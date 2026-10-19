Lukas Uleckas recoge el testigo de Abdou Thiam diez meses después
El pívot senegalés había firmado el último doble-doble con rebotes de un jugador del Básquet Coruña
Lukas Uleckas no solo fue el jugador más inspirado del Básquet Coruña en el duelo en la cancha del Bàsquet Girona, correspondiente a la cuarta jornada de la ACB, también firmó el primer doble-doble con rebotes de un jugador naranja desde el pasado mayo.
El lituano, que registró 17 puntos y 10 capturas en Fontajau, recoge el testigo de Abdou Thiam, actualmente en el Fundación CB Granada. El pívot senegalés anotó 12 tantos y bajó 10 rebotes el 12 de diciembre de 2025, en la visita del Leyma al Zamora (69-81). El de Uleckas es, además, el primer doble-doble con rebotes de un jugador exterior del conjunto naranja en las tres últimas temporadas.
En la primera campaña en la ACB, la 2024-25, firmó dos dobles-dobles Goran Huskic y uno Beqa Burjanadze. El pívot serbio firmó el primero (12 puntos y 12 rechaces) precisamente en Girona, entonces con triunfo (81-98). Repitió (12 y 11) en el Coliseum contra, curiosamente, el próximo rival del Leyma, el UCAM, esta vez con derrota por 78-86. El del ‘4’ georgiano (12 y 10) llegó en otra derrota. Tal vez la más amarga, ante el Bilbao Basket (79-67), la que certificó el descenso matemático.
En esa campaña, Burjanadze lo rozó dos veces, 9-9 en Tenerife y 10-9 en Zaragoza, al igual que Trey Thompkins, 20-9 ante el Breogán y 22-9 en la pista del Unicaja.
Entre dos de los tres bases de aquel roster lograron un total de siete, obviamente con asistencias. Cinco llevaron la firma de Brandon Taylor y los otros dos la rúbrica de Thomas Heurtel.
La pasada campaña, Thiam consiguió lo que acariciaron Mus Barro (19-9 ante el Gipuzkoa), Dino Radoncic (14-9 contra el Zamora) y Guillem Jou (10-9 frente al Palencia). El propio Thiam tiró al palo en el Coliseum contra el Ourense: 12 tantos y 9 rechaces.
Con asistencias lo frisó Caio Pacheco, ante el Alega Cantabria: 12 tantos y 9 pases de canasta. Dídac Cuevas se quedó una vez a dos asistencias (en la visita al Lucentum Alicante) y otra a dos puntos (en el mismo partido que su homólogo brasileño).