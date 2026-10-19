Lukas Uleckas recoge el testigo de Abdou Thiam diez meses después

Lukas Uleckas captura uno de los diez rebotes que sumó ante el Girona acb Photo / Sergi Geronès

Lukas Uleckas no solo fue el jugador más inspirado del Básquet Coruña en el duelo en la cancha del Bàsquet Girona, correspondiente a la cuarta jornada de la ACB, también firmó el primer doble-doble con rebotes de un jugador naranja desde el pasado mayo.

El lituano, que registró 17 puntos y 10 capturas en Fontajau, recoge el testigo de Abdou Thiam, actualmente en el Fundación CB Granada. El pívot senegalés anotó 12 tantos y bajó 10 rebotes el 12 de diciembre de 2025, en la visita del Leyma al Zamora (69-81). El de Uleckas es, además, el primer doble-doble con rebotes de un jugador exterior del conjunto naranja en las tres últimas temporadas.

En la primera campaña en la ACB, la 2024-25, firmó dos dobles-dobles Goran Huskic y uno Beqa Burjanadze. El pívot serbio firmó el primero (12 puntos y 12 rechaces) precisamente en Girona, entonces con triunfo (81-98). Repitió (12 y 11) en el Coliseum contra, curiosamente, el próximo rival del Leyma, el UCAM, esta vez con derrota por 78-86. El del ‘4’ georgiano (12 y 10) llegó en otra derrota. Tal vez la más amarga, ante el Bilbao Basket (79-67), la que certificó el descenso matemático.

El Básquet Coruña sigue fabricando historia en su contra Más información

En esa campaña, Burjanadze lo rozó dos veces, 9-9 en Tenerife y 10-9 en Zaragoza, al igual que Trey Thompkins, 20-9 ante el Breogán y 22-9 en la pista del Unicaja.

Entre dos de los tres bases de aquel roster lograron un total de siete, obviamente con asistencias. Cinco llevaron la firma de Brandon Taylor y los otros dos la rúbrica de Thomas Heurtel.

La pasada campaña, Thiam consiguió lo que acariciaron Mus Barro (19-9 ante el Gipuzkoa), Dino Radoncic (14-9 contra el Zamora) y Guillem Jou (10-9 frente al Palencia). El propio Thiam tiró al palo en el Coliseum contra el Ourense: 12 tantos y 9 rechaces.

Con asistencias lo frisó Caio Pacheco, ante el Alega Cantabria: 12 tantos y 9 pases de canasta. Dídac Cuevas se quedó una vez a dos asistencias (en la visita al Lucentum Alicante) y otra a dos puntos (en el mismo partido que su homólogo brasileño).