aunque la mentalidad está siendo buena, hemos hecho cuartos malos o momentos malos largos en el tiempo".