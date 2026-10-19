Una enorme diana naranja para flechas lejanas

Imagen del Básquet Coruña-Bilbao Basket, el único partido liguero que han ganado los naranjas Javier Alborés

Al igual que los gallegos tenemos (¿teníamos?) algo más que la sensación de que la esquina del noroeste peninsular es un embudo que atrae a todas las borrascas del mundo, un equipo de esta punta del territorio nacional, el Básquet Coruña, es, a día de hoy, un imán para los triples, una de las principales causas, si no la principal, de su marca de 1-3 en los primeros compases de la segunda aventura en la ACB.

Potencial y acierto puntual de los rivales al margen, los de Carles Marco no están defendiendo correctamente los lanzamientos enemigos desde la larga distancia. Ya sea porque el equipo no está ajustado defensivamente al 100% (causa probable) o porque no hay jugadores para ello (no lo parece) o por la famosa manta de Epi (tapas una parte a costa de destapar otra).

Este último concepto podría resumir la derrota del conjunto naranja en la pista del Bàsquet Girona, donde recibió nada más y nada menos que una veintena de triples; además, con una excelente puntería (48,7%) de los pupilos del compostelano Moncho Fernández.

Una semana antes, en el Coliseum contra el Zaragoza, el Leyma recibió un diluvio de dianas lejanas cuando los ajustes atrás consiguieron reducir notablemente el daño que habían hecho en la primera mitad los interiores visitantes, sobre todo Laurynas Birutis.

En Fontajau, ese daño llegó de fuera a dentro, con la movilidad y buena muñeca de David N’Guessan. El otro pívot del Girona, Martinas Gerben, también juega abierto. Y eso mató al conjunto herculino, especialmente cuando Karlis Silins, menos ágil que Dino Radoncic, jugó al ‘4’, ya que le falta velocidad para llegar a puntear tiros desde el arco.

Los aciertos lejanos también partieron en dos la defensa naranja, que dejó mucho espacio en las cercanías del aro, donde los locales firmaron un 7 de 7, por un escueto 2 de 2 de los visitantes.

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Aun así, el problema no es puntual. En las cuatro jornadas disputadas, el Básquet Coruña es el equipo que más triples ha encajado: 59, cuatro más que precisamente su último verdugo. El tercer puesto de este ranking lo comparten, con 47, el Breogán y el Joventut.

La media del Leyma es de 14,5 recibidos por encuentro. El Girona es el otro que supera la docena. El promedio de la liga se sitúa en casi cinco menos que la cifra de los naranjas. Matemática simple en mano, el inquilino del Coliseum recibe casi 15 puntos más cada partido que su rival con tiros desde más allá de 6,75 metros.

Además de en cantidad, los de Carles Marco también son primeros en calidad... de los tiros lejanos ajenos. Sus cuatro rivales hasta la fecha acumulan un altísimo porcentaje de acierto del 47,5%, una auténtica barbaridad. ‘Inflada’ por el 17 de 22 del Zaragoza, sí, pero es que solo el Bilbao Basket atinó por debajo del 40% (12 de 35). Y de ese duelo data el único triunfo que figura en el casillero naranja. El Barça se fue al 46,1% (12 de 26) y el Girona rozó el uno de cada dos, 20 de 41 (48,7%). Tres de los cuatro enemigos acertaron con más del 45% de sus balas. Una progresión inasumible.

La media de estas cuatro jornadas es de 9,8 triples encajados por equipo/partido. Únicamente uno no ha recibido más de diez en ningún partido, el Baskonia. Nueve, en la tercera jornada, en casa contra el Joventut, es su tope. En la segunda fecha dejó en un triste 7 de 27 al... Girona. Solo el 28,5% de los triples enemigos han pasado por el aro baskonista. El Unicaja es el otro de los 18 de la competición por debajo del 30% (29 de 97), cifra justa que presenta el defensor del título, el Valencia Basket (39 de 130)

Sin embargo, no es el conjunto vitoriano el que menos triples permite que le lancen. Lo es el próximo rival del Leyma, el UCAM, con un total de 76, aunque sus rivales han tenido una muy buena puntería: 44,7% global, el segundo porcentaje de acierto más alto, solo superado por el mencionado 47,5% de los naranjas.

El equipo al que más veces le han tirado desde el arco es el Girona, una media de 36,2 por encuentro, 5,2 más que al Básquet Coruña, que está permitiendo 31,0 intentos, una docena más que su rival de este sábado (19.30 horas) en el Palacio de los Deportes de Murcia.