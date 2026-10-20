El tirador del Básquet Coruña que ahora entrena a Stephen Curry

Empieza la NBA y en ella se integra por segundo año y con un rol cada vez más protagonista un exjugador del Básquet Coruña, Ben Stelzer, integrado en el staff técnico de Golden State Warriors, a las órdenes de Steve Kerr y trabajando en el día a día con leyendas como Stephen Curry.

Raza blanca: tirador, el norteamericano Ben Stelzer jugó una campaña, la 2015-16, en el Básquet Coruña y dejó un poso excelente, el de un escolta de no mucha estatura (1,85 metros), pero una muñeca privilegiada. Sus aptitudes para el tiro exterior las plasmó en una estadística demoledora de 84 triples anotados en 175 intentos, un 48% de acierto en los 39 partidos oficiales que disputó a las órdenes de Tito Díaz. Todavía es una plusmarca imbatida en el segundo escalón del baloncesto español.

Su llegada a A Coruña tuvo un culpable, Charlie Uzal, que entonces no solo tenía que ver con las incorporaciones del equipo sino que se sentaba en el banquillo como segundo de Tito. “Cuando me fijé en él me llamó muchísimo la atención la estadística por mucho volumen de tiro y mucho acierto, pero también su actitud defensiva: recuperaba cuatro o cinco balones por partido porque se tiraba a por ellos como si fuese un portero de fútbol. De hecho andaba siempre con heridas en las piernas”, recuerda Uzal.

Stelzer era un killer desde la larga distancia. “Buenísimo en carrera, a pies quietos sobre todo, tras bote e incluso tras bloqueo directo, que igual le costaba un poco más. Tenía un tiro excepcional: me costó decidirme por él porque jugaba en la NCAA 2, pero la conclusión a la que llegué es que si las metía no tenía mucho que ver la categoría porque salía de bloqueos indirectos para tirar, entraban y ahí da igual quien tengas delante”, incide Uzal.

Fue un acierto pleno. Aquella temporada el equipo acabó quinto la liga regular y eliminó en un inolvidable playoff que llegó hasta el quinto partido al Breogán, una exhibición de Stelzer, que anotó 24 puntos en 25 minutos en pista. Luego el Básquet Coruña cayó en semifinales ante Melilla tras desaprovechar un match-ball en Riazor para colarse en una final muy accesible ante Peñas Huesca.

Stelzer, que con Zach Monaghan había reforzado el perímetro naranja en el primer año de ambos como profesionales, cerró nada más acabar el campeonato su continuidad en el equipo. Pero apenas unas semanas después renunció al contrato para regresar a Estados Unidos y abrir camino como entrenador en su universidad, Michigan Tech. Tenía entonces 23 años. La vida le llevó de regreso a la canasta, donde edifica una década después una prometedora carrera en la NBA. La mejor liga de baloncesto comienza hoy con Stelzer como coordinador jefe de vídeo y entrenador de desarrollo en Golden State Warriors. O lo que es igual, el tipo que embocaba triples en el Palacio ayuda ahora a que los meta nada menos que Stephen Curry.

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La curiosa ecuación se completa si se considera que Stelzer está a las órdenes de un cuerpo técnico dirigido por Steve Kerr, el jugador que mantiene vigente el mejor porcentaje de triples histórico en la NBA (un 45,4% en el total de su carrera con picos como el 52,4% de la campaña 1994-95 en los Chicago Bulls que pilotaba Michael Jordan). Kerr, nueve veces campeón de la NBA (cinco como jugador, cuatro como entrenador en los Warriors), tiene en alta consideración a Stelzer al que el año pasado integró en su equipo de trabajo después de que el exjugador del Básquet Coruña trabajase en Santa Cruz Warriors, el equipo de la G-League vinculado a la franquicia de San Francisco. Allí Stelzer fue entrenador asistente de Nick Kerr, el hijo de su jefe, también de 33 años.

Esta es la cuarta temporada de Stelzer en la estructura de los Warriors. Desde su llegada no ha parado de crecer. El primer curso fue entrenador de desarrollo en Santa Cruz, en el segundo ya se sentó al lado de Nick Kerr. En el tercero dio el salto a la NBA como coordinador de video y ahora compaginará ese rol con el trabajo con los jugadores.

Stelzer, obviamente, tiene mucho que aportar a los tiradores del equipo y ahí se produce una paradoja porque trabajará para mejorar el rendimiento de un jugador como Curry que fue un ídolo para él, cinco años más joven que el astro de los Warriors.

“La primera vez que entré en la instalación donde se entrena, fue surrealista ver a los jugadores. Como escolta tirador y con poca estatura crecí estudiando sus movimientos, su mecánica y tratando de modelar mi juego fijándome en el suyo. Sentí que tenía un brillo especial cuando estuve cerca de él”, explica Stelzer en unas declaraciones recogidas en la web de la Universidad de Michigan Tech, donde fue jugador, capitán y entrenador asistente. Este último rol lo ejerció en dos tramos diferentes, uno tras regresar de A Coruña y el otro entre 2021 y 2023, tras pasarse dos años en la estructura de Dallas Mavericks.

Los staff en la NBA son auténticos cónclaves de entrenadores. Kerr acaba de incorporar a Frank Vogel como su mano derecha. No es un cualquiera, sino un campeón con los Lakers en la burbuja de 2020. Tiene también a sus órdenes a nueve asistentes más, entre ellos su hijo Nick, y a tres auxiliares de campo más, entre los que se encuentra Stelzer.

El exjugador del Básquet Coruña realiza en su día a día una labor que abarca desde el análisis de rivales y la preparación de vídeos personalizados para los jugadores, entre ellos Stephen Curry, hasta el soporte táctico en tiempo real durante los partidos. Pero ahora su trabajo también incluye la participación activa en los entrenamientos en pista. En el club que un día fue el suyo, Uzal lo mira con orgullo. “Es una grandísima persona y un gran trabajador. Tenía un gran tiro que le salía de manera natural, pero lo trabajaba incansablemente. Los domingos iba a tirar. Nos pedía las llaves para entrar en la pista. Tenía buen tacto con el balón, pero siempre ganas de trabajar. Y se ve que le ha dado frutos y para bien”.